Vláda zruší Foltýnův odbor. Přežijeme to?

Už asi měsíc, přesněji od 15.12. 2025, potkávám často pana učitele, jak nese dvě velká, na první pohled těžká vědra, protože se pod jejich tíhou zřetelně prohýbá.
„To jistě nebude jen tak, pro nic za nic!“ napadlo mne a tak jsem se ho při našem dalším setkání na ulici na to rovnou zeptal.
„Nesete si domů oběd?“ ukážu na plastové kbelíky, které si pan učitel položí na zem.
„Ne, ne, to není můj oběd. To jsou pomyje. Nesu je ožebračeným sviním, aby se trochu spravily, chudery. Minulá vláda je obrala o všechno, jsou jen kost a kůže, není na nich ani krapítek sádla. To byste měl vidět, jak jim šmakuje, když jim to dám do korýtek, jak jim šťastně svítí očka, že už je zase líp.
Chcete ochutnat, jsou fakt moc dobré,“ odpoví mi pan učitel.
„Ne, děkuji, nechci. Ať se raději nažerou ožebračené svině, však si za ty čtyři roky vytrpěly víc než dost,“ nechci připravit ožebračené svině o jejich pomyje a popřeji panu učiteli. „Hodně zdravíčka a štěstíčka v novém roce. A hlavně ruské sportovce na olympiádě! Snad už bude ten mír a ta junta, co prodlužuje tu nesmyslnou válku, půjde k čertu, protože politika do sportu nepatří!“
„Díky, už se na ruské sportovce moc těším. Podle informací, co mám, mají všichni skvělou formu,“ poděkuje mi pan učitel a popadne vědra, aby donesl svoje pomyje okradeným sviním, protože pro každou okradenou svini se už zase vaří její pomyje, které vypadají, jak jsem mohl sám přesvědčit, fakt chutně...
Karel Trčálek
Ani angažovaný největší básník nepobavil!
Ač je naše země vcelku malá, může se chlubit hned dvěma nositeli Puškinovy ceny, z nichž jeden je rovnou největší básník!
Karel Trčálek
Předsedkyně Stačilo! K. Konečná nehájí hodnoty, ale ruské zájmy
A já se ptám, proč by i Rusko nemohlo mít nějaké své, dobré a ušlechtilé zájmy, proč by i Rusko nemohlo být všemocným impériem, když je tak hodné a mírumilovné?
Karel Trčálek
Okamura to vystihl přesně, libtardi si musejí zvyknout, že nemají monopol na pravdu
Je to tak. Libtardi si musejí zvyknout, že monopol na pravdu už nemají oni, ale čeští vlastenci a protiváleční aktivisté. Ono to časem půjde, až se jasně ukáže, že blíž k realitě byl Okamura než válečný štváč Fiala!
Karel Trčálek
Odkud se vzali dezoláti?
Je zajímavé, že pojmem dezoláti nejčastěji operují ti, kteří jsou přesvědčeni, že je tímto pojmem nálepkují tzv. libtardi
Karel Trčálek
Proč pan Lubomír S. znevažuje křesťanství a Kristovu oběť?
Křesťané věří, že Kristovou zásluhou zvítězil nad smrtí a proto už lidé, nebo přinejmenším křesťané, budou žít věčně. Přesto se pan Lubomír S. tuto křesťanskou vírou neostýchá absolutně zpochybnit!
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře