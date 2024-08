Voliči by si konečně měli uvědomit, že vláda tu není kvůli nim. Hlavní jsou hodnoty!

Buďme rádi, že i v dnešní, pro náš národ tak těžké době, jsou mezi námi lidé, kteří se nevzdávají a bojují za návrat svobody a blahobytu, když svou odvahou kypří půdu pro vzkříšení našeho národa, který se Fiala snaží zlikvidovat

Bývaly časy, kdy sympatický obličej pana Pokorného byl stejně tak zbídačený, jako celý český národ, který jen s vypětím všech svých zdravých sil (mezi které patřil i pan Pokorný), přežil pokus o svoji likvidaci fialovou novou totalitou.

Popravdě řečeno, nebýt pana Pokorného, český národ by už neexistoval, jeho genocida by byla úspěšně dokonána, půlka národa by zemřela zimou a půlka pochcípala hladem, a když ne to, tak by celý český národ na Ukrajině pro cizí zájmy.

Ale ty časy, jsou už naštěstí pryč.

Obličej pana Pokorného opět září radostí a vypadá blahobytně, aby taky ne, když teď už se nemusí nikdo bat nahlas říct svůj názor, protože nastaly nové, konečně lepší časy.

„Teď, když nám moudře vládne devitíkoalice ANO+ SPD+Trikolóra+PRO+ STAČILO! /KSČM+SD-SN+ČSNS/+ Přísaha+Motoristé sobě, máme konečně klid na práci, protože nás nikdo neotravuje žádnými hodnotami, o tom, že je mír, ani nemluvě!“ pochvaluje si pan Pokorný nové, neliberální poměry v naší vlasti.

Aby si je taky nepochvaloval, když nás vláda naší milované devítikoalice zbavila otrockého ujařmení západem a nastavila správný směr, ostatně proto se těší takové přízni nejen pana Pokorného, ale celého našeho národa, který doslova vstal z mrtvých.

Ale není to jen zásluha nejen naší devítikoaliční vlády, ale i nás občanů, kteří jsme pochopili, po letech fialové hrůzovlády, že si blahobyt a prosperitu musíme zasloužit tím, že budeme volit výhradně ty politiky, kteří nám toto zajistí a dodají nám tolik potřebný klid na práci pro vlast a naší zářnou budoucnost (kterou nám zajistí levné energie).

A myslím, že jsme my, nepodvolení občané v odporu, pro obnovení prosperity a svobody v naší zemi udělali toho víc než dost!