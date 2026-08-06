V létě jsou prostě vedra. Ale zelená propaganda v ČT nynější vedra označuje jako extrémní
V létě je vedro, a v noci zase tma. To je naprosto normální a každý normální člověk to tak samozřejmě bere. A každý normální člověk chápe, že když je v létě vedro, tak se má schovat někam do stínu, nebo investovat pár kaček do klimatizace, díky které mu bude nějaké vedro ukradené.
Média, přesněji protivládní média, a ještě přesněji protivládní novináři placení zelenou bruselskou lobby rozjeli mediální masírku, pomocí které nám chtějí vsugerovat dojem, že letošní vedra jsou extrémní a proto musíme všichni souhlasit s green dealem a volit v příštích prezidentských volbách Petra Pavla.
Ano, s tím green dealem, jehož cílem je, jak na to nedávno upozornil soudruh Filip Turek, vládní zmocněnec právě pro green deal, i totální likvidace českého průmyslu, protože Volkswagen chce veškerou automobilovou výrobu přemístit z Česka do Maroka, kde je nejen levnější pracovní síla, ale díky solárním elektrárnám i mnohem levnější elektřina.
A ano, toho Petra Pavla, který nejmenoval Filipa Turka ministrem životního prostředí...
Naštěstí nejsme ale na hlavu padlí, abychom tuto zelenou propagandu žrali. Letošní vedra nejsou vůbec extrémní právě naopak, jak ostatně dokazuje i dlouhodobá teplotní statistika, kterou si lze snadno dohledat na internetu, respektive darknetu.
Tak například dne 05.08. roku 4 183 477 396 před naším letopočtem byla na místě, kde se nyní nachází Česká republika, naměřena mnohem vyšší teplota a to více jak 300 °C ve stínu.
Tuto teplotu naměřila posádka mimozemského kosmického průzkumného plavidla, které se dostalo do našeho vesmíru dosud fungující červí dírou.
„No, to je pořádný hic. Hotový extrém, to bude zřejmě nějaká mladá planeta,“ poznamenal tehdy kapitán této kosmické lodi, když mu přístroje ukázaly, že teplota na zemském povrchu dosahuje přes 300 °C (po přepočtu mimozemské měrné jednotky na pozemské °C).
„Ano, myslím, že nemá na té planetě vůbec význam přistávat,“ poznamenal druhý člen posádky ve funkci pozorovatele, víc členů posádka už neměla.
„Ano, vrátíme se do naší mateřské dimenze. Hlavně nesmíme v hlášení zapomenout uvést, že ta planeta je rudá, ne modrá. Vrátíme se sem, až tu nebude takový hic. Nějaký čas to potrvá, ale naštěstí jsme nesmrtelní,“ rozhodl kapitán, aby se zástupci této mimozemské civilizace skutečně vrátili na za více než čtyři miliardy let (tím mimozemským velvyslancem byl Ježíš, zvaný Kristus, který mohl referovat, že planeta Země je už konečně modrá, ale ne zelená).
Mimozemšťané tehdy naměřili přes 300 °C. Takové vedro se dá už při troše dobré vůle označit jako extrémní vedro. Ale jako extrémní vedro s ohledem na to nemůžeme označit nynější čtyřicítky ve stínu, používat pojem extrémní vedro pro čtyřicet stupňů ve stínu je čirá dezinformace.
A co je hlavní. V době, kdy mimozemšťané naměřili na místě, kde se nyní nachází ČR více jak 300 °C ve stínu, se na Zemi nevyskytovali žádní lidé.
Chce ještě někdo pádnější důkaz, že lidská činnost nemá na oteplování klimatu žádný vliv?
Důkaze, který nám Česká televize raději zamlčí, než aby musela přiznat pravdu o klimatické krizi, totiž že žádná není?
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Aloisina výšina, Liberec - Liberec XV-Starý Harcov
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Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře