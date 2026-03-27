V. Klaus má vzteka na Zdeňka Svěráka, protože ho Jára Cimrman předběhl v Největším Čechovi
Bůhví, jak by to tenkrát na Hradě po vyhlášení výsledků ankety o největšího Čecha dopadlo, kdyby Jakl nehodil na Václav Klause deku, kterou právě pro takové případy nosil vždy u sebe.
„To já jsem největší Čech, to já jsem řekl, že budoucnost patří aluminiu, to já podal žádost o přijetí do EU, ne Cimrman, to já jsem největší Čech, já!“ dusil se Václav Klaus vztekem, když zjistil, že Jára Cimrman byl větším Čechem než on, trhaje svůj fungl nový oblek na kusy, aby tak protestoval proti té zjevné nespravedlnosti.
„Hoďte na něj deku, nebo nám tady bude ještě běhat po Hradě nahatej!“ vykřikl Petr Hájek, který byl u vztekajícího se Václava Klause první, celý udýchaný od běhu po čtyřech.
Jakl hodil na Václava Klause erární zavšivenou deku a oddechl si: „To bylo o fous, vždyť už je jen v trenýrkách. Tohle Svěrákovi nikdy nezapomenu, takhle ponížit pana prezidenta.“
Václav Klaus se pod dekou ještě chvíli vztekle zmítal, ale pak se přece jen uklidnil.
„Cos to udělal, Vašíku!“ ozývalo se pak po celý den zpod deky zrovna tak, jako se ozývalo z pod peřiny doma u Klausů, když se večer zhaslo v ložnici světlo a šlo se spát.
Ale ta křivda, strašlivá křivda tu s námi zůstane už navěky...
Karel Trčálek
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře