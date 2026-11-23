Tradiční průvody krampusů jsou letos spojené s násilím a napadáním maskovaných účastníků
Už více jak dvacet let se jezdím dívat na slavné průvody krampusů k našim rakouským sousedům, kteří nás kdysi utiskovali celá staletí, než pro nás kolektivní Západ vytvořil nepříliš povedené Československo, ačkoliv odjakživa patříme na Východ.
Docela jsem tomu uvykl, tomuto pekelnému divadlu, které je, alespoň pro mne, tou nejlepší milostnou předehrou adventu, tedy období vyhrazenému pro zklidnění životného tempa a duchovnímu usebrání, neboť předznamenává příchod Spasitele na tento zkažený, od samotného svého stvoření dekadentní a zdegenerovaný svět.
I letos jsem se za krampusy vydal, těše se na ně, jako nikdy předtím. Ale to, co jsem spatřil ve mně zachovalo takovou pachuť, že mi to znetvořilo celý letošní advent a obávám se, že i celé Vánoce.
Jako každý rok kráčeli krampusové ve svých hrůzných maskách úzkými uličkami jednoho horského rakouského městečka. Fotil jsem je a natáčel jako o život a mráz mi přitom běhal po zádech. Aby taky ne, vždyť tak to bude jistě vypadat v pekle plném padlých andělů a těch nejodpornějších hříšníků, v tom nejstrašnějším místě, jaké může existovat, protože se tam Bůh nepodívá, jak je věčnost dlouhá.
Bylo to opravdu strašidelné!
Ale pak se stalo něco, čemu se ani nechtělo věřit!
Průvod krampusáků napadla skupina výtržníků a začala je bít!
„Nebijte, vždyť to jsou lidi!“ křičel jsem, ale marně, protože můj hlas v nastavší všeobecné vřavě zanikl a pak jsem křičel i česky, ne anglicky, aby mi ti výtržníci rozuměli.
Bylo to opravdu hrůzné, násilníkům se podařilo průvod krampusů naprosto rozbít, z tradiční podívané nebylo vůbec nic a mně se chtělo zvracet z toho, čemu jsem musel přihlížet.
Nemůže být totiž nejmenších pochyb o tom, kdo jsou tito násilníci.
Ano, jsou to progresivisté, kteří útočí na samotnou podstatu naší civilizace!
Předevčírem tančili v nějakém duhovém průvodu, včera mávali palestinskými vlajkami a protestovali proti zrušení televizních poplatků, dnes napadli kramupuse a zítra napadnou Mikuláše s čerty ve jménu své zvrácené progresivistické ideologie.
Evropa se žene do záhuby, nedovolme jim, aby nad námi zvítězili, buďme solidární s krampusy, převlečme se všichni za Mikuláše a čerty, vyrazme do ulic, je to naše jediná naděje!
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Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
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