Voláme občany, nedovolme liberální Zlu a Zelenskému, aby ovládli Českou televizi!
Pan Pokojný měl za sebou hodně nepokojnou noc.
Převaloval se na posteli, a kam se podíval, tam viděl rozesmátou Uršulu, nebo rozesmátého Zelenského, sedícího na zlaté záchodové míse, na kterou se mu složili čeští důchodci, když museli platit výpalné České televizi, nebo viděl rozesmátého Pavla na summitu v NATO, nebo viděl rozesmáté ekoteroristy, progresivisty a liberály, hlásající svou zrůdnou liberální ideologii, prostě viděl všechno to, co viděl přes den v České televizi, placené Bruselem za účelem likvidace českého národního státu, aby se mohl vrátit sudetským Němcům jejich majetek.
O půlnoci došla pana Pokojnému trpělivost.
„Stačilo! Dost!“ vykřikl a vyskočil z postele. „Česká televize musí patřit našim lidem! Nedovolme, aby ji i nadále ovládalo liberální zlo!
I na mně záleží, aby náš národ nebyl zlikvidován a Sudetským Němcům nebyl vrácen jejich majetek!
I na mně teď záleží, aby váleční štváči byli zbaveni vlády nad Českou televizí!“
Jsa už oblečený, nasadil si pan Pokojný klobouk a vyrazil do ulic, kterými se už valily davy našich lidí, aby vlastními těly chránily Českou televizi před Zelenským a Uršulou, kteří poslali chvilkaře, aby ji obsadili.
„Neprojdou! Neprojdou!“ křičel pan Pokojný se všemi našimi lidmi tak hlasitě, až ztratil vědomí a ještě ho nenašel...
Karel Trčálek
Česká televize potřebuje nutně zrušit. Nezáleží jí na skutečných potřebách občanů!
Česká televize se vůbec nezměnila. Odešel Moravec a co změnilo? Nic! A tohle nic stojí naše lidi sedm miliard ročně!
Karel Trčálek
Prezident Pavel ukázal v Chile mravní dno. Jeho vrácení pera je protiústavní!
Jak dlouho nám bude ještě dělat komunistický rozvědčík ostudu v civilizovaném světě a dopouštět se protiústavního jednání! Pan ministr Macinka musí prezidentovi okamžitě zakázat všechny zahraniční cesty!!!
Karel Trčálek
Koho opoziční strany navrhnout odvolat příští týden?
Vláda odvolala už např. ředitelku Národní galerie, či ředitele VZP či ředitele KRNAP. Opozice to vládní šestikoalici závidí a chtěla by odvolávat taky...
Karel Trčálek
Trump potřebuje, aby ho někdo umravnil. A proto musí jet Petr Pavel na summit NATO
Šílený rozvědčík na Hradě se už docela utrhl z řetězu, když kvičí a dožaduje se účasti na summitu NATO. Ať tam jenom jede, když chce dostat nakládačku od nejskvělejší amerického prezidenta a Ježíšova nejlepšího kamaráda!
Karel Trčálek
V Maďarsku nešlo o svobodné volby, ale o státní převrat řízený Bruselem a Kyjevem!
Naši lidi nejsou hloupí a nedají se obalamutit médii, která jako šílená oslavují porážku Viktora Orbána v maďarských volbách. Naši lidé dobře vědí, že to byl státní převrat, který provedl Zelenský s Uršulou, aby pokračovala válka!
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře