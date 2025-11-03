Vraťte nám ukrajinskou vlajku... Vraťte nám vládu Fialy... Vraťte nám přímou demokracii!
Pan Pokojný byl vlastenec.
Proto volil Stačilo!, jelikož dobře věděl, že jedině hvězdné trio Sterzik, Konečná a Malačová může zabránit tomu, aby světové liberální elity definitivně zlikvidovaly naši zemi a náš národ stejně tak, jako to udělaly s Ukrajinou, kde tyto světové elity v čele s Anglosasy podporují zabíjení Slovanů, předně tedy Ukrajinců tím, že Ukrajincům dodávají zbraně a sabotují jakákoliv jednání o míru.
Jenže volby byly zmanipulované, na což už před nimi upozorňoval prognostik Miloš Zeman, a tak se Stačilo! tímto Rychetského podvodem (jen pro připomínku, Rychetský je bývalým členem zločinecké organizace, která tvořila jednu ze součástí nekoalice Stačilo!) tímto podvodem do Sněmovny nedostalo.
Tento zjevný podvod vyvolal v panu Pokojném značnou nevoli a probudil v něm spravedlivý hněv.
A tak pan Pokojný nelenil a naběhl před takový ten divný dům, ve kterém žije, bydlí a taky po nocích spí Tomio Okamura.
„Vraťte nám přímou demokracii! Vraťte nám referendum o vystoupení z NATO a EU! To je zrada na voličích! To je pokus o zvrácení výsledku voleb, my jsme hlasovali pro vystoupení z NATO a EU!“ hřímal pan Pokojný před domem Okamury!
Ale tato demonstrace za návrat přímé demokracie a za uznání výsledku voleb neměla dlouhého trvání.
Z jedné z věží se vysunulo vodní dělo a silným proudem užitkové vody, kterému pan Pokojný nedokázal vzdorovat, ho spláchlo do nejbližšího kanálu.
Inu, kdo chce kam, pomozme mu tam!
Karel Trčálek
Jak dlouho budeme ještě plivat na pracovníky ve školství?
Školství je priorita, nezačínejme proto třídní boj proti pracovníkům ve školství, ale proti skladníkům, kteří nás opravdu nikam neposunou!
Karel Trčálek
I mezi skladníky se najdou zásadoví a vzdělaní nadlidé
Nechápu, jak někteří lidé mohou manuálně pracovat, když by klidně mohli být třeba učiteli, a ne třeba skladníky...
Karel Trčálek
I mezi učiteli se najdou poctiví a slušní lidé!
Ladislav Klíma jednou napsal, že slušný člověk nemůže být učitelem. My ale dnes už víme, že se hluboce mýlil...
Karel Trčálek
Naší paní češtinářce a spisovatelce velmi vadí zabíjení Ukrajinců raketou Dana 1
A proto, zcela pochopitelně, naše paní češtinářka a spisovatelka, nenávidí všechny ty, kteří přispěli na ukrajinskou raketu Dana 1, protože se tím zabíjení Ukrajinců jen prodlužuje...
Karel Trčálek
A co ta Fialova vláda! Stále škodí a škodit bude!
Budeme potřebovat ještě stovky let, aby po všech škodách a po veškerém zlu, které napáchala Fialova vlády, zmizely veškeré stopy!
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře