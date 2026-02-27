Ukrajina do EU, aneb porušování pravidel jako posvátná evropská hodnota

Evropská vrchnost hledá cestu, jak dostat Ukrajinu do EU a to nejlépe příští rok. Otázkou ale je, proč to evropská vrchnost dělá tak složitě, když si jako absolutistický vládce stejně může dělat, co chce?

Není to dvakrát příjemné, když vidíte, jak chce evropská vrchnost dostat Ukrajinu za každou cenu do EU, jak chce kvůli tomu pomocí tanků brutálně zlomit hrdinný odpor Maďarska, jak chce kvůli tomu odstranit Orbána a proto podporuje maďarskou opozici miliardami, o které okradla české důchodce (a naopak podporuje evropská vrchnost českou opozici miliardami, o které okradla maďarské důchodce).

Po pravdě řečeno, je to pekelný humus, když se člověk musí dívat na všechno, co evropská vrchnost dělá.

„Chce se mi z evropské vrchnosti zvracet! Bože, kdy už jen z té EU vystoupíme, na co proboha čekáme?“ zoufala si Káťa Stonišovi v redakci Deníku To.

„Mně se z toho chce taky zvracet! A nejhorší je to, že na ten hnus, co páchá evropská vrchnost, mi nepomáhá už ani chlast! Musíme otevřít okno, nebo se z toho pozvracím!“ zoufal si Stoniš, celý zelený.

No, a tak Káťa vypadla z okna.

Chtěla ho otevřít, aby se v redakci To nepozvraceli a evropská vrchnost ji zlikvidovala, aby dostala Ukrajinu do EU.

Evropská vrchnost se neštítí ničeho a Stoniš to dobře ví, proto nechal v redakci To zazdít okna, načež se v redakci To rozhostila konejšivá tradiční tma.

Ale pořád lepší vláda tradiční tmy v redakci To než vláda progresivistické evropské vrchnosti!

Naši lidé bděte, evropská vrchnost vás chce zlikvidovat, pokud si nezměníte pohlaví!

Autor: Karel Trčálek | pátek 27.2.2026 9:40 | karma článku: 7,53 | přečteno: 89x

Další články autora

Karel Trčálek

Dělá dnešní Babišova vláda tu jedině správnou politiku, jak si myslí její voliči?

Je politika jedině správná a je politika jedině nesprávná. Podle názorů voličů nynější vlády pokazil Fiala, na co sáhl, tedy tou jedině správnou politikou je politika Babišovy vlády, která myslí především na naše lidi...

25.2.2026 v 6:02 | Karma: 19,78 | Přečteno: 265x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Kterak prezident Pavel, alias PePa, strýca Burčáka do ústavu pro choromyslné dostal

Ne, nemají to dnes poctiví a čestní lidé, vůbec lehké, když na Hradě místo Babiše sedí kariérista, převlékač kabátů a komunistický rozvědčík v jedné osobě...

24.2.2026 v 11:01 | Karma: 24,44 | Přečteno: 415x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Před čtyřmi roky zahájila Zelenského junta speciální vojenskou operaci proti Česku

Už čtyři roky je naše vlast okupována banderovci, už čtyři roky zažíváme na vlastní kůži válečné utrpení, které přináší zisky americkým zbrojařům!

24.2.2026 v 10:00 | Karma: 21,61 | Přečteno: 289x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Podle četnosti zpráv to vypadá, že jsou Rusové nejpočetnější výpravou na olympiádě

Podle toho, jak o nich bez přestání někteří lidé stále referují, to může vypadat, že jsou Rusové nejpočetnější výpravou na olympiádě

22.2.2026 v 8:56 | Karma: 25,19 | Přečteno: 471x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Macinka škodil v Mnichově, prezident Pavel navštívil Českou republiku. Děsivý rozdíl!

Je v naši zemi ještě spousta pomatených lidí, kteří důvěřují bolševikovi na Hradě. Těmto pomateným lidem je potřeba trpělivě vysvětlovat, že i oni mají ještě stále možnost vyléčit se ze své pomatenosti...

20.2.2026 v 10:07 | Karma: 35,92 | Přečteno: 4660x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
23. února 2026  11:22

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.
22. února 2026  7:36

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování
21. února 2026  9:07,  aktualizováno  22. 2. 19:25

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...
21. února 2026  20:31

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)
25. února 2026  10:42,  aktualizováno  11:10

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...

Mobiliář zámku Hrubý Rohozec náleží dědičce rodu Walderode, rozhodl soud

Zámek Hrubý Rohozec (29. ledna 2026)
27. února 2026  8:42,  aktualizováno  11:18

Mobiliář státního zámku Hrubý Rohozec v Turnově náleží Johanně Kamerlanderové, dědičce rodu...

Chebští a karlovarští divadelníci připravili dramatizaci Zamilovaného Shakespera

ilustrační snímek
27. února 2026  9:39,  aktualizováno  9:39

V koprodukci Západočeského divadla Cheb a Karlovarského městského divadla se v sobotu v Chebu...

Cizinec v Ostravě uklouzl na ledě. Muži mu pomáhali na nohy a přitom ho okradli

Policisté v Ostravě dopadli zloděje, kteří okradli cizince
27. února 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Policisté v Ostravě bleskurychle dopadli zloděje, kteří na ulici okradli cizince. Tři nenechavci...

Srnec uvázl v kovové bráně, při zoufalé snaze o vysvobození se ošklivě poranil

Vyděšený srnec se ve Zlíně zaklínil mezi příčky kovové brány, vysvobodili ho až...
27. února 2026  11:12

Lidé ze zlínské části Jaroslavice v pátek ráno přivolali hasiče k záchraně srnce, který se zaklínil...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Karel Trčálek

  • Počet článků 3209
  • Celková karma 23,36
  • Průměrná čtenost 846x
Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.