Vláda bude bez Filipa Turka, ale Petr Macinka se nám to zatím bojí říct...
Když se Filip Turek v neděli ráno probudil ze svých ministerských snů (zdálo se mu, že je napřed ministrem zahraničí, pak se mu zase zdálo, že je ministrem životního prostředí, a pak zase, že je ministrem zahraničí i životního prostředí i kultury i sportu), zjistil, že nemůže vstát z postele.
Ležel na měkké matraci, ale když se chtěl otočit na bok, aby se pak mohl zvednout a vstát, cítil v zádech bolest tak ostrou a prudkou, navíc ke všemu ještě dosud nepoznanou, že jakýkoliv pokus o to, aby vstal, byl okamžitě zadušen již ve svém zárodku.
Jako zkušený automobilový závodník, a taky automechanik, který zrenovoval ve své dílně desítky luxusních veteránů, věděl Filip Turek hned, kolik uhodilo.
„Co se to se mnou stalo? To bude jistě plotýnka! Vyhřezla mi! A zítra mám jít na Hrad k prezidentovi! Ale jak tam můžu jít, když se nemůžu zvednout z postele!“ pomyslel si Filip Turek smutně a rozhlédl se bezmocně po svém pokoji, který byl vlastně zařízen docela prostě.
Pohled Filipa Turka utkvěl na obrázku, který visel nad stolem, na němž byla rozložena sběratelská kolekce nejrůznějších předmětů s nacistickou symbolikou, včetně několika, na první pohled pečlivě udržovaných dlouhých dýk. Tento obrázek si Filip Turek nedávno vystřihl z obrázkového časopisu.
Byla na něm, na tomto obrázku, dáma s kožešinovou čapkou a kožešinovým boa, jak vzpřímeně sedí a nastavuje divákovi těžký kožešinový rukávník, v němž se ztrácí celé její předloktí. Z toho však nelze vyvozovat, že by snad měl Filip Turek slabost pro kožešiny!
Tento obrázek si Filip Turek vystřihl proto, že stejnou kožešinovou čapku, stejné kožešinové boa a stejný kožešinový rukávník, a i úplně stejně vzpřímený posed jako tato dáma, měl i Václav Klaus, což Filipovi Turkovi na tomto obrázku líbilo nejvíce.
Když se Filip Turek na obrázek dostatečně vynadíval, znovu se pokusil vstát z postele. Ale ostrá bolest mu v tom opět zabránila!
Vzal si proto mobil, který měl naštěstí pod polštářem a volal Macinkovi.
„Tady Macinka!“ ozvalo se v mobilu.
„To jsem já! Jsem na tom mizerně. Nemůžu vstát, mám vyhřezlou plotýnku, lékaři dokonce zvažují operaci. Do zítřka se to, podle lékařů, určitě nezlepší. Prý to automobiloví závodníci mívají často, musíte jít na ten Hrad beze mne, jako tři mušketýři, nebo jako tři králové Balabán, Mašín a Morávek,“ popsal Filip Turek svůj zdravotní stav.
„Rozumím, zítra na Hrad nepůjdeš,“ potvrdil Macinka, že chápe smysl toho, co mu Turek řekl. „Nabídnu prezidentovi, že když tě jmenuje ministrem životního prostředí, tak budeš celé volební období v pracovní neschopnosti, takže se na ministerstvu ani neukážeš. To je, myslím, docela rozumný kompromis z naší strany.
Hele a příspěvky na sociální sítě dávat můžeš?“
„Jo, to můžu, to mi problém nedělá,“ odpověděl Filip Turek.
„Tak v tom pokračuj, statisíce lidí na to čekaj, co napíše, nesmíme je zklamat, víš, co myslím?“ připomněl Macinka.
„Jo, vím. Až půjdu na tu operaci, dám ti vědět,“ řekl Filip Turek.
„Jo, seš hodnej. A ještě něco, abych nezapomněl, to, že teď marodíš a možná půjdeš i pod nůž nemění nic na tom, že jsi stále ikonická postava Motoristů. To jsem ti chtěl říct. Měj se,“ rozloučil se Macinka s Turkem.
Filip Turek už mobil z ruky nedal, držel ho celý den, pořád přejížděl svými prsty po jeho dotykové obrazovce.
A co má taky politik, kandidát na ministra životního prostředí jiného dělat, když ho vyhřezlá plotýnka odsoudila k totální pracovní neschopnosti, než ležet v posteli a sázet příspěvky na sociální sítě?
Karel Trčálek
Babišův údajný střet zájmů? Nejen pirátská europoslankyně Gregorová nic nevzdává!
Ani někteří jiní, co se týká údajného střetu zájmu, se ničeho bohužel nevzdávají, ačkoliv by se vzdát mohli!
Karel Trčálek
Můj vánoční kapr
Než se nadějeme, bude tady zase nejkrásnější den roku. Ne, zimní slunovrat, ale Vánoce. Děláme je pro radost a šťastný úsměv dětí. A taky pro kapry...
Karel Trčálek
Bruselská vrchnost si nakonec vždy prosadí svou!
Taky máte ten neodbytný pocit, že když si v Bruselu něco zamanou, tak to nakonec prosadí? Není divu. Ono k tomu totiž došlo už tehdy, když Václav Klaus podepsal Lisabonskou smlouvu a Babišova vláda podpořila Green deal...
Karel Trčálek
Okamurovo bratříčkování s Ficem je skandální. Slovenskou vládu je ovšem nutno pochválit
První zahraniční cesta nového předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury vládním letadlem směřovala na Slovensko, na jehož hranicích vyrostla za minulé vlády železná opona, která je už ale naštěstí stržena!
Karel Trčálek
Na Slovensku by byl Filip Turek ministrem už dávno...
Na Slovensku je, na rozdíl od nás, skutečná demokracie. Proto by tam byl Filip Turek už dávno přinejmenším ministrem...
|Další články autora
Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální akci
Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním...
Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže
Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...
Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška
Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého...
Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?
Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše...
Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku
Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...
Olomoucká charita poslala chudým dětem na Ukrajinu 467 vánočních balíčků
Nákladní auto naložené téměř 500 balíčky s vánočními dárky pro chudé děti na Ukrajině vyjelo dnes...
Lidický Památník dětských obětí války čeká v nejbližších letech kompletní oprava
Lidický Památník dětských obětí války čeká v nejbližších letech kompletní oprava, potrvá zhruba tři...
Ozbrojení lupiči v Praze přepadli byt, obyvatelům vyhrožovali a vzali elektroniku
Dva ozbrojení muži vnikli v úterý ráno do bytu v pražských Košířích. Od obyvatel si vynutili vydání...
VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku
Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž...
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...
- Počet článků 3160
- Celková karma 22,96
- Průměrná čtenost 849x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře