Vystoupení M. Zemana na akci pořádané vlasteneckými silami bylo její zlatým hřebem
Byla sobota a tak se Miloš Zeman vypravil do hotelu Dua, kde se konala konference o tom, jak je dobré mít dobré vztahy s Ruskem, pokud nechcete být vymazáni z mapy světa.
To bylo radosti, když se tam objevil!
Všichni ho radostně objímali a líbali na tvář jako na Brežněva, obzvláště dobrý v líbání byl pak poslanec Rajchl, který dokáže zasunout svůj jazyk opravdu hluboko.
Ale pak už Miloš Zeman čelil nevídané smršti otázek.
„Dáte si vodku?“ zeptal se kdosi Miloše Zemana.
„Dám, jen hlupák nepije vodku!“ odpověděl Miloš Zeman a obrátil do sebe vodku.
A sotva tak učinil, hned přiletěl další dotaz.
„Dáte si vodku?“ ptal se zas kdosi jiný Miloše Zemana.
„Dám, jen hlupák si myslím že lze Rusko vojensky porazit!“ odpověděl Zeman a obrátil do sebe vodku.
A hned tu byl další dotaz.
„Dáte si vodku?“ zeptal se zase kdosi.
„Dám, toho se bojím nejvíc, že Rusku dojde vodka,“ odpověděl Miloš Zeman a obrátil do sebe další vodku.
A v tu chvíli se ukázalo, jakým skvělým prognostikem je Miloš Zeman, protože další dotaz zněl: „Vodka došla, dáte si ricin?“
„Dám si ricin, protože jsou to hlupáci. Pekarová, Vystrčil, Koudelka!“ odpověděl Miloš Zeman a obrátil do sebe lahev ricinu, protože to jsou opravdu hlupáci.
zdroj: iDNES.cz Zeman a Rajchl se účastnili konference spolku Svatopluk - iDNES.cz
Karel Trčálek
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Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
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