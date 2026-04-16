Trump potřebuje, aby ho někdo umravnil. A proto musí jet Petr Pavel na summit NATO
Ne všichni státníci jsou pohodoví a Pokorní!
Třeba takový Donald Trump vždy ráno vstane a volá Petru Macinkovi.
„Jsi ten nejskvělejší ministr zahraničí, jsi ještě skvělejší ministr zahraničí než papež! Papež má příšernou zahraniční politiku, ale ty ji děláš skvělou, protože nebýt mě, nikdy bys nebyl nejskvělejším ministrem zahraničí,“ zahlaholí Donald Trump do telelefonu. „Jestli chceš, tak rozpoutám nějakou válku. Řekni, kde mm rozpoutat válku? Tvoje zahraniční politika je skvělá a tak rozpoutám skvělou válku, protože já dělám skvělé války!
Řekni, mám vybombardovat Vatikán s tím bastardem papežem?“
„Papež mi zatím nevadí,“ odpoví Macinka. „Ale mohl bys nechat sestřelit letadlo s prezidentem Pavlem, až poletí do Ankary na summit NATO, protože poškozuje dobré jméno České republiky v Bílém domě. Když ho necháš sestřelit, vejde to do učebnic politologie a ty budeš ten největší a nejskvělejší prezident hned po Václavu Klausovi.“
„Hned po Klausovi, to je skvělé! Nechám toho bastarda sestřelit nad Tureckem! Ježíš s tebou, Macinko!“ slíbí Trump Macinkovi, že nechá sestřelit letadlo s prezidentem Pavlem.
A má pravdu, předseda, s gaunery jako Pavel se nejedná v glazé rukavičkách, ale v boxerkách!
Ježíš s i s vámi, pane skvělý prezidente Trumpe!
Karel Trčálek
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře