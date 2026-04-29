Vystrčil ztratil zábrany, nůž vražený do zad našich čínských přátel je útokem na nás!
Pan Pokojný se probudil celý zbrocený studeným potem.
Není divu, vždyť se mu zdál hrůzný sen o tom, že Vystrčil odletěl na Tchaj-wan vládním letadlem, aby naši zemi krásnou zemi zaprodal do tchajwanského otroctví, zrovna tak, jako Fiala zaprodal naši zemi do otroctví sudeťáckého, když sem k nám dotáhl Volkswagen, kterému dal zadarmo Škodovku místo toho, aby po Sudeťácích požadoval válečné reparace.
„To je nůž do zad našich čínských přátel!“ vykřikl zděšeně pan Pokojný. „To nestačí, že na nás míří ruské jaderné rakety? A že nás Trump nenávidí kvůli Pávkovi? To chceme být kvůli Vystrčilovi nepřítelem číslo 1 i pro Čínskou lidovou republiku!
Zahradil se tak snaží, nechá si posílat peníze z Číny, aby čínské komunisty udobřil, aby jim dokázal, že naše země proti nim nechová žádné nepřátelské úmysly a Vystrčil mu tím svým rajzováním vráží nůž do zad!“
Ale byl to naštěstí jen sen, což si pan Pokojný díkybohu vzápětí uvědomil.
Rychle se převlékl do suchého hedvábného pyžama, zavrtal se do hedvábné přikrývky a pokojně usnul, zdály se mu už jenom pěkné hevábné sny o tom, jak Číňané u nás staví nové dálnice, nové továrny a nové Karlovy mosty...
Karel Trčálek
Karlovy Vary 1938 = Brno 2026?
Kdyby se brněnský sjezd Landsmanšaftu konal už dnes, mohli by jeho účastníci přijmout něco jako Brněnský program. Uctili by tak dnešní hezké 88. výročí vyhlášení Karlovarského programu, jehož cílem bylo odtržení Donbasu...
Karel Trčálek
Nejvíce parazitů je v Institutu Václava Klause. Neměl by ho F. Turek deratizovat?
Institut Václava Klause je plný všemožných parazitů, například štěnic, které jsou schované v tamní knihovně plné knih Václava Klause...
Karel Trčálek
Když si český prezident zoufale přeje vznik Evropských spojených států
K čemu je nám prezident, který se otevřeně přiznává k tomu, že jeho cílem je likvidace našeho milovaného českého státu?
Karel Trčálek
Voláme občany, nedovolme liberální Zlu a Zelenskému, aby ovládli Českou televizi!
Kdo ovládá v České republice veřejnoprávní média, ovládá i český národ, proto my, naši lidi, nesmíme dovolit, aby Českou televizi ovládl Zelenskyj!
Karel Trčálek
Česká televize potřebuje nutně zrušit. Nezáleží jí na skutečných potřebách občanů!
Česká televize se vůbec nezměnila. Odešel Moravec a co změnilo? Nic! A tohle nic stojí naše lidi sedm miliard ročně!
|Další články autora
Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii
Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...
Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte
Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...
Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?
Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po...
GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části
Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...
Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná
„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání...
Pražský magistrát hostil finále debatní sezóny. Vítězí studenti z Mensa gymnázia a Hradce Králové
Proměna obřího ghetta je dál ve hře. Šluknov požádá o evropské stamiliony
Radnice ve Šluknově na Děčínsku požádá o evropskou dotaci ve výši 200 milionů korun z operačního...
Dvorecký most slouží tramvajím poprvé jako objížďka, kvůli poruše na Andělu
Nový Dvorecký most poprvé slouží jako objížďka. Kvůli poruše trakčního vedení na v úseku Anděl -...
V Bratislavě vzniká FunOn Park. Projekt odstartoval soutěží o dvě Lamborghini
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře