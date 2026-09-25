V Česku se vyzývá k bojkotu hokeje s Ruskem, v Irsku zase bojkotují fotbal s Izraelem

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Když se se pořádně a pevně objali, jak se na takové bohatýry sluší a patří, když řádně pojedli a řádně se napili, jak se na takové bohatýry rovněž sluší, řekl Vladimir Vladimirovič Putin Alexandru Ovečkinovi: „Politika do sportu nepatří. Proto pojedeš v lednu na univerziádu.“
Alexandr Ovečkin na to odpověděl: „Rád bych, můj Vůdče. Ale v lednu musím hrát v NHL. Mám tam smlouvu, beru celkem slušné peníze, myslím, že mě klub nepustí.“
Vladimir Vladimirovič Putin se ale usmál: „K čertu s nějakými smlouvami! Západ taky nedodržel Minské dohody a napadl Rusko! Smlouva nic neznamená. Existuje jen jediná smlouva, mezi Bohem a námi Rusy! Kdo reprezentuje Rusko, ať už na bojištích, nebo na ledě, ten půjde po smrti rovnou do Božího království!
Potřebujeme mít na univerziádě bohatýra jako ty, abychom se tam pomstili Západu. Budu ti hrát centra a spolu zvítězíme!“
Ale Alexandr Ovečkin pokrčil rameny: „Ale na univerziádě mohou startovat jen vysokoškolští studenti, ne?“
„Ano, jen vysokoškolští studenti,“ přikývl Vladimir Vladimirovič Putin a vytáhl si kapsy saka nějaký kus papíru, „tady je můj prezidentský dekret, kterým tě jmenuji řádným studentem Lomonosovovy univerzity v oboru Klasická ruská literatura.
Nic se neboj, už jsem to domluvil s profesorem Duginem, aby tě ve svém volném čase doučoval ze všeho, co je třeba znát, abys absolvoval univerzitu s červeným diplomem. Tvé účasti na univerziádě už nic nebrání!“
„Děkuji, můj Vůdče! Jsem rád, že se mi dostalo cti opět reprezentovat Rusko!“ poděkoval dojatě Alexandr Ovečkin, ale pak se zarazil. „Ale co Západ, můj Vůdče?“
„Zničíme ho. Počkáme, až nám NATO sestřelí naše letadlo nad svým územím a pak kolektivní Západ, všechny ty Anglosasy a Chazary, smeteme z povrchu zemského! Nikdo už na nás nebude útočit, nikdo už nebude provádět genocidu ruského lidu!“ zvolal Putin tak vesele, že tou veselostí nakazil i Alexandra Ovečkina, který se rozesmál na celé kolo tak bohatýrsky, až z toho v Česku zlevnil benzín na deset korun za litr...
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Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
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