V. Klaus má vzteka na Zdeňka Svěráka, protože ho Jára Cimrman předběhl v Největším Čechovi

Snad si mopslíci po přečtení tohoto článku zuřivě zaštěkají, protože Jára Cimrman ani zdaleka nedosahuje velikosti génia Václava Klause

Bůhví, jak by to tenkrát na Hradě po vyhlášení výsledků ankety o největšího Čecha dopadlo, kdyby Jakl nehodil na Václav Klause deku, kterou právě pro takové případy nosil vždy u sebe.

„To já jsem největší Čech, to já jsem řekl, že budoucnost patří aluminiu, to já podal žádost o přijetí do EU, ne Cimrman, to já jsem největší Čech, já!“ dusil se Václav Klaus vztekem, když zjistil, že Jára Cimrman byl větším Čechem než on, trhaje svůj fungl nový oblek na kusy, aby tak protestoval proti té zjevné nespravedlnosti.

„Hoďte na něj deku, nebo nám tady bude ještě běhat po Hradě nahatej!“ vykřikl Petr Hájek, který byl u vztekajícího se Václava Klause první, celý udýchaný od běhu po čtyřech.

Jakl hodil na Václava Klause erární zavšivenou deku a oddechl si: „To bylo o fous, vždyť už je jen v trenýrkách. Tohle Svěrákovi nikdy nezapomenu, takhle ponížit pana prezidenta.“

Václav Klaus se pod dekou ještě chvíli vztekle zmítal, ale pak se přece jen uklidnil.

„Cos to udělal, Vašíku!“ ozývalo se pak po celý den zpod deky zrovna tak, jako se ozývalo z pod peřiny doma u Klausů, když se večer zhaslo v ložnici světlo a šlo se spát.

Ale ta křivda, strašlivá křivda tu s námi zůstane už navěky...

Autor: Karel Trčálek | pátek 27.3.2026 12:00 | karma článku: 8,46 | přečteno: 82x

Karel Trčálek

Další články autora

Karel Trčálek

  • Počet článků 3225
  • Celková karma 22,93
  • Průměrná čtenost 845x
Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

