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Velká automobilová lež, aneb když ideologie opět vítězí nad fakty

Karel Trčálek
Už zase nám lžou! Média, evropská vrchnost, zelení fanatici jenom lžou a nikdy nám neřeknou skutečnou pravdu, tu si musíme dohledat na internetu!

Není pochyb, že největším svinstvem, jaké může existovat, jsou elektromobily.

Ne nadarmo před nimi varuje Jan Zahradil, bývalý mnohaletý europoslanec, který kudy chodí, tudy říká: „Dejme si pozor na čínské elektromobily! Jsou dálkově ovládané a Čína je produkuje v masovém měřítku za účelem likvidace evropského autoprůmyslu!“

Jan Zahradil není hlupák a ví co říká, do Činy jezdí a zná tedy dobře čínskou mentalitu, dobře ví, že Číně nejde masovou produkcí levných elektromobilů o nic jiného než o likvidaci evropských národních států.

Proto je povinností každého Čecha, kterému jde o národní stát, o českou suverenitu, vlastnit nejméně jedno auto se spalovacím motorem.

Jedině tak zachráníme svoji národní suverenitu, když nebudeme jezdit v čínských elektromotorech, ale v autech se spalovacími motory, k čemuž nám dopomáhej levná ruská ropa!

Nebo si dokážete představit, že by na Jižní spojce, nebo na D1 popojížděly v kolonách jen samé čínské elektromobily, které lidem násilím vnutil stát?

Nevím jak vy, ale já si nic takového představovat nechci!

Autor: Karel Trčálek | neděle 27.9.2026 8:25 | karma článku: 8,84 | přečteno: 85x
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Karel Trčálek

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Námezdní pisálek, který se nechává najmout na špinění, protože to mu jde nejlíp.

Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.

Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.

Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi

Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem

Putin - oslava ruského pacifismu

Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!

Pokud mě chcete navštívit, můžete tak učinit na adrese www.kareltrcalek.cz

A své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně

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