Výročí 21. srpna oslavuji spolu s prof. V. Klausem na ruské ambasádě
Výročí srpnového osvobození od fašistů slavím už dlouhé roky stále stejně, to znamená na ruské ambasádě, kde je oslava tohoto výročí pojata vždy důstojně a to včetně uctění památky sovětských vojáků padlých při osvobozování naši země od fašistických kontrarevolučních živlů.
Cestou na ruskou ambasádu se vždy zastavím v Institutu Václava Klause, kde vyzdvihnu prof. Václava Klause, abychom v cestě na ruskou ambasádu pokračovali už spolu a to poměrně svižnou chůzí, protože prof. Václav Klaus stále v sobě nezapře mnohonásobného wimblendonského vítěze, jak dvouhry, tak i čtyřhry a smíšené čtyřhry vždy v páru s prof. Václavem Klausem.
Cestou samozřejmě mlčím, protože slovo u sebe drží prof. Václav Klaus.
„Napřed jsem s KGB, respektive potom s GRU spolupracoval částečně z donucení, protože na mě věděli to, co o mně stejně vědí všichni. Ale teď už spolupracuji čistě z přesvědčení, protože se mi Vladimir Vladimirovič Putin mezi čtyřmi očima vyznal z toho, že jsem jeho Velký učitel, ještě větší než Stalin, v boji proti fašistům a liberalismu obecně.
Vždy, když jsem v Moskvě na návštěvě, přidělí mi jako osobní stráž dvacet švarných jinochů z Rosgvardie, aby na mě zase nespáchali atentát. To je vidět, jak si v Rusku dokážou vážit velikých lidí. Nedávno mi Vladimir Vladimir Vladimirovič Putin slíbil, že jakmile dobude Donbas a zlikviduje banderovský kyjevský režim, tak mi udělí svatojiřskou stužku, protože to bude především moje zásluha,“ chlubil se prof. Václav Klaus letos cestou na ruskou ambasádu, že ho svatojiřská stužka nemine.
Mluvil o tom celou cestu, jak si kvůli té stužce nechá ušít nové kvádro a jak si paní Livie zajde kvůli tomu ke kadeřnici, a přestal, až když jsme vkročili do útrob ruské ambasády, kde na nás okamžitě dýchla přátelská, doslova bratrská atmosféra.
„Vítám vás, přátelé z nejvěrnějších!“ přivítala nás paní velvyslankyně a stiskla nám ruku tak srdečně, až mi to vehnalo slzy do očí.
Ostatně paní velvyslankyně se ukázala být skvělou hostitelkou.
Stále obíhala hosty oslavy výročí srpnového osvobození a starostlivě se ptala: „Dá si ještě někdo vodku? Dá si ještě někdo kaviár? Dá si ještě někdo bliny?“
„Já! Dám si vodku, kaviár i bliny!“ odpovídal jsem paní velvyslankyni mnohokrát.
Hostů zde bylo hodně. Byli to všechno naši lidi, vlastenci, kterým jde o jedno, o mír a přátelství mezi národy. O kulturní vložku se postaral pan poslanec Rajchl, který secvičil scénku s názvem Ruská trojka, v níž krom něho účinkovaly ještě K. Konečná a soudružka učitelka Bednářová, a nemusím jistě podotýkat, že nás tato scénka všechny náramně obveselila.
Tu vážnější stránku programu oslav srpnového osvobození měl na starosti samozřejmě prof. Václav Klaus, který, jako vždy i všude, pronesl další ze svých zásadních projevů.
Tento projev, jehož plné znění najdete na webu IVK, obsahoval tolik podnětných myšlenek, že se sem všechny při nejlepší vůli nevejdou.
Dovolím si zdůraznit tedy tu myšlenku, které mne v projevu prof. Václava Klause nejvíce zaujala.
„Máme první Den vítězství nad fašismem, tím je 9. květen, máme druhý Den vítězství nad fašismem, tím je 21. srpen, a brzy budeme mít i třetí Den vítězství nad euroklimafašismem, přičemž čtvrtého Dne vítězství nad fašismem už nebude třeba!“ pravil Václav Klaus ve svém projevu u příležitosti oslav výročí srpnového osvobození, načež následoval potlesk tak mohutný, že byl slyšet z ruské ambasády až do stanice metra Anděl.
Ano, a v tom spočívá naše největší naděje spojená s letošní oslavou výročí srpnového osvobození, že čtvrtého dne vítězství nad fašismem už nebude třeba...
Karel Trčálek
Malá noticka k článku „Výročí srpnové okupace a procitnutí vojína Ivo Kulicha“
Nadpis výše uvedeného článku mě zaujal okamžitě. „Tvl, to není možné, jak je ten svět malý!“ byla moje bezprostřední reakce, když jsem tento nadpis spatřil
Karel Trčálek
Levičák L. Větvička obviňuje Českou televizi z levičáctví. To by nevymyslel ani Havel
Přívrženec nacionálního socialismu Ladislav Větvička nenávidí levičáckou Českou televizi, v jejíž radě sedí majitel soukromé televize Luboš Xaver Veselý...
Karel Trčálek
Když napíšu, že Babiš je dobro a někteří lepší lidé si se mnou dovolí nesouhlasit
Andrej Babiš je požehnáním pro tuto naši zemi, jeho vláda neoslavila ještě ani rok u vesla a už sklízíme bohaté plody její práce. Bohužel, ještě se stále najdou lidé, kteří to nedokážou ocenit, ale už se na ně taky vaří voda!
Karel Trčálek
Hrdá oslava Mezinárodního dne leváků v hrdém Institutu Václava Klause
Dnes je velký den. Oslavme spolu Den hrdosti levorukých! Oslavme spolu Den hrdosti levorukých, jako jej hrdě oslavují v Institutu Václava Klause
Karel Trčálek
Rozhovor s podezřelým z rusofilie
Jednou z nejnebezpečnějších úchylek, jak už na to upozornil soudruh J.V. Stalin, je levá úchylka. Oproti levé úchylce je rusofilie úchylkou vlastně docela neškodnou, pokud se ovšem takový rusofil neodstěhuje do Ruska...
|Další články autora
Poznejte český film podle obrázku
České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...
Další legenda je zpět. Tramvaj z roku 1964 vyjede na linku 23 už v sobotu
Pražské retro linky mají další posilu. Dopravní podnik představil tramvaj Tatra T3 s evidenčním...
Dům jako chalupa v Mrazíkovi? V Podolí vyřešili slunce nečekaně jednoduchým trikem
Plánovači budoucnosti už v 60. letech přemýšleli o městech, kde se nejen rodinné domy, ale celé...
Pražské metro mohlo jezdit už před 100 lety. První návrhy vás překvapí
Pražské metro v květnu oslavilo 51 let provozu, jeho historie ale sahá mnohem dál. O podzemní dráze...
Proč nosí kluci v pantoflích bílé ponožky? Odpověď hledal vulgární song už v roce 2019
Ještě před pár lety byly bílé ponožky v pantoflích pro mnohé symbolem módního nevkusu. Dnes je ale...
ZasTenRock ožije v Zásadě
Deset kapel vystoupí v sobotu v Zásadě na 15. ročníku festivalu ZasTenRock.
Modulární budova pro nemocnici v Bohumíně na Karvinsku dorazí v pondělí
Z Havlíčkova Brodu na Vysočině míří do Bohumína na Karvinsku 28 modulů nové administrativní budovy...
Bohumín otevřel u nemocnice nové parkoviště s více než 80 místy
Bohumínská radnice otevřela v areálu městské nemocnice ve Starém Bohumíně nové parkoviště s více...
- Počet článků 3331
- Celková karma 22,46
- Průměrná čtenost 836x
Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
Své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně