„Západ chystá válku s Ruskem, ale Rusko je na válku připravené!“ varuje prof. V. Klaus!
Už delší čas pozorovalo na prof. Václavu Klausovi jeho blízké okolí určitý, tu méně, tu více nápadný neklid, který se projevoval nejvíce tím, že si prof. Václav Klaus přivlastňoval volně ležící psací potřeby, jako by se chystal podepsat nějakou masovou amnestii a udělat tak tlustou čáru za jakousi, ne zrovna pěknou minulostí.
Všichni z jeho blízkého okolí proto plácali prof. Václava Klause po zádech a říkali mu do očí holou pravdu, že je největším světovým géniem v libovolném oboru lidské činnosti. Ale tentokrát to nepomohlo, neklid nezmizel, ba naopak se neustále stupňoval.
Až jedné noci probudil paní Livii, přestože měla v uších špunty, jakési nelidské vytí. Paní Livie se s úlekem posadila na posteli a celá vyděšená spatřila prof. Václava Klause, jak u otevřeného okna vyje na měsíc jako zavilý šakal.
„Proboha, co blbneš, Vašku?! Nevíš, kolik je hodin! Vždyť vzbudíš sousedy, pošlou tě do Bohnic?!“ křikla na něj.
Po tomto manželčině napomenutí sice prof. Václav Klaus přestal výt, ale nelidský výraz z jeho tváře nezmizel.
„Vyju, protože bude válka. Jako tenkrát, když jsem velel pražskému povstání a generál Vlasov mi to celé zkazil,“ řekl prof. Václav Klaus.
„Jaká válka? Co to meleš?“ zeptala se manžela paní Livie.
„Koukal jsem na televizi. V televizi od rána do noci vidíme startující vojenská letadla a helikoptéry, střílející děla, letící drony, výbuchy, trosky domů. A spousty mrtvých. Probíhá intenzivní příprava na válku řinčením a šermováním slovy,“ odpověděl prof. Václav Klaus.
„Na jakou televizi to, proboha, koukáš?“ zvolala paní Livie.
„Na ruskou. Já ani na jinou než na ruskou televizi nekoukám,“ odpověděl prof. Václav Klaus. „Rusko je už na válku připravené. Putin mi to říkal. A taky mi Putin říkal, že on válku s Evropou nechce. To, znamená, že když Putin nechce válku s Evropou, protože je na ni Rusko připravené, tak Evropa na Rusko brzy zaútočí.“
„Myslíš, Vašku?“ zeptala se pochybovačně Live.
Tyto pochyby prof. Václava Klause nejspíše velmi ranily, protože se chytil za hlavu a z jeho nitra se vydral bolestný výkřik: Nikdo reálně neuměl představit hnus a utrpení opravdové války vyvolané Západem s masakry milionů mladých mužů a civilního obyvatelstva! Náš prezident má naivně a to, že armády slouží k zastrašení a reprezentaci, a ne ke vzájemnému masakrování“.
„Panebože, vždyť ty máš zase pravdu!“ vykřikla paní Livie.
„Západ chystá válku s Ruskem, ale Rusko je na válku připravené! Zase budou směřovat nekonečné vlaky na východ, aby odváželi na válečné jatka mladé muže!“ zavyl prof. Václav Klaus.
Paní Livie už na nic nečekala.
Strhla ze zdi ložnice starou loveckou pušku a podala ji prof. Václavu Klausovi: „Jdi, Vašku! Jdi, Vašku, a braň přístupové cesty k Moskvě! A vezmi s sebou i Vajgla a Jakla! To jsou stateční muži, ať hrozná válka skončí, co nejdřív!“
„Jdu! Jdu a vezmu s sebou Vajgla a Jakla, jsou to stateční muži!“ zvolal prof. Václav Klaus, vklouzl do domácích trepek a vyrazil s Vajglem a Jaklem bránit přístupové cesty k Moskvě, aby ta válka, na kterou je Rusko připravené, skončila co nejdřív, nejlépe do Vánoc.
zdroj: iDnes.cz Rusko s Evropou válčit nechce. Ale je připraveno, pohrozil Putin - iDNES.tv
Karel Trčálek
Ne úplně státnický, ale přesto velmi moudrý projev prof. Václava Klause
S názorem, že se dnes ve spojení s aktuálními konflikty na Ukrajině i na Blízkém východě velmi málo používá slovo mír, souhlasím naprosto, slovo mír je v souvislosti s těmi konflikty používat mnohem víc
Karel Trčálek
Československo, stát, který se vůbec nevydařil. Moje osobní vzpomínka na 28. říjen 1918
Vytvoření Československa kolektivním anglosaským Západem, byl záměrně koncipováno jako příčina druhé světové války, na které profitovali američtí zbrojaři...
Karel Trčálek
Zfanatizovaný dav na Staromáku promluvil: „Demokracii si ukrást nenecháme, Bureši!“
Nedělní demonstrace na Staroměstském náměstí ukázala, že náš národ je navzdory bezprecedentnímu nátlaku zfanatizovaného davu, připraven na to, že po zrušení televizních poplatků bude skutečně líp, jak vláda slíbila!
Karel Trčálek
Francouzská prezidentka M. Le Penová mluví o míru, náš hradní pán rozvědčík volá do války!
Francouzská prezidentka Marine Le Penová nedovolí, aby mladí lidé umírali ve válkách, které nejsou válkami Francie. Kdy se někoho takového dočkáme i na Pražském Hradě?
Karel Trčálek
O špatné paměti nejen opozičních politiků, ale i skvělé paměti pana učitele
Pamatuje si, jak za Fyjalovy zločinecké vlády účelově měnil program jednání poslanecké sněmovny za účelem schvalování zákonů? Já si to pamatuji až moc dobře!
|Další články autora
Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout
Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí...
OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí Praha-Krč se...
Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu
Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně,...
Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou
Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní...
V Praze napočítali až 72 typů odpadkových košů. Některé pamatují ještě Husáka
Pražské ulice kdysi lemovaly plechové koše na otočném čepu, drátěné síťovky i těžké betonové...
Moravskoslezští ocenění. Vyznamenání dostali bojovníci za lidská práva a padlý voják
Obrovská pocta i velké zadostiučinění. Tak hodnotí prezidentem předaná státní vyznamenání dvě...
Starostou Bohdanče na Pardubicku má zůstat Josef Štěpanovský z ODS
V Lázních Bohdanči na Pardubicku se na povolební spolupráci dohodly ODS, ANO a KDU-ČSL. Koalice...
Nový Jičín nechal za 9,2 milionu korun opravit vodojem v místní části Straník
Město Nový Jičín nechalo za 9,2 milionu korun opravit vodojem v místní části Straník. Měnilo se tam...
Praha sjednotí správu semaforů, zrychlí tím reakce na poruchy. Některé musí vykoupit
Řidič projíždí přes křižovatku a vidí, že nesvítí červená. Netuší ale, na koho se má obrátit. To má...
Prodej byt 3+1 Moravské Budějovice, ul. Šafaříkova
Šafaříkova, Moravské Budějovice, okres Třebíč
4 049 000 Kč
- Počet článků 3388
- Celková karma 22,59
- Průměrná čtenost 830x
Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
Pokud mě chcete navštívit, můžete tak učinit na adrese www.kareltrcalek.cz
A své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně