Vystrčil ztratil zábrany, nůž vražený do zad našich čínských přátel je útokem na nás!

Naše lidi zachvátilo zděšení! Po státním převratu chystaném rozvědčíkem na Hradě, po vrácení majetku Sudeťákům, chtěl předseda Senátu Vystrčil vrazit nůž do zad našich čínských přátel!!!

Pan Pokojný se probudil celý zbrocený studeným potem.

Není divu, vždyť se mu zdál hrůzný sen o tom, že Vystrčil odletěl na Tchaj-wan vládním letadlem, aby naši zemi krásnou zemi zaprodal do tchajwanského otroctví, zrovna tak, jako Fiala zaprodal naši zemi do otroctví sudeťáckého, když sem k nám dotáhl Volkswagen, kterému dal zadarmo Škodovku místo toho, aby po Sudeťácích požadoval válečné reparace.

„To je nůž do zad našich čínských přátel!“ vykřikl zděšeně pan Pokojný. „To nestačí, že na nás míří ruské jaderné rakety? A že nás Trump nenávidí kvůli Pávkovi? To chceme být kvůli Vystrčilovi nepřítelem číslo 1 i pro Čínskou lidovou republiku!

Zahradil se tak snaží, nechá si posílat peníze z Číny, aby čínské komunisty udobřil, aby jim dokázal, že naše země proti nim nechová žádné nepřátelské úmysly a Vystrčil mu tím svým rajzováním vráží nůž do zad!“

Ale byl to naštěstí jen sen, což si pan Pokojný díkybohu vzápětí uvědomil.

Rychle se převlékl do suchého hedvábného pyžama, zavrtal se do hedvábné přikrývky a pokojně usnul, zdály se mu už jenom pěkné hevábné sny o tom, jak Číňané u nás staví nové dálnice, nové továrny a nové Karlovy mosty...

Autor: Karel Trčálek | středa 29.4.2026 5:53 | karma článku: 13,04 | přečteno: 113x

Karlovy Vary 1938 = Brno 2026?

Kdyby se brněnský sjezd Landsmanšaftu konal už dnes, mohli by jeho účastníci přijmout něco jako Brněnský program. Uctili by tak dnešní hezké 88. výročí vyhlášení Karlovarského programu, jehož cílem bylo odtržení Donbasu...

28.4.2026 v 19:16 | Karma: 17,84 | Přečteno: 185x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Nejvíce parazitů je v Institutu Václava Klause. Neměl by ho F. Turek deratizovat?

Institut Václava Klause je plný všemožných parazitů, například štěnic, které jsou schované v tamní knihovně plné knih Václava Klause...

27.4.2026 v 8:00 | Karma: 24,28 | Přečteno: 403x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Když si český prezident zoufale přeje vznik Evropských spojených států

K čemu je nám prezident, který se otevřeně přiznává k tomu, že jeho cílem je likvidace našeho milovaného českého státu?

26.4.2026 v 8:52 | Karma: 23,52 | Přečteno: 446x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Voláme občany, nedovolme liberální Zlu a Zelenskému, aby ovládli Českou televizi!

Kdo ovládá v České republice veřejnoprávní média, ovládá i český národ, proto my, naši lidi, nesmíme dovolit, aby Českou televizi ovládl Zelenskyj!

22.4.2026 v 8:58 | Karma: 23,20 | Přečteno: 360x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Česká televize potřebuje nutně zrušit. Nezáleží jí na skutečných potřebách občanů!

Česká televize se vůbec nezměnila. Odešel Moravec a co změnilo? Nic! A tohle nic stojí naše lidi sedm miliard ročně!

21.4.2026 v 5:44 | Karma: 35,25 | Přečteno: 3499x | Diskuse | Společnost
Nejčtenější

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...
23. dubna 2026  16:22,  aktualizováno  24. 4. 7:32

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...
27. dubna 2026  10:22

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro
22. dubna 2026  5:30

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945
21. dubna 2026,  aktualizováno  12:06

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...
22. dubna 2026  14:30

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání...

Pražský magistrát hostil finále debatní sezóny. Vítězí studenti z Mensa gymnázia a Hradce Králové

29. dubna 2026  8:40

Proměna obřího ghetta je dál ve hře. Šluknov požádá o evropské stamiliony

Prezident Petr Pavel se ve Šluknově prošel sídlištěm, které je sociálně...
29. dubna 2026  8:22

Radnice ve Šluknově na Děčínsku požádá o evropskou dotaci ve výši 200 milionů korun z operačního...

Dvorecký most slouží tramvajím poprvé jako objížďka, kvůli poruše na Andělu

Chodci, cyklisté, tramvaje, autobusy. Dvorecký most už je v plné permanenci....
29. dubna 2026  8:12,  aktualizováno  8:21

Nový Dvorecký most poprvé slouží jako objížďka. Kvůli poruše trakčního vedení na v úseku Anděl -...

V Bratislavě vzniká FunOn Park. Projekt odstartoval soutěží o dvě Lamborghini

29. dubna 2026  7:55

Is vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Karel Trčálek

  • Počet článků 3244
  • Celková karma 23,62
  • Průměrná čtenost 844x
Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

