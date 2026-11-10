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Za všechno může Putin. Povídka na motivy slavné písně Jaromíra Nohavici

Karel Trčálek
Za všechno můžou oni! Opozice, liberálové, Česká televize, novináři, progresivisti, lepševici, jak by se krásně žilo, kdybych jich nebylo!

Jeden čas bydlel největší básník v pochmurném činžovním domě, který neměl mezi okultisty a ani mezi prodejnými liberály zrovna nejlepší pověst. Byt největšího básníka, který se nacházel v nejvyšším, pátém patře, byl, nutno říct, vcelku útulný a nijak děsivý, ale zato sousedé největšího básníka byli velmi podivní lidé.

Zdálo se, že Rodion Romanovič Raskolnikov, Nikolaj Vsevolodovič Stavrogin, Ivan Fjodorovič Karamazov a Nikolaj Ivanovič Ježov, jak se jeho sousedé jmenovali, nejsou zcela v pořádku a jejich duše tíží hodně těžké hříchy, ne-li rovnou zločiny.

A nejspíše tomu tak opravdu bylo, protože jako první vypadl z okna Rodion Romanovič Raskolnikov, když si čistil zuby.

„Za to může Putin!“ pronesl mnohovýznamně na adresu toho před všemi svými sousedy z pátého patra Nikolaj Vsevolodovič Stavrogin.

A byl to právě on, kdo jako další vypadl z okna, rovněž při čištění zubů.

„Za to může Putin!“ pokýval hlavou před svými sousedy Ivan Fjodorovič Karamazov.

A na druhý den vypadl z okna i on, taky při čištění zubů.

„Za to může Putin!“ prohlásil zdrceně Nikolaj Ivanovič Ježov před největším básníkem.

Nikoho proto nepřekvapilo, když další den vypadl z okna i Nikolaj Ivanovič Ježov, jak jinak, při čištění zubů.

„Za to může Stalin!“ pousmál se vševědoucně největší básník a od té doby, dokud tam největší básník bydlel, už nikdo z okna v pátém patře při čištění zubů nevypadl….

Autor: Karel Trčálek | úterý 10.11.2026 7:37 | karma článku: 0 | přečteno: 3x
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Karel Trčálek

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Námezdní pisálek, který se nechává najmout na špinění, protože to mu jde nejlíp.

Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.

Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.

Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi

Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem

Putin - oslava ruského pacifismu

Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!

Pokud mě chcete navštívit, můžete tak učinit na adrese www.kareltrcalek.cz

A své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně

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