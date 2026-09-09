Volby jsou ohrožením liberální demokracie. Bude třeba najít řešení
Sbírka mávátek pana Pokojného byla skutečně fantastická.
„Na každou manifestaci si beru pět až šest mávátek a podle toho, jaká hesla se provolávají použijí konkrétní mávátko. Je to v podstatě stejné, jako když hrajete golf. Taky máte k dispozici sadu holí, z nichž si vybíráte podle toho, jaký úder potřebujete zahrát,“ vysvětloval mi pan Pokojný, na co má tolik mávátek, „tak třeba tímto mávátkem mávám, když se skanduje Smrt zrádcům!“
Mávátko, které mi pan Pokojný podával, bylo opravdu nádherné, však jsem taky vydechl: „To je krása!“
„A tohle mávátko si beru vždy k volbám!“ podával mi pan Pokojný další, ještě krásnější mávátko a na tváři mu zářil úsměv. „Když jsme žili ještě v totalitě liberální demokracie, chodili jsme taky k volbám. Ale ty volby byly zfalšované, a zmanipulované liberálními elitami, které si tak bránily svoje moc a volby pořádaly jen na oko, bylo to takové divadlo pro ovce zmanipulované Českou televizí.
Když nějakým nedopatřením tyto volby nedopadly tak, jak si liberální elity představovaly, vyhnala Česká televize tyto ovce do ulic, aby protestovaly proti výsledkům voleb.
Dnes už ovšem volby nejsou žádným podvodem, jak tomu bylo v liberální demokracii a jejich výsledky plně odrážejí vůli voličů, takže dnes už nemají žádní probruselští zrádci šanci v těchto volbách uspět. Můžete zmanipulovat volby, když vládnete, ale vašich voličů je sotva deset procent, jak tomu bylo, když nás zotročovaly probruselské liberální elity v té své, tfuj, tfuj, liberální demokracii.
Ale teď, když celý národ stojí jako jeden muž za těmi, kteří nám zajistili levné energie a kteří nám pravidelně valorizují důchody nad zákonný rámec, kteří nedovolí, aby nám už Česká televize lhala, už ani není třeba při volbách žádnou manipulaci, protože volby vyjadřují jednomyslnou volbu lidu.
Nejlepším důkazem toho, že volby nejsou zmanipulované je to, že ti, kteří myslí na zájmy našich lidí dostanou vždy sto procent, protože ten, kdo myslí na zájmy našich lidí, musí dostat vždy procent. Proto chodím k volbám rád a dobrovolně, s radostí, kterou vyjadřují pomocí tohoto mávátka.
Je to v podstatě to mávátko, které k volbám fasuje každý náš člověk, jen jsem si jeho rukojeť ozdobil ornamenty, který symbolizují, že vítězství našich lidí nad liberálními elitami a obecně zrádci, je už věčné.
Líbí se vám?“
„Ano, moc se mi libí!“ vypískl jsem nadšením, pevně rozhodnut, že si své mávátko vyplním přesně takovými ornamenty, jakými si jej vyzdobil pan Pokojný, protože naše vítězství nad liberálními elitami a obecně zrádci je už skutečně věčné.
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