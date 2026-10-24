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Veřejnoprávní demokrati se nám vybarvili, ministr O. Klempíř dostane policejní ochranu

Karel Trčálek
V reakci na výhrůžky, které zaznívají od majitelů jedině správně liberální veřejnoprávní pravdy, požádal soudruh místopředseda vlády Petr Macinka o policejní ochranku pro ministra kulturistiky soudruha O. Klempíře

Naštěstí má soudruh Petr Macinka svůj mobil vždy při ruce a tak nemusel nikam běžet, když soudruh ministr kulturistiky Ota Klempíř předložil návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků.

Stačilo, když si sáhl do kapsy, vytáhl svůj mobil, vyťukal číslo nouzového volání a pak vzrušeným hlasem oznámil: „Poslanecká sněmovna, tam Petr Macinka, soudruh Motorista sobě. Žádám o přidělení svěrací kazajky pro ochranu soudruha Otu Klempíře, známého též jako Olda.

Jmenovaný soudruh předložil právě návrh zákona na zrušení poplatků za Českou televizi a za Český rozhlas, ačkoliv před volbami sliboval něco jiného. Je to jasné porušení předvolebního slibu a proto musí dostat svěrací kazajku, abychom ho ochránili před sebou samotným, moc vás prosím!“

„Posílám tam soudruha Filipa Turka, bude u vás, než skončí večerníček,“ ozvalo se z mobilu a skutečně se pár sekund nato už do Sněmovny řítil ulicemi Prahy černý mercedes, kterému všichni řidiči sami raději dávali přednost, protože věděli, že v něm sedí soudruh Filip Turek...

zdroj: iDnes.cz Macinka požádá o policejní ochranu pro ministra Klempíře, který předložil návrh zrušit poplatky ČT - iDNES.cz

Autor: Karel Trčálek | sobota 24.10.2026 7:49 | karma článku: 7,68 | přečteno: 57x
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Karel Trčálek

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Námezdní pisálek, který se nechává najmout na špinění, protože to mu jde nejlíp.

Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.

Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.

Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi

Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem

Putin - oslava ruského pacifismu

Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!

Pokud mě chcete navštívit, můžete tak učinit na adrese www.kareltrcalek.cz

A své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně

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