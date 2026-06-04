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Tohle je poslední varování! Novináři z ČT vysílali v černém. Náš lid ale stojí za vládou!

ČT a ČRo opět zdvihly svůj hlas a zaměstnanci přišli do práce v černém. Ale naši lidi s nimi zatočí jednou provždy! Ne, vážení novináři z České televize, ano, bude líp i kdybychom měli držet hubu!

Jako mnoho jiných našich lidí si i pan Povolný připnul na svou hruď slušivou trikolóru, takže při pohledu na něj mohli jste se vrátit do časů legendárního sametového podvodu, kdy byla naše vlast zaplavena právě takovými trikolórami, které se najednou vynořily bůhví odkud.

S touto trikolórou vypadal pan Povolný opravdu uvědoměle, i když byl samozřejmě uvědomělý i bez této trikolóry, i kdyby ji snad neměl, nemohlo být o správném hodnotovém ukotvení pana Povolného pochyb.

„Je potřeba vypráskat lepševicko-liberální svoloč z České televize jednou provždy! Musíme zrušit poplatky České televizi, aby naši lidé nebyli ožebračováni tou liberální hydrou, jedině financování České televize ze státního rozpočtu zaručí, že Česká televize přestane být hlásnou trouby hradní a opoziční propagandy, která nás žene do války S Ruskem, která volá po ustanovení Spojených států evropských, kterým chce dělat prezidenta bolševik Pávek!“ vysvětloval trpělivě pan Povolný každému občanu Brychovi, proč je nutné mít na hrudi připnutou trikolóru. „Naši lidi pevně stojí za vládou, která upřednostňuje jejich zájmy před zájmy sudeťáků, Ukrajinců, chirurgů z dovozu a zaměstnanců České televize. Vláda má plnou podporu našich lidí při PLOŠNÉ deratizaci méněcenných liberálních parazitů, jakož i při likvidaci hnízd odporu v České televizi!

Nebuďme už nevolníky České televize!

Svoboda je otroctví a otroctví je svoboda!

Každý, kdo nestojí pevně a neochvějně za naší vládou je méněcenný a my, naši lidé, nikoho takového nestrpíme v našem středu!

Všechny je vyženeme z naší země, všechny!

Ukrajince, chirurgy z dovozu, sudeťáky i méněcenné parazity, aby Česká televize byla skutečně česká, aby Česká televize byla našich lidí.“

A má naši pravdu, pan Povolný!

MY, NAŠI LIDÉ V NEROZBORNÉ JEDNOTĚ S VLÁDNÍMI STRANAMI UŽ ČESKÉ TELEVIZI PŘEKAZÍME DALŠÍ CHOUTKY NA DALŠÍ VYVRAŽĎOVÁNÍ ČECHŮ, MORAVANŮ A SLEZANŮ!

Autor: Karel Trčálek | čtvrtek 4.6.2026 6:30 | karma článku: 0 | přečteno: 7x

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Karel Trčálek

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Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

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