Vystavování lebky světice bylo vandalstvím, které teď Bůh po zásluze potrestal
To bylo v Božím království radosti!
Svatá Zdislava se právě zajíkala nesmírnou blažeností, jako svatá měla v Božím království nárok na dvojnásobný příděl nebeské blaženosti, když jí někdo zaklepal na rameno.
Ten někdo to bylo Slovo. A to Slovo bylo u Boha a Bůh byl to Slovo.
A opravdu, když se sv. Zdislava ohlédla, spatřila Otce, i Syna i Ducha svatého, tedy trojjediného Boha.
„Něco pro tebe mám,“ řekl Bůh trojhlasně a přitom unisono. „Dárek, který ti udělá radost.“
„Ale já přece nemám žádné narozeniny, ani svátek,“ podivila se sv. Zdislava.
„Nikdo tady nemá narozeniny, ani svátek, protože tady žijeme věčně a všichni zde máme jen jedno jméno a to jméno Boží,“ usmál se trojhlasně a přitom unisono Bůh. „Podívej, je tvoje?“
Bůh najednou držel v ruce lidskou lebku a ukazoval jí světici, která ji hned poznala.
„Bože, to je přece moje lebka! Ano, je to moje lebka! Tak dlouho jsem jí hledala, tak dlouho mě trápilo, že není pohřbená, jak se sluší a patří!“ vyjekla světice a začala radostně objímat i Otce, i Syna, i Ducha svatého, „děkuji ti, Bože! Kde byla?“
„Kde asi? Vystavovali ji v kostele, bez dovolení si ji přivlastnili a pak ji vystavovali v kostele a ještě se naparovali, že mi tím prokazují úctu,“ odplivl si trojhlasně a přitom jednohlasně Bůh, „houby mi tím prokazovali úctu, uráželi mě tím. To já stvořil člověka, proto je každá lebka svatá, jelikož je mým dílem!
Ale oni se tvé lebce klaněli, uctívali ji a bylo jim úplně jedno, že ji nemáš, že se kvůli ní trápíš!
Už mě to pěkně štvalo, to jejich modlářství, to jejich modloslužebnictví!
Vystavovat lebku, nedopřát jí klidu a pokojného spočinutí v Pánu!
Přesně za to jsem vyhladil z povrchu zemského Sodomu a Gomorru!
A tak jsem udělal malý zázrak, hehe!
Tvoje lebka jednoduše zmizela, hehe!
Pátrají po ní všude, shánějí jí a vyhrožují kletbami, hehe!
Kdyby tak raději pátrali po mně, po Bohu, kam jsem se jim vytratil z těch jejich kostelů!
Myslí, že když se tvoje lebka ztratila, že je to něco strašného, že je rouhání a hřích, když někdo vezme nějakou lebku.
A kde ji vzali oni?
Ukradli tvoji lebku stejně tak, protože tvoje lebka patří jen tobě a mně, protože jsem Bůh!
Žádné církvi nepatří žádná lebka, děvenko moje zlatá!
Ale už ji máš zpátky, už ji nikdo nebude hanobit a vystavovat v kostele.“
„Bože, ty jsi tak hodný a milosrdný!“ nepřestala Zdislava objímat Boha.
„No tak, no tak, vždyť mě, holka, umačkáš,“ bránil se trojhlasně a přitom unisono Bůh a měl pravdu jako vždy, i když Otec, Syn a Duch svatý pochopitelně žádnou lebku, kterou by mohla církev ukrást, naštěstí nemají.
Karel Trčálek
Babišovy ústrky vůči prezidentovi Pavlovi gradují a neznají žádných hranic!
Stala se nevídaná věc. Premiér české republiky si dovolil patnáctiminutové!!! zpoždění při nástupu na prezidentův appel plac a ani se mu za to neomluvil! Udělat to Ivanu Hroznému či Stalinovi, už by premiér po světě neběhal...
Karel Trčálek
Zkažený fotbalový svátek a úlet komedianta Jana Hrušínského
Komediant Jan Hrušínský označil za viníka skandálního závěru derby nynější vládu. Ale naši lidi se nedají obalamutit nějakým komediantem a dobře vědí, že za to může Zdechovský a Nerudová!
Karel Trčálek
Babiš není podřízený Pavla, prezidentova poznámka vůči Babišovi je trapná
Prezident Pavel není monarcha, aby mohl vyžadovat u svých podaných příchod ve stanovený čas. Dobře, že rozvědčík nikam nepoletí!
Karel Trčálek
Občané jsou zděšeni arogancí a hulvátstvím nynější vlády. Vydržíme to a nezapomeneme!
Politika plná méněcenných lidí, autentických motoristů, deratizátorů naplňuje naše lidi neochvějnou nadějí, že jednou bude skutečně líp, až se nám podaří z našich řad odstíranit všechny škůdce
Karel Trčálek
Prezident Pavel trpí institucionální schizofrenií, myslí si, že je absolutistický panovník
K tomu závěru neochvějně dospěl Jan Zahradil, který zocelený dvaceti lety europoslancování, dělá autentického poradce autentickému ministru zahraničí Macinky. Kdo si to nemyslí, je málo platné, podřadný člověk zralý na deratizaci
|Další články autora
Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou
Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...
O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče
Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí
Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...
Tragédie v Survivoru. Soutěžící po střetu s lodí přišel o část nohy, televize zastavila vysílání
Řeckou verzi reality show Survivor zasáhla tragická nehoda. Soutěžící Stavros Floros utrpěl během...
Chodím s Haberou, věřila žena. Dva roky ji balamutil podvodník, sliboval i teslu
Podvodníci, kteří se na internetu pod nejrůznějšími záminkami snaží obrat důvěřivce o jejich...
Zlínský kraj a resort zahraničí budou spolupracovat v ekonomické diplomacii
Zlínský kraj a ministerstvo zahraničních věcí (MZV) navázaly spolupráci v ekonomické diplomacii....
Hradec Králové omezí pití pití alkoholu na veřejnosti o část Svobodných Dvorů
Stotisícový Hradec Králové rozšíří zákaz pití alkoholu na veřejných místech o část čtvrti Svobodné...
Prodej rodinného domu 3+1, Lomnice nad Popelkou
Lomnice nad Popelkou - Želechy, okres Semily
4 100 000 Kč
- Počet článků 3254
- Celková karma 23,68
- Průměrná čtenost 843x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře