Vládní komik MUDr. Šťastný konečně našel svůj ztracený a už oplakaný AI záznamník
Boris Štastný byl celý šťastný, když se našel jeho AI ztracený záznamník.
„Víte, je to můj talisman, který mi přináší štěstí jak v osobním životě, tak v politice, třebaže je to jen docela obyčejný AI záznamník. Když jsem ho ztratil, plakal jsem jako malý kluk. Úplně mě to rozhodilo tak, že jsem kvůli tomu zapomněl, že mám chodit pěšky do jezdících schodů,“ sděloval Boris Šťastný dojatě, když se opět se svým záznamníkem shledal, protože se šťastně našel v šuplíku paní Tunde, „víte, když jsem ho ztratil, nařídil jsem okamžitě svému řidiči a asistentovi, aby mi můj záznamník okamžitě našli.
Jsou to poctiví chlapci, pročesali celý úřad vlády a nic nenašli, i když se dívali i do pisoárů a prohmatávali záchodové mísy. Nařídil jsem jim ale, aby se na úřadu vlády nikoho na nic nevyptávali, protože ti lidé, co tam pracují, mají spoustu práce i tak, a já jim nechtěl přidělávat ještě další starosti.
Jak znám paní Tunde, vším by hned praštila a sama by začala můj záznamník hledat, dokud by jej nenašla, protože nechce, výslovně si to nepřeje, aby z jejího úřadu vlády odcházel někdo nešťastný a smutný, zvlášť, když je to ministr. Něco takového považuje za své osobní i profesní selhání a moc se tím potom trápí.
Ale chlapci nic nenašli.
Ale ani nic najít nemohli, protože koho mohlo napadnout, že se můj talisman najde ve čtvrtek volně položený v místnosti, kde sice zasedá vláda, ale ta vláda tam zasedá v pondělí?
Takže pokud jsem tam ztratil své nahrávací zařízení v pondělí, tak nikoho nemohlo ve čtvrtek napadnout, že toto volně ležící a viditelné nahrávací zařízení má něco společného se mnou, zvláště když tam mezi tím proběhla spousta jiných jednání!
Chci tím říct, že když jsem v pondělí na jednání vlády ztratil nahrávací zařízení, nemohli ho moji chlapci v této místnosti najít, protože v této místnosti se našlo až ve čtvrtek, kdy tam žádná vláda nejednala.
Celé to dává smysl a já mám po několika měsících, přesněji po půl roce, svůj talisman zase zpátky, a věřte, že není dnes v naší straně Motoristé sobě šťastnějšího člověka než mne, a není dnes ani šťastnějšího ministra v naší vládě než mne.“
Boris Šťastný vypadal opravdu jako šťastný člověk a já mu tak trochu jeho štěstí záviděl, protože mně se žádný talisman ztratit zatím nepodařilo...
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Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře