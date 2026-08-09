V čem je na tom Česká republika mnohem lépe než Spolková republika Německo?
Morava vyschla, což samozřejmě nesouvisí nijak s tím, že se klimatická krize skončila s nástupem Babišovy vlády, která zamakala a klimatickou krizi vyřešila, protože nepodceňuje přírodu, ostatně jako všechny problémy, v rekordně krátkém čase, a tak panu učiteli, jenž tak přišel o svou oblíbenou kratochvíli, nezbývalo nic jiného, než aby se spokojil s mokrým hadrem na hlavě.
A vedro mu šlo opravdu k duhu, když jsem s ním rozprávěl ve stínu mohutném pajasanu listnatého, který uschl teprve před dvěma dny, takže jeho listí nebylo ještě docela suché.
„Já se těm sudetským Němcům ani nedivím, že chtějí zrušit Benešovy dekrety,“ pravil pan učitel a poopravil si mokrý hadr, který se mu trochu svezl z hlavy. „Oni totiž chtějí z Německa utéct, my jsme pro ně ráj, země zaslíbená. A nejen sudetští Němci, všichni Němci by chtěli utéct k nám do České republiky. Vidí, jak to tady Babiš zvelebuje, vidí naše České dráhy, vidí naše školy a chápou, že tohle už v Německu nikdy nebudou mít, přesně tak, jak to popsal Spengler.
Četl jste Spenglera?“
„Ano, stihl jsem si ho ještě přečíst, než ho zakázali,“ přikývl jsem.
„Samozřejmě, že se ze zániku Západu můžeme my, Slované, radovat. Ale problém je v tom, že naši zemi zaplaví mohutná migrační vlna z Německa. Bude to jako na podzim v roce 1989, jen s tím rozdílem, že všude nebudou stát trabanty, ale mercedesy, a že těch lidí, kteří k nám přibudou, bude mnohonásobně míň než předtím.
Jen si to představte, jak by to vypadalo, kdyby se tady, v našem městě, najednou objevilo třeba padesát tisíc německých uprchlíků, kteří by zpívali: , Lehrefeld, Raderthal
Nippes, Poll, Esch, Pesch un Kalk
Üvverall jitt et Fans vom FC Kölle
En Rio, en Rom
Jläbbisch, Prüm un Habbelrath
Üvverall jitt et Fans vom FC Kölle
Freud oder Leid
Zokunf un Verjangenheit
E Jeföhl, dat verbingk – FC Kölle
Ov vür, ov zoröck
Neues Spill heiß neues Jlöck
E Jeföhl, dat verbingk – FC Kölle
Ov jung oder alt
Ov ärm oder rich
Zesamme simmer stark, FC Kölle
Durch dick un durch dünn
Janz ejal, wohin
Nur zesamme simmer stark, FC Kölle
Mir schwöre dir he op Treu un op Iehr
Mir stonn zo dir, FC Kölle
Un mir jonn met dir, wenn et sin muss, durch et Füür
Halde immer nur zo dir, FC Kölle
Mir schwöre dir he op Treu un op Iehr
Mir stonn zo dir, FC Kölle
Un mir jonn met dir, wenn et sin muss, durch et Füür
Halde immer nur zo dir, FC Kölle
Mir schwöre dir he op Treu un op Iehr
Mir stonn zo dir, FC Kölle
Un mir jonn met dir, wenn et sin muss, durch et Füür
Halde immer nur zo dir, FC Kölle.
Dokážete si to představit?
Halde immer nur zo dir, FC Kölle?“
„Nedokážu si to představit,“ přiznal jsem si, že by do našeho města vtrhlo třicet tisíc německých migrantů a zpívalo by, „ Mir schwöre dir he op Treu un op Iehr
Mir stonn zo dir, FC Kölle
Un mir jonn met dir, wenn et sin muss, durch et Füür
Halde immer nur zo dir, FC Kölle
Mir schwöre dir he op Treu un op Iehr
Mir stonn zo dir, FC Kölle
Un mir jonn met dir, wenn et sin muss, durch et Füür
Halde immer nur zo dir, FC Kölle
Mir schwöre dir he op Treu un op Iehr
Mir stonn zo dir, FC Kölle
Un mir jonn met dir, wenn et sin muss, durch et Füür
Halde immer nur zo dir, FC Kölle!“
„Musíte si taky dát mokrý hadr na hlavu!“ poradil mi pan učitel. „A hned si to představíte! Tu máte, půjčím vám svůj.“
Dal jsem si na hlavu mokrý hadr na hlavu a opravdu, najednou jsem v našem městě viděl všude plno německých migrantů, kteří skutečně zpívali: „Mir schwöre dir he op Treu un op Iehr
Mir stonn zo dir, FC Kölle
Un mir jonn met dir, wenn et sin muss, durch et Füür
Halde immer nur zo dir, FC Kölle
Mir schwöre dir he op Treu un op Iehr
Mir stonn zo dir, FC Kölle
Un mir jonn met dir, wenn et sin muss, durch et Füür
Halde immer nur zo dir, FC Kölle
Mir schwöre dir he op Treu un op Iehr
Mir stonn zo dir, FC Kölle
Un mir jonn met dir, wenn et sin muss, durch et Füür
Halde immer nur zo dir, FC Kölle.“
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Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
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Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
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