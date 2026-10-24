Veřejnoprávní demokrati se nám vybarvili, ministr O. Klempíř dostane policejní ochranu
Naštěstí má soudruh Petr Macinka svůj mobil vždy při ruce a tak nemusel nikam běžet, když soudruh ministr kulturistiky Ota Klempíř předložil návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků.
Stačilo, když si sáhl do kapsy, vytáhl svůj mobil, vyťukal číslo nouzového volání a pak vzrušeným hlasem oznámil: „Poslanecká sněmovna, tam Petr Macinka, soudruh Motorista sobě. Žádám o přidělení svěrací kazajky pro ochranu soudruha Otu Klempíře, známého též jako Olda.
Jmenovaný soudruh předložil právě návrh zákona na zrušení poplatků za Českou televizi a za Český rozhlas, ačkoliv před volbami sliboval něco jiného. Je to jasné porušení předvolebního slibu a proto musí dostat svěrací kazajku, abychom ho ochránili před sebou samotným, moc vás prosím!“
„Posílám tam soudruha Filipa Turka, bude u vás, než skončí večerníček,“ ozvalo se z mobilu a skutečně se pár sekund nato už do Sněmovny řítil ulicemi Prahy černý mercedes, kterému všichni řidiči sami raději dávali přednost, protože věděli, že v něm sedí soudruh Filip Turek...
zdroj: iDnes.cz Macinka požádá o policejní ochranu pro ministra Klempíře, který předložil návrh zrušit poplatky ČT - iDNES.cz
Karel Trčálek
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