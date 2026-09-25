Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

V Česku se vyzývá k bojkotu hokeje s Ruskem, v Irsku zase bojkotují fotbal s Izraelem

Karel Trčálek
Jak všichni víme, politika do sportu nepatří a proti válkám by se mělo bojovat jinými prostředky, například speciálními vojenskými operacemi, nebo články na blogu iDNES, než bojkotem sportovních akcí

Když se se pořádně a pevně objali, jak se na takové bohatýry sluší a patří, když řádně pojedli a řádně se napili, jak se na takové bohatýry rovněž sluší, řekl Vladimir Vladimirovič Putin Alexandru Ovečkinovi: „Politika do sportu nepatří. Proto pojedeš v lednu na univerziádu.“

Alexandr Ovečkin na to odpověděl: „Rád bych, můj Vůdče. Ale v lednu musím hrát v NHL. Mám tam smlouvu, beru celkem slušné peníze, myslím, že mě klub nepustí.“

Vladimir Vladimirovič Putin se ale usmál: „K čertu s nějakými smlouvami! Západ taky nedodržel Minské dohody a napadl Rusko! Smlouva nic neznamená. Existuje jen jediná smlouva, mezi Bohem a námi Rusy! Kdo reprezentuje Rusko, ať už na bojištích, nebo na ledě, ten půjde po smrti rovnou do Božího království!

Potřebujeme mít na univerziádě bohatýra jako ty, abychom se tam pomstili Západu. Budu ti hrát centra a spolu zvítězíme!“

Ale Alexandr Ovečkin pokrčil rameny: „Ale na univerziádě mohou startovat jen vysokoškolští studenti, ne?“

„Ano, jen vysokoškolští studenti,“ přikývl Vladimir Vladimirovič Putin a vytáhl si kapsy saka nějaký kus papíru, „tady je můj prezidentský dekret, kterým tě jmenuji řádným studentem Lomonosovovy univerzity v oboru Klasická ruská literatura.

Nic se neboj, už jsem to domluvil s profesorem Duginem, aby tě ve svém volném čase doučoval ze všeho, co je třeba znát, abys absolvoval univerzitu s červeným diplomem. Tvé účasti na univerziádě už nic nebrání!“

„Děkuji, můj Vůdče! Jsem rád, že se mi dostalo cti opět reprezentovat Rusko!“ poděkoval dojatě Alexandr Ovečkin, ale pak se zarazil. „Ale co Západ, můj Vůdče?“

„Zničíme ho. Počkáme, až nám NATO sestřelí naše letadlo nad svým územím a pak kolektivní Západ, všechny ty Anglosasy a Chazary, smeteme z povrchu zemského! Nikdo už na nás nebude útočit, nikdo už nebude provádět genocidu ruského lidu!“ zvolal Putin tak vesele, že tou veselostí nakazil i Alexandra Ovečkina, který se rozesmál na celé kolo tak bohatýrsky, až z toho v Česku zlevnil benzín na deset korun za litr...

Autor: Karel Trčálek | pátek 25.9.2026 6:54 | karma článku: 0 | přečteno: 21x
Vstoupit do diskuse (1 příspěvků)

Další články autora

Karel Trčálek

To dítě řvalo a řvalo. Musíme ale odsuzovat nejen matky, ale i tzv. umělou inteligenci?

V obchodě jsem viděl maminku, která už neměla sílu ani ruce navíc, aby utišila své řvoucí dítě a tak jsem ji přispěchal na pomoc...

24.9.2026 v 9:55 | Karma: 17,65 | Přečteno: 279x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Vystoupení M. Zemana na akci pořádané vlasteneckými silami bylo její zlatým hřebem

Kdo je vlastenec ví, že jedině přátelství a družba s Ruskem zaručí České republice úplnou suverenitu, jak to ostatně potvrdila i vlastenecká, akce pořádaná právě proto, aby to dokázala...

23.9.2026 v 11:00 | Karma: 21,96 | Přečteno: 358x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Zatímco Češi volí populistické ANO, jejich sousedi volí krajní levici i krajní pravici

Ti lepší z nás samozřejmě vědí, že nás Fyjala okradl a málem zatáhl do třetí světové války a proto jediným východiskem z bídy a hladu byl Andrej Babiš...

22.9.2026 v 10:16 | Karma: 22,26 | Přečteno: 348x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Vzkaz pro prezidenta P. Pavla. Nezatahujte naši krásnou zemi do války NATO proti Rusku!

NATO se připravuje na válku s Ruskem, na které se chystá zaútočit a prezident Pavel už přislíbil vojenskou účast Česka na tažení do Ruska!

21.9.2026 v 14:00 | Karma: 35,67 | Přečteno: 2626x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Západní politici usilují o válku s Ruskem, já v ní ale bojovat nebudu!

Hlasy varující před připravovanou válkou NATO s Ruskem, která je připravována na Vánoce, sílí a mohutní. Nejnověji před ní varoval slovenský premiér R. Fico

20.9.2026 v 12:00 | Karma: 23,65 | Přečteno: 438x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Docentí sága ještě nekončí. Po úspěchu třetí řady má příběh uzavřít čtyřka

Ondřej Vetchý a Ivan Trojan v seriálu Docent (2026)
21. září 2026

Kriminální minisérie Docent má za sebou třetí řadu a Česká televize může být spokojená. Závěrečný...

Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna

Rekonstrukce Průmyslového paláce (2022)
22. září 2026  9:10

Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl...

Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky od Anny Marešové mrkají, jízda zdraží

Novinkami prošla i mezistanice Nebozízek – dostala nový vzhled a proměnila se v...
20. září 2026  19:41

Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s...

Pražská MHD bez stresu: Přehled tarifů, zón i nejčastějších chyb, kterým se vyhnout

Souprava tramvají T3 na Mánesově mostě.
21. září 2026  15:15

Pražská MHD nepatří k těm nejsložitějším. První (ale třeba i po dlouhé době opakovaný) výlet do...

Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky

Kampaň americké společnosti Novig, která která provozuje platformu zaměřenou na...
16. září 2026,  aktualizováno  17. 9. 9:01

Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla...

Rysí koťata z Krušných hor dováděla u fotopasti. Otcem může být „poutník“ ze Šumavy

Samici Alvě vypuštěné do Krušných hor v roce 2024 se v uplynulých týdnech...
25. září 2026  6:42,  aktualizováno  6:42

Nové zvířecí obyvatele mají Krušné hory, saští odborníci tam v rámci projektu ReLynx nedávno...

Výjezd ze Zlína se má zlepšit do konce října. Radnice upraví kritickou křižovatku

Na výjezdu ze Zlína do Fryštáku se tvoří v dopravní špičce dlouhé kolony kvůli...
25. září 2026  6:22,  aktualizováno  6:22

Špatná dopravní situace na výjezdu ze Zlína k dálnici ve Fryštáku by se měla zlepšit. Radnice tento...

Šlechta na cestách v zámecké oranžerii

ilustrační snímek
25. září 2026  6:18

Komponovaný podvečer v zámecké oranžerii na Sychrově oživí v sobotu atmosféru aristokratického...

Potkani na Andělu běhají lidem pod nohama. Originální video ukazuje noční šrumec

Hlodavci se u Anděla nebojí. Vydávají se na lov až k lidem.
25. září 2026  6:06

Potkani u Anděla nejsou žádnou výjimkou. Desítky hlodavců se po setmění vydávají kolem košů a...

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Karel Trčálek

  • Počet článků 3357
  • Celková karma 22,42
  • Průměrná čtenost 834x
Námezdní pisálek, který se nechává najmout na špinění, protože to mu jde nejlíp.

Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.

Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.

Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi

Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem

Putin - oslava ruského pacifismu

Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!

Pokud mě chcete navštívit, můžete tak učinit na adrese www.kareltrcalek.cz

A své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde