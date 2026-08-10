Veřejná omluva panu Macinkovi, místopředsedovi vlády a ministru zahraničí
Vážený pane Petře Macinko, pane poslanče, pane místopředsedo vlády, pane ministře zahraničí, pane magistře,
obracím se na vás touto cestou, protože pohár naší trpělivosti už přetekl a já nevidím jinou možnost, jak vám dát najevo, co si myslíme než právě tuto.
Začnu proto připomínkou toho, co se stalo se ve Strážnici během Vašeho vystoupení na folklórním festivalu ve Strážnici, kde jste byl na pódiu nikoliv v roli tanečníka verbuňku, ale v roli představitele vlády a tedy i státu a tedy i v roli veřejného činitele.
„To není možné, podívej se na ně, co si to dovolují!“ vykřikl jsem, když komando Hradem najatých a placených provokatérů, na první pohled k tomu speciálně vycvičených, začalo na Vás zcela bezdůvodně pískat a pokřikovat, dělajíce zcela svévolně z folklórního svátku festival politické písně.
„To nejsou lidi! To jsou hovada! Hovada sobě!“ byla tímto nekulturním a především politickým chováním silně rozrušena i moje žena, že se našli takoví méněcenní lidé, kteří nejen nám, ale především Vám, pane Macinko, zkazili vrcholný kulturní zážitek.
Na protest proti tomuto hovadskému, jak jej zcela příznačně nazvala moje žena, chování té části naší veřejnosti, která rozsévá ve společnosti nenávist vůči každému, kdo neadoruje bývalého lampasáka na Hradě a „účastníka zájezdu“ do Ankary, jsme okamžitě po příchodu požádali umělou inteligenci, aby nám vygenerovala svatý obrázek Váš a svatý obrázek milovaného pana prezidenta prof. Klause.
Tyto Vaše svaté obrázky jsme si okamžitě vylepili do oken našeho domu, abychom tak veřejně demonstrovali opovržení těmi, kteří zneužili kulturní akci dotovanou státem k protistátní demonstraci a především, abychom Vám, pane Macinko, i milovanému panu prezidentovi prof. Klausovi, vyjádřili svou bezmeznou podporu.
„Jako dvě hrdličky!“ rozplývala se žena nad tím, jak vám to dvěma našim pravicovým politikům sluší v jednom okně.
Nemusím snad ani podotýkat, že ještě téže noci nám okna vytloukli pohůnci hradní junty, když kdosi složil před náš dům takovou kopu dlažebních kostek, že by z nich náš milovaný pan prezident prof. Klaus postavil během pražského povstání ne jednu, ale nejmíň tři barikády.
Tím se však nechutné provokace těch, kteří se nedokážou smířit s výsledky voleb, které jste, pane Macinko, drtivě vyhrál, bohužel neskončily. Ve své protiústavní snaze zvrátit vůli lidu, sáhly tyto podvratné živly po něčem tak hnusném a odporném, tak zákeřném a podlém, že nad tím zůstává stát i náš zdravý selský rozum.
Je jasné, že tyto podvratné živly se neštítí už ničeho a proto naměřily v naší Strážnici třikrát po sobě teplotní rekord pro celou Moravu, přičemž tato rekordní hodnota činí nyní 41°C.
„To jsou hovada! Normální hovada! Hovada sobě!“ komentovala to žena, když se této rekordní teploty okamžitě chytila alternativní a dezinformační, to jest protivládní média, a zcela lživě tuto, údajně extrémní teplotu, začala připisovat na vrub tzv. klimatické krizi, kterou jste ovšem už dávno ukončil, pane Macinko.
Znechucení tímto naprosto nečestným a naprosto nesportovním počínáním opozice, která nic neumí a všechno zkazí, jsme se, já a moje žena, rozhodli, že už tomuto běsnění nebudeme nečinně přihlížet a veřejně se Vám, jménem všech poctivých občanů Strážnice, omluvíme pane Macinko, abychom tak svým dílem přispěli k zasypání příkopů a především pak k vítězství vládního prezidentského kandidáta, ať už to bude kdokoliv, protože toho darebáka na Hradě, který volá po návratu monarchie, a který Vás tak hnusně vypekl s panem Turkem, máme taky už plné zuby!
Omlouváme se Vám tedy, já, moje žena a s námi i všichni občané Strážnice, kterým leží na srdci zájmy České republiky, za tyto teploty naměřené ve Strážnici a čestně prohlašujeme, že se od těchto teplot zcela distancujeme a nemáme s touto provokací klimatických ztroskotanců a vyděděnců nic společného.
Omlouváme se Vám, pane Macinko, a zároveň Vás jedním dechem kategoricky žádáme, abyste se na nejbližším zasedání vlády zasadil o zrušení všech hydrometerologických stanic, které svými měřeními jen zneklidňují tu část naší společnosti, která ví, že bez poctivé každodenní práce naši zemi nikam neposuneme, a naopak, které svými měřeními jen dodávají munici těm méněcenným vrstvám naší společnosti, jež nesní o ničem jiném než o ústavním puči a státním převratu za účelem nastolení vojenské junty.
Věřím, že toto opatření bude vládou jednohlasně podpořeno, protože se tím, jakož i zrušením celého Českého hydrometeorologického ústavu ušetří státní prostředky, které se následně mohou použít na mimořádnou valorizaci důchodů.
Ještě jednou se Vám, pane Macinko, veřejně omlouváme a ujišťujeme Vás naší plnou podporou ve Vašem svatém boji proti realitě.
S pozdravem
Karel Trčálek se ženou, občané a obyvatelé Strážnice
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