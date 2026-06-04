Tohle je poslední varování! Novináři z ČT vysílali v černém. Náš lid ale stojí za vládou!
Jako mnoho jiných našich lidí si i pan Povolný připnul na svou hruď slušivou trikolóru, takže při pohledu na něj mohli jste se vrátit do časů legendárního sametového podvodu, kdy byla naše vlast zaplavena právě takovými trikolórami, které se najednou vynořily bůhví odkud.
S touto trikolórou vypadal pan Povolný opravdu uvědoměle, i když byl samozřejmě uvědomělý i bez této trikolóry, i kdyby ji snad neměl, nemohlo být o správném hodnotovém ukotvení pana Povolného pochyb.
„Je potřeba vypráskat lepševicko-liberální svoloč z České televize jednou provždy! Musíme zrušit poplatky České televizi, aby naši lidé nebyli ožebračováni tou liberální hydrou, jedině financování České televize ze státního rozpočtu zaručí, že Česká televize přestane být hlásnou trouby hradní a opoziční propagandy, která nás žene do války S Ruskem, která volá po ustanovení Spojených států evropských, kterým chce dělat prezidenta bolševik Pávek!“ vysvětloval trpělivě pan Povolný každému občanu Brychovi, proč je nutné mít na hrudi připnutou trikolóru. „Naši lidi pevně stojí za vládou, která upřednostňuje jejich zájmy před zájmy sudeťáků, Ukrajinců, chirurgů z dovozu a zaměstnanců České televize. Vláda má plnou podporu našich lidí při PLOŠNÉ deratizaci méněcenných liberálních parazitů, jakož i při likvidaci hnízd odporu v České televizi!
Nebuďme už nevolníky České televize!
Svoboda je otroctví a otroctví je svoboda!
Každý, kdo nestojí pevně a neochvějně za naší vládou je méněcenný a my, naši lidé, nikoho takového nestrpíme v našem středu!
Všechny je vyženeme z naší země, všechny!
Ukrajince, chirurgy z dovozu, sudeťáky i méněcenné parazity, aby Česká televize byla skutečně česká, aby Česká televize byla našich lidí.“
A má naši pravdu, pan Povolný!
MY, NAŠI LIDÉ V NEROZBORNÉ JEDNOTĚ S VLÁDNÍMI STRANAMI UŽ ČESKÉ TELEVIZI PŘEKAZÍME DALŠÍ CHOUTKY NA DALŠÍ VYVRAŽĎOVÁNÍ ČECHŮ, MORAVANŮ A SLEZANŮ!
Karel Trčálek
Chce Petr Pavel kandidovat na prezidenta SSE a dopouští se tak zrady na našich lidech?
Už slyším kvikot těch správně hodnotově ukotvených spoluobčanů, kteří jsou tak přecitlivělí, když se jim ukáže zrcadlo, jako by to mohlo za to, že mají křivou hubu...
Karel Trčálek
Když v Paříži propuknou násilnosti a čeští novináři už zase řeší ruskou vlajkou v hledišti
Víte, co udělám? Vyvěsím si na barák ruskou vlajku a už se těším, jak to budou novináři řešit místo toho, aby řešili vlastizradu prezidenta Pavla, který propaguje Spojené státy evropské
Karel Trčálek
Kdo chce sledovat finále Ligy mistrů, nemůže spoléhat na veřejnoprávní televizi!
Mně je hej, já mám předplacený kanál, na kterém Ligu mistrů vysílají. Ale kde se na ni mají dívat důchodci, které ožebračil Fyjala zvýšením poplatků za veřejnoprávní média?
Karel Trčálek
Opravdu nemá opozice nic užitečnějšího na práci, než kritizovat A. Babiše pro střet zájmů?
Tak nám naše slavná opozice zase svolala další mimořádnou schůzi Sněmovny kvůli údajnému střetu zájmů A. Babiše, ačkoliv tento střet zájmů A. Babiš už dávno vyřešil tím, že jej prohlásil za neexistující
Karel Trčálek
Mým favoritem v Blogerovi roku je jednoznačně pan Pokorný Ladislav
A to i přesto, že si pan Pokorný nemůže z pochopitelných, jelikož osobních důvodů, převzít případnou cenu pro blogera roku osobně
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Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře