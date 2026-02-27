Ukrajina do EU, aneb porušování pravidel jako posvátná evropská hodnota
Není to dvakrát příjemné, když vidíte, jak chce evropská vrchnost dostat Ukrajinu za každou cenu do EU, jak chce kvůli tomu pomocí tanků brutálně zlomit hrdinný odpor Maďarska, jak chce kvůli tomu odstranit Orbána a proto podporuje maďarskou opozici miliardami, o které okradla české důchodce (a naopak podporuje evropská vrchnost českou opozici miliardami, o které okradla maďarské důchodce).
Po pravdě řečeno, je to pekelný humus, když se člověk musí dívat na všechno, co evropská vrchnost dělá.
„Chce se mi z evropské vrchnosti zvracet! Bože, kdy už jen z té EU vystoupíme, na co proboha čekáme?“ zoufala si Káťa Stonišovi v redakci Deníku To.
„Mně se z toho chce taky zvracet! A nejhorší je to, že na ten hnus, co páchá evropská vrchnost, mi nepomáhá už ani chlast! Musíme otevřít okno, nebo se z toho pozvracím!“ zoufal si Stoniš, celý zelený.
No, a tak Káťa vypadla z okna.
Chtěla ho otevřít, aby se v redakci To nepozvraceli a evropská vrchnost ji zlikvidovala, aby dostala Ukrajinu do EU.
Evropská vrchnost se neštítí ničeho a Stoniš to dobře ví, proto nechal v redakci To zazdít okna, načež se v redakci To rozhostila konejšivá tradiční tma.
Ale pořád lepší vláda tradiční tmy v redakci To než vláda progresivistické evropské vrchnosti!
Naši lidé bděte, evropská vrchnost vás chce zlikvidovat, pokud si nezměníte pohlaví!
Karel Trčálek
Dělá dnešní Babišova vláda tu jedině správnou politiku, jak si myslí její voliči?
Je politika jedině správná a je politika jedině nesprávná. Podle názorů voličů nynější vlády pokazil Fiala, na co sáhl, tedy tou jedině správnou politikou je politika Babišovy vlády, která myslí především na naše lidi...
Karel Trčálek
Kterak prezident Pavel, alias PePa, strýca Burčáka do ústavu pro choromyslné dostal
Ne, nemají to dnes poctiví a čestní lidé, vůbec lehké, když na Hradě místo Babiše sedí kariérista, převlékač kabátů a komunistický rozvědčík v jedné osobě...
Karel Trčálek
Před čtyřmi roky zahájila Zelenského junta speciální vojenskou operaci proti Česku
Už čtyři roky je naše vlast okupována banderovci, už čtyři roky zažíváme na vlastní kůži válečné utrpení, které přináší zisky americkým zbrojařům!
Karel Trčálek
Podle četnosti zpráv to vypadá, že jsou Rusové nejpočetnější výpravou na olympiádě
Podle toho, jak o nich bez přestání někteří lidé stále referují, to může vypadat, že jsou Rusové nejpočetnější výpravou na olympiádě
Karel Trčálek
Macinka škodil v Mnichově, prezident Pavel navštívil Českou republiku. Děsivý rozdíl!
Je v naši zemi ještě spousta pomatených lidí, kteří důvěřují bolševikovi na Hradě. Těmto pomateným lidem je potřeba trpělivě vysvětlovat, že i oni mají ještě stále možnost vyléčit se ze své pomatenosti...
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících
Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality...
Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření
Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...
Mobiliář zámku Hrubý Rohozec náleží dědičce rodu Walderode, rozhodl soud
Mobiliář státního zámku Hrubý Rohozec v Turnově náleží Johanně Kamerlanderové, dědičce rodu...
Chebští a karlovarští divadelníci připravili dramatizaci Zamilovaného Shakespera
V koprodukci Západočeského divadla Cheb a Karlovarského městského divadla se v sobotu v Chebu...
Cizinec v Ostravě uklouzl na ledě. Muži mu pomáhali na nohy a přitom ho okradli
Policisté v Ostravě bleskurychle dopadli zloděje, kteří na ulici okradli cizince. Tři nenechavci...
Srnec uvázl v kovové bráně, při zoufalé snaze o vysvobození se ošklivě poranil
Lidé ze zlínské části Jaroslavice v pátek ráno přivolali hasiče k záchraně srnce, který se zaklínil...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 3209
- Celková karma 23,36
- Průměrná čtenost 846x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře