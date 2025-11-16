Z čeho jedí v Institutu Václava Klause? Z talířů, nebo z korýtek?

Žádnej princ už není, musíš tam jít sám. To zpíval Jiří Schelinger v úspěšné cover verzi slavného hitu Deep Purple Soldier Of Fortune. Ale my máme naštěstí nejen Václava Klause, ale rovnou celý Institut Václava Klause!

Láďa se neštítí žádné poctivé a tvrdé práce.

Když se naskytlo nějaké zaměstnání, které si vyžadovalo celého a skutečného chlapa, neváhal Láďa ani chvilku a nechal se zaměstnat, i kdyby to měly být jen na první pohled docela obyčejné veřejně prospěšné práce.

Tak Láďa například pracoval nejen na stavbě Bajkalsko-amurské magistrály, ale například i na Hradě. Tam, na Hradě, strávil Láďa deset nádherných a plodných let, během kterých si připadal, nelžu vám, jako starý Kočka, však víte, ten starý kolotočář.

Ne, že by tehdy měl Láďa nějaké kolotoče, nebo že by snad finančně podporoval Paroubkovu ČSSD, ale zato měl taky dost peněz.

A aby taky neměl, když dřel na Hradě až do úmoru, vždyť měl za to, co tam všechno dělal, včetně úklidu WC, víc prachů, než leckterý poslanec, vlastně bral jen o něco míň než třeba takový premiér!

Vždy, když byla výplata, vzal si Láďa hrubý pytel, do toho pytle naházel svoji mzdu v českých korunách a v hotovosti a doma ten pytel vysypal hezky pod postel.

Tak, stejně jako uhlí, vznikaly Láďovi celoživotní úspory. Měsíc, co měsíc, po celých deset let, se ukládaly pod postel, hezky vrstva za vrstvou. Ale Petr Hájek, který na Hradě taky dřel, se už na to nemohl dívat.

„Neblázni!“ říkal Láďovi a chytal se za hlavu. „Ulož ty prachy do zlata, jako já. Nebo si aspoň kup byty!“

Ale Láďa měl svou, po čertech tvrdou hlavu.

„Ty vole,“ odpovídal Hájkovi. „Na co je mi to tvoje zlato, nebo byty? Když si dám v hospodě svých dvacet piv, zaplatím je zlatou cihlou nebo bytem?? Ty vole, já sáhnu pod postel, a hned mám na pivo!“

Ale na Hájkova slova došlo, protože na Hájkova slova vždy dojde.

Jednoho dne se do Láďova příbytku vloudila odporná a opravdu velmi, ale velmi hnusná inflace, protože Fialova. A aniž by se Ládi na cokoliv ptala, schlamstla mu bez jeho dovolení 30% jeho celoživotních úspor, o které by Láďa nepřišel, kdyby poslechl Hájka.

No, aspoň že ten důchod má Láďa pěkný. A protože je Láďa zároveň i pracující důchodce, na těch pár piv, co si dá, než jde do práce, vždycky nějaké prachy schrastí, vždyť to říkám, že se Láďa neštítí žádné poctivé a chlapské práce...

Autor: Karel Trčálek | neděle 16.11.2025 10:00 | karma článku: 0 | přečteno: 29x

Karel Trčálek

  • Počet článků 3143
  • Celková karma 22,58
  • Průměrná čtenost 851x
Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

