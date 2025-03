Za Jiřím Hermánkem

Proč mě ctěný pan kolega bloger Jiří Jurčák nemá rád?

To, že mě nemají rádi někteří náruživí čtenáři mých článků, ještě tak nějak docela chápu. Ale to, že mě nemá rád takový kalibr jako pan Jiří Jurčák, to mě opravdu mrzí a rád bych to změnil. Jak to udělat, aby mě měl rád?