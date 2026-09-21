Vzkaz pro prezidenta P. Pavla. Nezatahujte naši krásnou zemi do války NATO proti Rusku!
Denně kolem sebe pozoruji stupňující se přípravy mohutného útoku NATO na Rusko, který je dle všeho otázkou už jen několika dní, maximálně týdnů.
Nejsou to jen nekonečné vlaky s tanky, které míří na východ, jsou to i vlaky, jejichž vagóny jsou napěchovány po zuby ozbrojenými žoldnéři, které míří týmž východním směrem, to znamená k hranicím Ruska, které NATO obklíčilo ze všech stran.
A nejsem sám, kdo to všechno pozoruje.
I jiní lidé si toho všímají, i jiní lidé už vědí, že se chystá útok na Rusko, velký a dosud nevídaný, ovšem dopředu odsouzený k neúspěchu, jako všechny útoky Západu na Rusko.
Ostatně, že bude válka potvrdil i vrchní válečný štváč na Hradě prezident Pavel, když řekl, že pokud NATO zaútočí na Česko, zúčastní se tohoto útoku i Česká republika.
Já ale, na rozdíl od hradního válečného štváče dávám přednost míru.
A proto hradnímu štváči vzkazuji: „Žádný český voják nevkročí na posvátnou ruskou půdu, abyste nás zatáhl do války s Ruskem! Článek 5, na který se odvoláváte, zavazuje členské země NATO k vzájemné pomoci pouze při napadení, nikoliv však při útoku na Rusko!
Není naší povinností účastnit se útoku na Rusko a ta procenta na obranu taky nesouhlasí!“
To vzkazuji hradnímu válečnému štváči a taky to vykřikuji na každém rohu. Lidé mi nadšeně tleskají a nejde zdaleka jen o důchodce!
Nikdo nechce válku a pokud přece jen NATO na Rusko zaútočí, tak bez nás!
Ať žije mír, ať žije přátelství mezi národy, ne válce, ne miliardovým ziskům zbrojařů!
Karel Trčálek
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Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
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