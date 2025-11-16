Z čeho jedí v Institutu Václava Klause? Z talířů, nebo z korýtek?
Láďa se neštítí žádné poctivé a tvrdé práce.
Když se naskytlo nějaké zaměstnání, které si vyžadovalo celého a skutečného chlapa, neváhal Láďa ani chvilku a nechal se zaměstnat, i kdyby to měly být jen na první pohled docela obyčejné veřejně prospěšné práce.
Tak Láďa například pracoval nejen na stavbě Bajkalsko-amurské magistrály, ale například i na Hradě. Tam, na Hradě, strávil Láďa deset nádherných a plodných let, během kterých si připadal, nelžu vám, jako starý Kočka, však víte, ten starý kolotočář.
Ne, že by tehdy měl Láďa nějaké kolotoče, nebo že by snad finančně podporoval Paroubkovu ČSSD, ale zato měl taky dost peněz.
A aby taky neměl, když dřel na Hradě až do úmoru, vždyť měl za to, co tam všechno dělal, včetně úklidu WC, víc prachů, než leckterý poslanec, vlastně bral jen o něco míň než třeba takový premiér!
Vždy, když byla výplata, vzal si Láďa hrubý pytel, do toho pytle naházel svoji mzdu v českých korunách a v hotovosti a doma ten pytel vysypal hezky pod postel.
Tak, stejně jako uhlí, vznikaly Láďovi celoživotní úspory. Měsíc, co měsíc, po celých deset let, se ukládaly pod postel, hezky vrstva za vrstvou. Ale Petr Hájek, který na Hradě taky dřel, se už na to nemohl dívat.
„Neblázni!“ říkal Láďovi a chytal se za hlavu. „Ulož ty prachy do zlata, jako já. Nebo si aspoň kup byty!“
Ale Láďa měl svou, po čertech tvrdou hlavu.
„Ty vole,“ odpovídal Hájkovi. „Na co je mi to tvoje zlato, nebo byty? Když si dám v hospodě svých dvacet piv, zaplatím je zlatou cihlou nebo bytem?? Ty vole, já sáhnu pod postel, a hned mám na pivo!“
Ale na Hájkova slova došlo, protože na Hájkova slova vždy dojde.
Jednoho dne se do Láďova příbytku vloudila odporná a opravdu velmi, ale velmi hnusná inflace, protože Fialova. A aniž by se Ládi na cokoliv ptala, schlamstla mu bez jeho dovolení 30% jeho celoživotních úspor, o které by Láďa nepřišel, kdyby poslechl Hájka.
No, aspoň že ten důchod má Láďa pěkný. A protože je Láďa zároveň i pracující důchodce, na těch pár piv, co si dá, než jde do práce, vždycky nějaké prachy schrastí, vždyť to říkám, že se Láďa neštítí žádné poctivé a chlapské práce...
Karel Trčálek
Pohřeb kardinála Duky byl manifestací odhodlání českého národa bránit tradiční hodnoty!
Světové liberální elity v čele s prof. Halíkem nás chtějí připravit o naše tradiční hodnoty. Ale my si je vzít nedáme a pasáž o tom, že existují jen dvě pohlaví, v české ústavě bude!
Karel Trčálek
Prezident hájí demokracii. Proti SPD, ANO, Motoristům. A bude-li potřeba i proti voličům
Dezolátní scéna se nám opět nenávistně rozkvičela a cílem je aktuálně prezident republiky. Ten po Babišovi žádá kromě jiného i vyřešení jeho střetu zájmů, přestože tábor lepšolidí utrpěl ve volbách drtivou porážku
Karel Trčálek
Má prezident Pavel právo mluvit Babišově vládě do jejího programového prohlášení?
Programové prohlášení vlády by mělo vycházet z předvolebních televizních programů stran vládní koalice, a nikoliv z toho, co by se líbilo panu prezidentovi, takže by mělo obsahovat i referendum o vystoupení z EU a NATO!
Karel Trčálek
Milovat Dostojevského, který nenáviděl Poláky, mě naučila moje češtinářka
Dnes slavíme další nedožité narozeniny ruského velikána F. M. Dostojevského, který ve svých dílech hlásal, že Rusům je dovoleno vše, neboť Rusko je Kristus národů, kterého přibili na kříž Poláci...
Karel Trčálek
V posteli s JUDr. Jindřichem Rajchlem, poslancem Poslanecké sněmovny ČR
Zveřejnit Rajchlovo video s explicitním sexuálním obsahem bez souhlasu účinkujících je nejen nelegální, ale i neskutečně odporné. Zaráží mě škodolibá radost těch, kteří se tváří jako lepší lidé, kteří chtějí zvrátit výsledky voleb
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře