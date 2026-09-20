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Západní politici usilují o válku s Ruskem, já v ní ale bojovat nebudu!

Karel Trčálek
Hlasy varující před připravovanou válkou NATO s Ruskem, která je připravována na Vánoce, sílí a mohutní. Nejnověji před ní varoval slovenský premiér R. Fico

Na letošní Vánoce se chystá skrytá mobilizace všech bojeschopných českých mužů nad 50 let.

Vím to, protože bude válka s Ruskem.

Vím to, protože někteří politici si válku s Ruskem moc a moc přejí.

Vím to, protože válečná kampaň jede na plné obrátky.

Vím to, protože každý den na nás hřímající někteří politici z České televize to svoje válečné štvaní: „Srovnáme Rusko se zemí! Odpálíme na ně jaderné rakety a během několika minut bude vše ruské navěky zničeno! Zkažené, dekadentní a fašistické Rusko už nebude existovat, už se nebude dotýkat hranic NATO!“

Samozřejmě, že se na Českou televizi nedívám a samozřejmě, že válka NATO proti Rusku nebude moji válkou.

Neuposlechnutí povolávacího rozkazu v případě mobilizace ve válce proti Rusku není zločinem, ba právě naopak, zločinem je uposlechnutí tohoto rozkazu.

Lidé bděte, slovenský premiér Fico má pravdu!

Někteří západní politici chtějí zničit Rusko, ale kdo zná jaderný arzenál Ruska, ví, že tito politici chtějí ve skutečnosti zničit Západ!

Nezapomínejme: „Kdo je proti Rusku, je proti člověku i proti Bohu!!“

zdroj: iDNES.cz Západní politici usilují o válku s Ruskem, my bojovat nebudeme, řekl Fico - iDNES.cz

Autor: Karel Trčálek | neděle 20.9.2026 12:00 | karma článku: 0 | přečteno: 16x
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Karel Trčálek

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Námezdní pisálek, který se nechává najmout na špinění, protože to mu jde nejlíp.

Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.

Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.

Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi

Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem

Putin - oslava ruského pacifismu

Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!

Pokud mě chcete navštívit, můžete tak učinit na adrese www.kareltrcalek.cz

A své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně

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