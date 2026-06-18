Záslužný čin ministra neliberální kultury Klempíře
Bylo to zvláštní, a podivné, opravdu nepochopitelné i pro mne, pijáka magoráku.
Pan učitel si dnes odepřel svůj oblíbený znak v Moravě!
„Copak, copak?“ valil jsem bulvy. „Vy jste si dnes nezaplaval až do Napajedel?“
„Ne, dnes ne!“ odpověděl pan učitel s neskrývanou hrdostí.
„Pročpak? Tomu nerozumím?“ zeptal jsem se s neskrývanou nechápavostí,
„Protože by to bylo ode mne pokrytecké,“ řekl pyšně pan učitel.
„Pokrytecké?“ zatvářil jsem se tak, že by si mne mohl kdokoliv splést z obecním blbem.
„Protože bych si musel přiznat, že hřebčín Napajadla zdevastovala především Margarita Balaštíková, která tam dělala ředitelku, a která byla následně členkou ANO. Jenže v ANO nejsou nepoctiví lidé a potom bych to taky nemohl svést na ministra Baxu, že chtěl hřebčín zlikvidovat a nemohl bych oslavovat ministra Klempíře, že zachránil hřebčín, který chtěla zlikvidovat Balaštíková, stínová ministryně zemědělství v době, kdy Fijala měnil Českou republiku ve spálenou zemi.“
„To je od vás opravdu čestné, a nejen čestné, ale i tak nějak lidský milé, že jste tentokrát odmítl být pokrytcem. To se musí oslavit. Na vaši čest, pane učiteli!“ zvolal jsem a obrátil do sebe kýbl magoráku, aniž by jedna jediná kapka tohoto náboje bohů přišla na zmar!
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Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře