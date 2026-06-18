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Záslužný čin ministra neliberální kultury Klempíře

Ministr Klempíř si připsal neskonalou zásluhu na záchraně hřebčína v Napajedlech, který zdevastovala významná členka vládního hnutí ANO...

Bylo to zvláštní, a podivné, opravdu nepochopitelné i pro mne, pijáka magoráku.

Pan učitel si dnes odepřel svůj oblíbený znak v Moravě!

„Copak, copak?“ valil jsem bulvy. „Vy jste si dnes nezaplaval až do Napajedel?“

„Ne, dnes ne!“ odpověděl pan učitel s neskrývanou hrdostí.

„Pročpak? Tomu nerozumím?“ zeptal jsem se s neskrývanou nechápavostí,

„Protože by to bylo ode mne pokrytecké,“ řekl pyšně pan učitel.

„Pokrytecké?“ zatvářil jsem se tak, že by si mne mohl kdokoliv splést z obecním blbem.

„Protože bych si musel přiznat, že hřebčín Napajadla zdevastovala především Margarita Balaštíková, která tam dělala ředitelku, a která byla následně členkou ANO. Jenže v ANO nejsou nepoctiví lidé a potom bych to taky nemohl svést na ministra Baxu, že chtěl hřebčín zlikvidovat a nemohl bych oslavovat ministra Klempíře, že zachránil hřebčín, který chtěla zlikvidovat Balaštíková, stínová ministryně zemědělství v době, kdy Fijala měnil Českou republiku ve spálenou zemi.“

„To je od vás opravdu čestné, a nejen čestné, ale i tak nějak lidský milé, že jste tentokrát odmítl být pokrytcem. To se musí oslavit. Na vaši čest, pane učiteli!“ zvolal jsem a obrátil do sebe kýbl magoráku, aniž by jedna jediná kapka tohoto náboje bohů přišla na zmar!

Autor: Karel Trčálek | čtvrtek 18.6.2026 21:37 | karma článku: 14,75 | přečteno: 199x

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Karel Trčálek

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Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

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