Trump dodá zbraně Ukrajině, zaplatí to Evropa a Fijala...

Donald Trump se i coby americký prezident řídí zásadou, že o peníze či byznys jde až v první řadě, což se dá říct i o Babišovi...

Vždy před večeří si Putin volá s Trumpem, aby se trochu pobavil a poveselil, než se pustí s chutí do jídla po namáhavém pracovním dni.

„A ty zbraně, co dodáváš Ukrajině, abychom ji nezlikvidovali kvůli ochraně ruskojazyčné menšiny, platíš ze svého?“ ptá se Putin Trumpa.

„Ze svého? Copak jsem blázen? Všechny ty zbraně, co posílám na Ukrajinu, platí Fijala tím, co ukradl českým důchodcům, mě to nestojí ani cent, hehe! Čeští vlastenci z ANO, Stačilo! a SPD nechtějí, aby Evropa investovala do obranného průmyslu, a tak musí Fijala kupovat pro Ukrajince předražené americké zbraně,“ směje se Trump. „A co, ty to vaše zbrojení taky platíš ze svýho? Zbrojíte přece jako urvaní, dáváte přece na zbrojení nejmíň 10% HDP! To přece nemůžeš utáhnout ze svýho!“

„Ze svého? Kde bych na to vzal, vždyť nic nemám. I to kvádro, co mám na sobě je erární, o hrobě ani nemluvě, hehe,“ zasměje se Putin a lišácky se usměje, „mně to zbrojení taky platí Evropa jak mourovatá. Prodávám Evropě zemní plyn a za to zbrojím. Zrovna teď jsem Ficovi nařídil, ať není jako hlasovací automat, ať se chová jako vůdce suverénního státu a zařídí, aby Evropa pořád odebírala ruský plyn.

Když zbrojit, tak za cizí, vlastní peníze dáme na důchody, hehe!“

„Máš to dobře vymyšlený, to jo. A ten mír bude teda kdy?“ ptá se Trump.

„Mír bude, až bude Rusko všude, pak bude mír, ruský,“ odpoví Putin.

„Až bude Rusku všude, bude i Amerika zase velká,“ dodá Trump.

Ale to už Putinovi přinesou večeři, nádherného slanečka, a tak Putin řekne: „Už musím končit, donesli mi jídlo.“

„Zase máš slanečka?“ ptá se Trump.

„Jo, slanečka, můžu se po slanečcích utlouct,“ olízne se Putin.

„Tak dobrou chuť, já si teď dám zase hamburger, taky se můžu po nich utlouct,“ popřeje Trump Putinovi a ukončí rozhovor, aby si mohl dát hamburger.

No, a čeští důchodci, si můžou o slanečkovi, nebo hamburgeru jen nechat zdát, Fijala je doslova okradl o všechno, aby měli Trump s Putinem na zbrojení, českým důchodcům musí stačit lebeda, ještě, že roste všude, i na spálené zemi...