Totalitní bolševické praktiky prezidenta Pavla, který aktivistickým vetem okradl naše lidi
Komunistické, doslova bolševické praktiky prezidenta Česká republiky, který vetoval novelu zákona a tak okradl všechny naše lidi stejně jako jeho soudruzi v roce 1948 vyvolal v panu učiteli nebývale velkou vlnu nevole.
Tato nevole se projevovala výraznými tiky tváře, které však kupodivu neuvěřitelně oduševnělý výraz, jaký bychom marně hledali u voličů lampasácké gumy, která svým vetem ohrozila nejen obranyschopnost naší země, ale taky de facto znemožnila vybudování rychlobruslařské haly pro Martinu Sáblíkovou.
„Já jsem vždy kritizoval Fialovu vládu za to, jak proměnila Českou republiku ve spálenou zemi, jak ji zdevastovala a zničila, takže si Babiš mohl za rok 2025, tedy za poslední rok fialového hnusu, nechat vyplatit z Agrofertu, který na této spálené zemi musel hospodařit, jen čtyři miliardy korun.
Ano, kritizoval jsem Fyjalovu vládu, že okradla Babiše, protože čtyři miliardy, to je úplná almužna. A stejně tak budu kritizovat prezidenta Pavla, že svým vetem zabránil, aby Babiš vrátil našim lidem všechno, co je Fyjala okradl, že svým vetem proměnil Českou republiku ve spálenou zemi!“ prohlásil pan učitel.
A na důkaz toho, že svoje slova míní vážně se vrhl do řeky Moravy, aby znakem plaval proti jejímu proudu a tak tím rázně vyjádřil svůj nesouhlas s bolševikem na Hradě.
Jenže si pan učitel, jak ho zachvátila ta nevole, nevšiml, že to, do čeho skáče, není řeka Morava, ale kaluž, a že v té kaluži není voda, ale močůvka průzračná jako ten nemagorovitější magorák…
Ale nakonec proč ne?
Je jedno, v čem plaveme, jestli je to močůvka, nebo voda, hlavně, že plaveme znak…
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Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře