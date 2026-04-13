V Maďarsku nešlo o svobodné volby, ale o státní převrat řízený Bruselem a Kyjevem!

Naši lidi nejsou hloupí a nedají se obalamutit médii, která jako šílená oslavují porážku Viktora Orbána v maďarských volbách. Naši lidé dobře vědí, že to byl státní převrat, který provedl Zelenský s Uršulou, aby pokračovala válka!

Petr Macinka přijal prohru Orbána s radostí u člověka tak precizně konzervativního a hájícího křesťanské hodnoty až nepochopitelnou.

„Zbláznil ses, Péťo? Takto se radovat z drtivé porážky Michelangela, který důsledně hájil zájmy maďarského lidu a nedal se zkorumpovat jidášskými miliardami z Bruselu, které sice bral, ale neskákal podle toho, jak evropská vrchnost pískala?“ kroutil jsem hlavou nad Macinkou radostí.

Ale Macinka, velký žák Velkého Učitele prof. Klause mi to hned vysvětlil.

„Orbána je mi samozřejmě líto, je to jeden ze svaté trojice Orbán, Trump a prof. Klaus, kde prof. Klaus je Otec, Trump Syn a právě Orbán Duch svatý. Hodnějšího člověka bys v střední Evropě těžko pohledal,“ řekl Macinka a pokračoval, „ale musím se radovat, že prohrál, protože se tak zabránilo strašlivému krveprolití.“

„Strašlivému krveprolití?“ polekal jsem se.

„Ano, krveprolití,“ přikývl velmi vážně Macinka. „Jak víš, pocházím z Břeclavi, ano, to je to město nedaleko CHKO Soutok, jako malý pionýr jsem byl členem oddílu mladých strážců hranic. Už měsíc před volbami mi začaly chodit vyděšené e-maily z Břeclavi, každý den jich byly desítky, v nichž mě známí, ale třeba i prostí břeclavští občané upozorňovali, že přes Břeclav jezdí každý den nekonečné vlaky s tanky, které podle všeho směřují do Maďarska.

Samozřejmě jsem to nebral na lehkou váhu, vzal jsem Turka a jeli jsme se do Břeclavi podívat.

A byla to pravda. Přes Břeclav skutečně jezdily nekonečné vlaky s tanky!

,Vidiš to, co já?’ ptal jsem se Turka.

,Jo vidím, přikývl Turek. ,To jsou na beton T-72. Vím to, protože jsem v Bruselu, když jsem byl ještě europoslanec a ne vládní zmocněnec pro green deal, jak ty samé tanky nakládají na vagóny.’

,Ty vole, tak oni to fakt myslí vážně, oni ti progresvisti jsou fakt schopní zmasakrovat Maďary jen proto, že si zvolí Orbána a mír!’ Zaťal jsem pěsti.

,Určitě tomu velí prezident! Je to vůdce opozice, má temnou komunistickou minulost a navíc sloužil jako lokaj Američanů v centrále NATO!’ zaťal pěsti i Turek.

Jo, progresvisti byli připraveni vtrhnout s tanky, které jezdily přes Břeclav do Maďarska, a svrhnout Orbána, kdyby vyhrál volby. Ani nevíš, jak jsem rád, že k tomu nedošlo. Ne kvůli Bruselu, ale kvůli Maďarům, kvůli Orbánovi, který by jistě skončil jako Husajn, nebo Chomejní, kdyby vyhrál volby. Ale o Maďarsko strach nemám, Trump a Putin to tak nechají, Trump uvalí na EU cla a Putin pošle na EU rakety za to, jak se evropská vrchnost vměšovala do voleb v Maďarsku, hlavní je, že v Maďarsku netekla krev a Orbán žije!“

Teď už jsem chápal Macinkovu radost z Orbánovi prohry.

Maďaři měli opravdu štěstí, že vyhrál progresivista Maďar, jinak by se už koupali v krvi.

„Je to pořád stejný scénář, který evropská vrchnost uplatňuje, když hrozí vítězství někoho, kdo se jí vzepřel,“ povzdechl jsem si, ale pak se zaradoval, „Ukázalo se, jaké máme oproti Maďarům štěstí, že u nás drtivě vyhrála šestikoalice, která stojí věrně při Trumpovi a Putinovi proti EU, která nás chce zlikvidovat

Teď už je to jen na nás a na Slovensku, abychom ukázali evropské vrchnosti, že se nedáme ovládat! A my jim to ukážeme!

„Ano, ukážeme jim to! S Turkem jako vládním zmocněncem pro green deal, Trumpem a Putinem jim to ukážeme!“ zvolal Macinka, načež jsme se bratrsky objali a slíbily věrnost klausovským ideálům svobody a volného trhu.

Autor: Karel Trčálek | pondělí 13.4.2026 11:00 | karma článku: 16,09 | přečteno: 183x

Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

