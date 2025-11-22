Ukrajině mír nepřeji, přeji mír Rusku!
Už skoro čtyři roky statečně čelí Rusko otevřené agresi Západu vůči sobě, ve skutečnosti ovšem tato agrese trvá už mnohem déle, vlastně trvá už od té chvíle, co se Rusko stalo Ruskem, od toho okamžiku chtějí Anglosasové zničit Rusko, mocného ochránce všech Slovanů a neporazitelnou světovou supervelmoc.
Včera mi jeden známý řekl: „Přeji mír Ukrajině!“
To mě dojalo a pořádně naštvalo.
„Jo, tak ty teda přeješ mír Ukrajině,“ řekl jsem a píchl ho prstem do jeho hrudi, „a Rusku mír nepřeješ? Rusko podle tebe není ve válce? Na Ukrajině neumírají Rusové, napřed při genocidě na Donbase, potom při osvobozování ruského území, které si na základě druhého Mnichova přikrytého Budapešťským memorandem a následně Minskými dohodami přivlastnili fašisté a banderovci?
Každý den pokládají na Ukrajině svůj život stovky ruských vojáků, kteří šli dobrovolně bránit svou vlast, a ty přeješ mír Ukrajině, která to všechno vyprovokovala a pak se odmítla vzdát území, které je ruské, a tak prodlužuje toto vraždění ruských vojáků a Rusů?
Dnes pokládají ruští vojáci své životy na Ukrajině, zítra jej budou pokládat v Pobaltí a ty přeješ mír Ukrajině a zítra jej budeš stejně tak přát Pobaltí, ale nikdy jej nebudeš přát Rusku, které je obklíčeno ze všech stran, a na které Západ bez přestání útočí, ačkoliv spousta ruských miliardářů má velké majetky právě na Západě!
Ne, kamaráde!
Rusko si zaslouží mír stejně tak jako Ukrajina, respektive si ho zaslouží mnohem víc!
Říkám ti, že ten kdo přeje mír Rusku, ten přeje mír i Ukrajině!
Ale ten, kdo přeje mír jen Ukrajině, jako ty, si ve skutečnosti přeje zničení Ruska!
Já přeju mír Rusku, protože Rusové nechtějí válku, jak to dokázal básník Jevtušenko, který žil po rozpadu CCCP v USA!
Rusové nechtějí válku na Ukrajině, Rusové nechtějí žádnou válku, Rusové chtějí mír!
Kdo nepřeje mír Rusku, ten chce válku, a kdo chce válku, ten je chciválek!
Známý cosi zablekotal o tom, že z nového Trumpova plánu přece svítá jakási naděje pro mír.
„Jaká naděje pro mír, když Ukrajina bude pořád existovat a pořád ohrožovat Rusko? Ty vole, vzpamatuj se už, proboha, ta válečná propaganda z tebe udělal otroka,“ odbyl jsem ho a chvatně od něho odkráčel, protože nechci mít s těmito lepšolidmi, co nepřejí mír Rusku, lautr nic společného, sami si nad sebou vyřkli ortel věčného zatracení, vymazání z knihy života, až v nás v soudný den jaderné apokalypsy bude Rusko soudit za naše hříchy...
Karel Trčálek
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře