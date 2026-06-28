Ústavní soud zaťal tipec nedemokratické vládě a našim lidem novou naději, že bude líp
Nynější extrémní vedra mají i blahodárný účinek.
Čtyřicet stupňů například vybičovalo i pana Povolného k těm nejušlechtilejším myšlenkám.
„My, pracující lid, prohlašuje, že pevně stojíme za vládou Andreje Babiše a zmaříme v samém zárodku jakýkoliv pokus o ústavní puč, abychom zabránili přeměně naší parlamentní demokracie v prezidentskou diktaturu, těmi, kdož se pokoušejí zpochybnit výsledky voleb!“ prohlásil pan Povolný a vskutku stál celý včerejší den na stráži parlamentí demokracie, aniž by se schoval do stínu, takže mu celý den pražilo do hlavy Slunce.
I dnes stojí pan Povolný věrně na stráži parlamentní demokracie, i dnes je připraven ve jménu našich lidí zmařit jakýkoliv pokus o ústavní puč, i dnes mu Slunce praží do hlavy a nikdy už pražit nepřestane, protože naši lidi vědí, co je pro ně nejlepší!
Karel Trčálek
Pokažený folklórní svátek ve Strážnici a nenávist voličů opozice podněcovaná s. Pavlem
Někteří voliči opozice opět neodolali a ventilovali svou nenávist podněcovanou prezidentem Pavlem nedůstojným vypískáním místopředsedy vlády Petra Macinky na folklórním festivalu, na který politika vůbec nepatří...
Karel Trčálek
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Karel Trčálek
Proč nemá bývalý komunista doc. Ševčík radost z toho, že prezident pojede na summit NATO?
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Karel Trčálek
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Karel Trčálek
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Prohra českých reprezentantů s Mexikem mi udělá náramnou radost a ta příšernost, kterou je naše účast na mistrovství světa, se konečně milosrdně skončí
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Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře