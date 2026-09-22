Zatímco Češi volí populistické ANO, jejich sousedi volí krajní levici i krajní pravici
Jsem připoutaný ke svému lůžku.
Jsem k němu připoutaný ne proto, že bych byl šílený, ale proto abych si neublížil. Mám totiž takovou radost, že se od té radosti už ani trochu neovládám. Neovládám se a mohl bych si třeba rozbít hlavu, jak bych s ní tloukl o zeď.
Ale moje radost musí být obrovská a nespoutaná protože je nám už konečně líp!
Kampelička, dozimetr, bitcoiny, to už je všechno pryč!
Zmizela i spálená země!
Z toho mám radost, že zmizela i spálená země!
A hlavně mám radost z toho, že kam se podívám, tam vidím Babiše jak maká, abychom se měli ještě líp, než se máme už teď, kdy je Babiš zase premiérem a maká, abychom se měli líp!
Babiš maká všude a z toho mám radost!
Fyjala nemakal, lhal nám a ještě nás okrádal!
Ale Babiš maká, maká nepřetržitě!
I když mám zavřené oči, tak vidím Babiše, jak maká, maká, maká a ani opozice, která mu hází klacky pod nohy, a soudní mafie, která ho chce zlikvidovat, a novináři, kteří ho taky chtějí zlikvidovat, nemůžou Babišovi zabránit, aby makal!
A z toho všeho mám takovou radost, že musím být připoutaný ke svému lůžku, abych si neublížil.
Jsem připoutaný, ale křičet můžu.
A tak křičím!
Křičím od samé radosti, že už je zase líp!
Křičím na celé kolo: „To já zachránil tuto zemi před katastrofou! To já zachránil tuto zemi před katastrofou, protože jsem volil Babiše!
Ano, volil jsem Babiše!
Kampelička, Dozimetr, bitcoiny!
To já volil Babiše, a Babiš maká, protože jsem ho volil!
Opozice, soudní mafie, novináři, Česká televize!
Ale Babiš maká, maká pro mne, pro naše lidi!
Maká, a na sebe nemyslí!
A nebýt mne, tak nemaká, protože já ho volil!“
Křičím a lidé, kteří jsou se mnou na pokoji a kteří jsou taky připoutáni ke svým lůžkům, rovněž křičí, povzbuzeni mým křikem, protože i oni volili Babiše, i oni zachránili tuto zemi, protože volili Babiše stejně jako já...
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Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
Pokud mě chcete navštívit, můžete tak učinit na adrese www.kareltrcalek.cz
A své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně