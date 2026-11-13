V čem musí s O. Kaiserem bezvýhradně souhlasit i jeho odpůrci v čele s J. Hřebejkem?
Pokud existuje někdo, kdo by mohl v poslední chvíli zachránit pověst silně upadajícího Národního divadla, pak je to Oldřich Kaiser, protože to, co Národnímu divadlu, krom mnoha jiných věcí chybí, je skutečná herecká persona, bard, na kterého by chodily davy natěšených diváků i kdyby měl na jevišti pronést toliko: „Paní, nesu vám řetězové psaní.“
Ale teď nejde o nezpochybnitelné herecké mistrovství Oldřicha Kaisera, jde o to, že teď musíme, bez ohledu na to, zda je či není Oldřich Kaiser geniální herec, s Oldřichem Kaisrem bezvýhradně souhlasit.
Ano, v České televizi nenajdeme žádné objektivní informace. Důvod toho je docela jednoduchý. Žádné objektivní informace totiž neexistují, protože za objektivní informace považujeme výlučně ty informace, jejichž obsahu zcela věříme z toho důvodu, že nám potvrzují naší pravdu.
Máme tedy dvě kategorie informací, neobjektivní, které naši pravdu nepotvrzují, a objektivní, které naši pravdu potvrzují.
Ale byly by informace České televize skutečně objektivní, jestliže by k nám z její obrazovky bez přestání promlouvali např. Babiš, Okamura, Rajchl a utvrzovali nás svými nekonečnými monology v naší pravdě?
Obávám se, že ani v takovém případě by v České televizi žádné objektivní informace nebyly.
Je-li tento svět, jeho dějiny, jediným velkým podvodem, který na nás nepřetržitě páchají světovládci a který jsme díky právě zdánlivě objektivním informacím, jež jsme si sami dohledali, odhalili, pak v takovém světě, který je sám o sobě velkým podvodem, sotva mohou existovat objektivní informace, protože i ty informace, jež nám potvrzují naši pravdu, jsou jen produktem tohoto podvodného systému.
Nemohou existovat a taky ani neexistují žádné objektivní informace, kterých se v České televizi dožadujeme, protože i tyto informace, ať chceme nebo nechceme, jsou součástí podvodu, kterým je tento svět.
A objektivní informace neexistují ani z hlediska řekněme filozofického. Je-li svět, ve kterém žijeme jen naší pouhou představou, co jsou to potom objektivní informace, když veškeré informace popisují toliko naše představy, nehledě na to, že i my sami jsme jen představou někoho jiného?
Ano, objektivní informace jsou ty informace, které „objektivně“ popisují skutečnost. Ale jako mohou informace objektivně popisovat skutečnost, když žádná skutečnost neexistuje?
„Ano, skutečnost je ve skutečnosti nedohledatelná,“ potvrdila mi pocit i filozofka, když jsme spolu čekali na tramvaj, kterou jsem cestoval z Klárova na Smíchov.
A proto nezbývá, než souhlasit s tvrzením Oldřicha Kaisera, že Česká televize nehlásá objektivní informace.
Ano, to je pravda, a fakt, že objektivní informace nehlásá nikdo, je věc druhá, nikterak nesouvisející s tím, že ti, kteří manifestují za zachování poplatků jsou zmanipulovaní.
Karel Trčálek
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