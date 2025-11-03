Vraťte nám ukrajinskou vlajku... Vraťte nám vládu Fialy... Vraťte nám přímou demokracii!

Nedávné volby, ve kterých naši demokracii málem roztrhali na kusy populisté a extrémisté, zahájily plíživou destrukci přímé demokracie...

Pan Pokojný byl vlastenec.

Proto volil Stačilo!, jelikož dobře věděl, že jedině hvězdné trio Sterzik, Konečná a Malačová může zabránit tomu, aby světové liberální elity definitivně zlikvidovaly naši zemi a náš národ stejně tak, jako to udělaly s Ukrajinou, kde tyto světové elity v čele s Anglosasy podporují zabíjení Slovanů, předně tedy Ukrajinců tím, že Ukrajincům dodávají zbraně a sabotují jakákoliv jednání o míru.

Jenže volby byly zmanipulované, na což už před nimi upozorňoval prognostik Miloš Zeman, a tak se Stačilo! tímto Rychetského podvodem (jen pro připomínku, Rychetský je bývalým členem zločinecké organizace, která tvořila jednu ze součástí nekoalice Stačilo!) tímto podvodem do Sněmovny nedostalo.

Tento zjevný podvod vyvolal v panu Pokojném značnou nevoli a probudil v něm spravedlivý hněv.

A tak pan Pokojný nelenil a naběhl před takový ten divný dům, ve kterém žije, bydlí a taky po nocích spí Tomio Okamura.

„Vraťte nám přímou demokracii! Vraťte nám referendum o vystoupení z NATO a EU! To je zrada na voličích! To je pokus o zvrácení výsledku voleb, my jsme hlasovali pro vystoupení z NATO a EU!“ hřímal pan Pokojný před domem Okamury!

Ale tato demonstrace za návrat přímé demokracie a za uznání výsledku voleb neměla dlouhého trvání.

Z jedné z věží se vysunulo vodní dělo a silným proudem užitkové vody, kterému pan Pokojný nedokázal vzdorovat, ho spláchlo do nejbližšího kanálu.

Inu, kdo chce kam, pomozme mu tam!

Autor: Karel Trčálek | pondělí 3.11.2025 5:58 | karma článku: 12,97 | přečteno: 167x

Karel Trčálek

  • Počet článků 3133
  • Celková karma 22,35
  • Průměrná čtenost 852x
Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

