Usmiřování se Sudeťáky, které se moc nepovedlo
Byli jsme v tiché čajovně jen dva hosté.
To je tak akorát.
Já a pan učitel.
Já jsem v ní seděl už bůhví jak dlouho a pan učitel do ní před chvílí dorazil ze Sudotoněmeckého sjezdu.
Pan učitel byl ovšem ze sudetoněmeckého sjezdu dost zklamaný.
„Měl jsem si vzít do Brna větší ruksak!“ naříkal nad svým magorákem.
„Na co větší ruksak?“ divil jsem se.
„Na kameny, které jsem vylovil z Moravy,“ řekl smutně. „Házel jsem je na účastníky Pouťe smíření, protože jsem bez viny. Jenže mi už došly pět kilometrů za Pohořelicemi. To je na levačku, takové smíření, když zbývajících dvacet pět kilometrů nemáte kameny, abyste jimi mohl házet.“
„To je fakt, takové usmíření je na levačku, takové usmíření, to ani není usmíření, když neteče krev,“ přikývl jsem, načež se čajovna opět ponořila do ticha.
P.S. Diskuzi samozřejmě otvírám, abych dal prostor pro vyjádření názorů i těm, kteří diskuzi neotvírají...
Karel Trčálek
Zelení fašisti z Kodaně omezují seniorům příděly masa ve jménu zvrácené záchrany klimatu
U nás byli fialoví zelení fašisté ve volbách, díkybohu, drtivě poraženi a tak se v Česku klimatická krize skončila. Masa máme, na rozdíl od dánských seniorů a malé mořské víly, dostatek
Karel Trčálek
Eurosojuz klepe na dveře Deníku To
Ale redakce Deníku To se jen tak nevzdá! Nasadí si červené čepice, popadnou Benešovy dekrety a s nimi v ruce vyženou z naší země všechny eurohujery. A potom budeme svobodní a zase budeme rozhodovat sami o sobě jako v roce 1968..
Karel Trčálek
Perné sudetoněmecké dny Ladislava Jakla
V Institutu Václava Klause nevědí v těchto dnech, kam dřív skočit. V Brně se rojí sudeťáci a jejich čeští přisluhovači a ještě navíc ke všemu Putin dostal v Číně kopačky...
Karel Trčálek
Táto, táto, tys přece zažil prezidenta Pavla, předsedu ZO KSČ, vyprávěj mi o něm, prosím!
Prezident Pavel? I Hácha byl proti němu úplný Havel a i Havel byl proti němu úplný Václav Klaus, kterého naši lidé milovali, protože jako předseda vlády podal žádost o vstup do Evropské unie...
Karel Trčálek
Američan nakažený ebolou míří do Prahy? Kdo dovolil takový hazard se zdravím našich lidí?
Měli jsme tu za Babiše už covid a zvládli jsme to nejlíp na celém světě, tak tu budeme mít za Babiše pro změnu zase ebolu a taky to zvládnem nejlíp na celém světě...
|Další články autora
Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní
Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se
Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je...
Dějiny letenského Molochova. Židé, říšští Němci, komunističtí prominenti, ale taky sexshop
Byl trnem v očích už v době, kdy v roce 1936 kopli dělníci poprvé do země. Dlouhý blok třinácti...
MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, výsledky, tabulky, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?
Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je v plném proudu. Šampionát nabídne atraktivní...
Na Baťově kanálu zasahovali hasiči. Převrátila se tam loď i s posádkou
Jihomoravští hasiči v sobotu ráno zasahovali u převrácené lodi. Nehoda se stala na Baťově kanálu,...
Máte psa? Nájem nebude. Je obtížné najít byt, kde by majitelům nevadilo zvíře
V Praze je složité najít pronájem bytu, kde by majiteli nevadilo zvíře. Ukázal to test iDNES.cz....
Sudetský sjezd: Kritici jdou na pochod a demonstraci. Dorazit má i Zeman a Rajchl
Sudetoněmecký sjezd vrcholí a s ním i protesty. V neděli ve 13 hodin se kritici Sudetoněmeckého...
Prodej pozemků pro bydlení - Choltice
Nádražní, Choltice, okres Pardubice
3 240 000 Kč
- Počet článků 3265
- Celková karma 23,06
- Průměrná čtenost 842x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře