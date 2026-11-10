Za všechno může Putin. Povídka na motivy slavné písně Jaromíra Nohavici
Jeden čas bydlel největší básník v pochmurném činžovním domě, který neměl mezi okultisty a ani mezi prodejnými liberály zrovna nejlepší pověst. Byt největšího básníka, který se nacházel v nejvyšším, pátém patře, byl, nutno říct, vcelku útulný a nijak děsivý, ale zato sousedé největšího básníka byli velmi podivní lidé.
Zdálo se, že Rodion Romanovič Raskolnikov, Nikolaj Vsevolodovič Stavrogin, Ivan Fjodorovič Karamazov a Nikolaj Ivanovič Ježov, jak se jeho sousedé jmenovali, nejsou zcela v pořádku a jejich duše tíží hodně těžké hříchy, ne-li rovnou zločiny.
A nejspíše tomu tak opravdu bylo, protože jako první vypadl z okna Rodion Romanovič Raskolnikov, když si čistil zuby.
„Za to může Putin!“ pronesl mnohovýznamně na adresu toho před všemi svými sousedy z pátého patra Nikolaj Vsevolodovič Stavrogin.
A byl to právě on, kdo jako další vypadl z okna, rovněž při čištění zubů.
„Za to může Putin!“ pokýval hlavou před svými sousedy Ivan Fjodorovič Karamazov.
A na druhý den vypadl z okna i on, taky při čištění zubů.
„Za to může Putin!“ prohlásil zdrceně Nikolaj Ivanovič Ježov před největším básníkem.
Nikoho proto nepřekvapilo, když další den vypadl z okna i Nikolaj Ivanovič Ježov, jak jinak, při čištění zubů.
„Za to může Stalin!“ pousmál se vševědoucně největší básník a od té doby, dokud tam největší básník bydlel, už nikdo z okna v pátém patře při čištění zubů nevypadl….
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Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
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