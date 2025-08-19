Trump s Putinem zasadili tvrdou ránu všem válečným štváčům v čele s Fialou a Lipavským
Bylo to na Aljašce přátelské setkání, jakkoliv není pro náš, český národ, Aljaška zemí zrovna dvakrát zaslíbenou, a ne jen proto, že tam druhy zahynul nejbohatší Čech, jeden ze strůjců českého polistopadového hospodářského zázraku, jehož základem byla kuponová privatizace z hlavy ekonomického génia a též agenta KGB prof. Václava Klause.
Ostatně i ono přátelské setkání bylo setkáním dvou agentů KGB, přesněji jednoho agenta KGB a jednoho důstojníka KGB a je jistě v této souvislosti zajímavé, že shodou okolností šlo o dva nejmocnější muže světa, dva již, poměrně staré, ale o to vitálnější muže, které stojí v čele světových supervelmocí.
Ano, až tak daleko jsme to dopracovali, že dva nejmocnější mužové světa jsou psychopati, kterým už je přes sedmdesát, a přesto čiší nevídanou vitalitou!
Jeden z nich, bezskrupolozní obchodník, který dovedl své impérium ke krachu, z něhož se zázračně otřepal, člověk, který dá stěží do kupy jednu kloudnou větu a jehož slovník čítá asi dvacet, dokola omílaných frází, člověk, který dle všeho nedokáže ani číst a, což je asi nejhorší, podvádí při golfu, který byl vždy sportem gentlemanů.
Druhý z nich je pak patologickým lhářem, neboť v Rusku, v jehož čele stojí, je patologické lhaní považováno za největší ctnost. Ovšem v zemi, která trpí mesianistickým komplexem tomu, to ani jinak nemůže být, protože hlavní hnací silou je zde totální rozvrat a totální devastace všeho, neboť právě tyto atributy jsou jediným obsahem tzv. široké ruské duše, která je, co se týče konzumace vodky, bezedná.
A tyto dvě figury, vcelku komické, protože s přesně daným, snadno předvídatelným charakterem, jsou nejmocnějšími muži světa, jsou vrcholem veškerého duchovního vývoje lidstva dva tisíce let po příchodu Krista na tento svět.
Je to smíchu nebo k pláči?
„Budeme bombardovat každého, tak dlouho, dokud k nám nezahoří bratrskou láskou!“ říká jeden z těchto mužů. „Bude nás to bolet, bude nás to trýznit, ale nemůžeme jinak, protože Rusko je největší na světě, a kdo to nechápe, musá být zničen!“
A druhý mu přitakává: „To je skvělý obchod! Zasloužíme si oba Nobelovu cenu míru!“
Jak je to možné, že právě tyto dvě figurky, tito psychopati, jsou nejmocnějšími muži světa?
Proč nejsou nejmocnějšími muži světa například nějaké duchovní autority, osoby, které by se nejvíce zasloužily o rozvoj lidstva, nikoliv osoby, které vyhrožují, že napadnou, rozbombardují a zničí každého, kdo jim nebude po vůli?
Jedno vysvětlení toho, proč jsou právě tito psychopati nejmocnějšími muž světa, se ovšem nabízí docela samo, nemusíme po něm nijak složitě pátrat, ptát se na něj už tak přepracovaných filosofů.
Je tomu tak, protože i my lidé, celé naše slavné lidstvo jsme jen naprostá svoloč, která si ani nic jiného nezaslouží, aby ho právě takové osoby bezpečně dovedly k záhubě, jež nebude ničím jiným než vysvobozením z karmického prokletí, kterým jsme evidentně stiženi...
P.S. Tedy pokud tomuto světu skutečně nevládnou ilumináti, světoví sionisté, rodiny Rockfellerů a Rothschildů, či dokonce Soros, jako jsou přesvědčeni čeští vlastenci a tito dva muži, jejichž setkání na Aljašce bylo tak přátelské, nejsou opravdu jen loutkami skutečných světovládců...
Karel Trčálek
Evropské hodnoty? Pozérství, pokrytectví, snobství, dvojí centimetr... A prachy!
Naštěstí ale existují i jiné hodnoty než ty evropské. Hodnoty tradiční a svaté, hodnoty, ke kterým se již, díkybohu, brzy vrátíme!
Karel Trčálek
Žižka lapka, husité úkladní vrazi, Sověti okupanti, aneb vyvrátíme modly!
Doba temna nebyla, na rozdíl od doby husitské, tak temná. je třeba se zhostit našich národních mýtů tak, aby vyhovovaly evropskému konsensu!
Karel Trčálek
Po roce 1968 se vyhazovalo ze strany , dnes se vyhazuje z kapely pro nesprávné názory!
Nikdy nepochopíte princip opravdové svobody a demokracie, vy máte akorát tu svoji libtardí dementokracii, a každý kdo nechce to „vaše dobro“ je pro vás nepřítel!
Karel Trčálek
Hrozí naši krásné zemi zmanipulování či ovlivnění voleb? Pokud ano, tak kým?
Je zarážející, že podle výsledků jednoho z průzkumů se většina české veřejnosti obává, že volby zmanipuluje spíše vláda a je ještě víc zarážejí, že tato většina jsou voliči nynější tzv. demokratické opozice!!!
Karel Trčálek
Čeští Švejkové a čeští mučedníci a disidentka paní spisovatelka
Nejen o nedávné údajné vládní krizi, Pavlu Blažkovi, Evě Decroix, české justici, Martině Bednářové a literárních reminiscencích, ale i o paní spisovatelce, která je věčnou disidentkou
