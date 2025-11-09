V posteli s JUDr. Jindřichem Rajchlem, poslancem Poslanecké sněmovny ČR

Zveřejnit Rajchlovo video s explicitním sexuálním obsahem bez souhlasu účinkujících je nejen nelegální, ale i neskutečně odporné. Zaráží mě škodolibá radost těch, kteří se tváří jako lepší lidé, kteří chtějí zvrátit výsledky voleb

Nemám nic proti pornu, protože se na něho sám dívám a rozhodně nejsem jediný na celém Božím světě, kdo se na něj dívá.

Vím určitě ještě o jednom člověku, který porno sleduje. Je to kamarád a jeho jméno nezveřejním, protože má tradiční rodinu a taky chodí do kostela, i když jen třikrát týdně.

Nejraději mám takové porno, ve kterém účinkuje nějaký politik. A je mi úplně jedno, co tam dělá, hlavně že je to politik. A vůbec nejlepší je, když má tento politik právnické vzdělání, protože takový právník, málo platné, rozumí zákonům a teda hlavně Ústavě České republiky.

A nevím, jak vás (protože ani nevím, zda porno sledujete či nikoliv), ale mě určitě tak nějak příjemně hřeje, když se dívám na porno, v němž dělá to, co se v pornu zpravidla dělá, někdo, kdo se vyzná v Ústavě České republiky a tedy ví, například, zda může prezident nejmenovat někoho, dejme tomu, někoho, kdo se hlásí k nacismu, ministrem třeba zahraničí.

Mám jedno takové oblíbené porno, ve kterém má jeden účinkující (celkem v něm účinkují tři lidé, dva muži a jedna žena) právě právnické vzdělání.

„Zase čučíš na toho Rajchla?“ ptá se mě pokaždé žena, když přijde z práce, dělá vedoucí v hypermarketu a vidí, že zase čučím na svoje porno.

„A co mám dělat, když ten chlap tak rozumí Ústavě České republiky?“ odpovím ji.

„Vždyť je to útok na jeho děti!“ je manželka trochu naštvaná, protože existují přece desítky tisíc jiných videí, na která bych se mohl dívat.

„A co já s tím?“ pokrčím rameny a otevřu si Bráník, který mi žena donesla z práce, jděte někam s tou vaší slavnou Istanbulskou smlouvou, vy všichni, co ze sebe děláte lepší lidi!

Autor: Karel Trčálek | neděle 9.11.2025 9:00 | karma článku: 0 | přečteno: 43x

Karel Trčálek

  • Počet článků 3138
  • Celková karma 22,75
  • Průměrná čtenost 851x
Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

