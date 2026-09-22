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Zatímco Češi volí populistické ANO, jejich sousedi volí krajní levici i krajní pravici

Karel Trčálek
Ti lepší z nás samozřejmě vědí, že nás Fyjala okradl a málem zatáhl do třetí světové války a proto jediným východiskem z bídy a hladu byl Andrej Babiš...

Jsem připoutaný ke svému lůžku.

Jsem k němu připoutaný ne proto, že bych byl šílený, ale proto abych si neublížil. Mám totiž takovou radost, že se od té radosti už ani trochu neovládám. Neovládám se a mohl bych si třeba rozbít hlavu, jak bych s ní tloukl o zeď.

Ale moje radost musí být obrovská a nespoutaná protože je nám už konečně líp!

Kampelička, dozimetr, bitcoiny, to už je všechno pryč!

Zmizela i spálená země!

Z toho mám radost, že zmizela i spálená země!

A hlavně mám radost z toho, že kam se podívám, tam vidím Babiše jak maká, abychom se měli ještě líp, než se máme už teď, kdy je Babiš zase premiérem a maká, abychom se měli líp!

Babiš maká všude a z toho mám radost!

Fyjala nemakal, lhal nám a ještě nás okrádal!

Ale Babiš maká, maká nepřetržitě!

I když mám zavřené oči, tak vidím Babiše, jak maká, maká, maká a ani opozice, která mu hází klacky pod nohy, a soudní mafie, která ho chce zlikvidovat, a novináři, kteří ho taky chtějí zlikvidovat, nemůžou Babišovi zabránit, aby makal!

A z toho všeho mám takovou radost, že musím být připoutaný ke svému lůžku, abych si neublížil.

Jsem připoutaný, ale křičet můžu.

A tak křičím!

Křičím od samé radosti, že už je zase líp!

Křičím na celé kolo: „To já zachránil tuto zemi před katastrofou! To já zachránil tuto zemi před katastrofou, protože jsem volil Babiše!

Ano, volil jsem Babiše!

Kampelička, Dozimetr, bitcoiny!

To já volil Babiše, a Babiš maká, protože jsem ho volil!

Opozice, soudní mafie, novináři, Česká televize!

Ale Babiš maká, maká pro mne, pro naše lidi!

Maká, a na sebe nemyslí!

A nebýt mne, tak nemaká, protože já ho volil!“

Křičím a lidé, kteří jsou se mnou na pokoji a kteří jsou taky připoutáni ke svým lůžkům, rovněž křičí, povzbuzeni mým křikem, protože i oni volili Babiše, i oni zachránili tuto zemi, protože volili Babiše stejně jako já...

Autor: Karel Trčálek | úterý 22.9.2026 10:16 | karma článku: 11,42 | přečteno: 94x
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Karel Trčálek

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Námezdní pisálek, který se nechává najmout na špinění, protože to mu jde nejlíp.

Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.

Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.

Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi

Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem

Putin - oslava ruského pacifismu

Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!

Pokud mě chcete navštívit, můžete tak učinit na adrese www.kareltrcalek.cz

A své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně

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