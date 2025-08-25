To jsme na tom fakt tak špatně, že se musíme srovnávat s Ruskem?
Alexandr Geljevič Dugin je, jako většina z nás Rusů, civilizovaný a vzdělaný člověk. Není den, abych k němu skočil na kus řeči, protože s kultivovaným a civilizovaným člověkem je dobré aspoň jednou denně pohovořit, protože právě ve styku s takovými lidmi se i z vás stávají vzdělaní a civilizovaní lidé.
„Dobrý den, Alexandře Geljeviči,“ pozdravil jsem, když jsem se dnes odpoledne u něho zastavil.
„I vám, dobrý den, Trofime Trofimoviči. Právě jsem načal tuhletu láhev vodky, dáte si se mnou?“ položil řečnickou otázku Alexandr Geljevič.
„Co jste dnes dělal, Alexandře Geljeviče? Jistě to bylo něco zajímavého!“ zeptal jsem se, když jsem odložil prázdnou sklínku, Alexandr Geljevič je totiž velmi vnímavý člověk.
„Co jsem dnes dělal? Pozoroval jsem mouchu,“ odpověděl mi Alexandr Geljevič a opět položil řečnickou otázku. „Dáte si ještě?“
„Toť činnost hodná skutečného filosofa!“ pochválil jsem Alexandra Geljeviče, když jsem odložil prázdnou sklínku.
„Řeknu vám, že nádhernější mouchu jsem ještě neviděl a že už jsem viděl něco much!“ sdělil mi Alexandr Geljevič a do třetice si položil řečnickou otázku. „Mám vám ještě nalít?“
„U nás na záchodě je taky spousta much,“ přitakal jsem a položil na stůl prázdnou sklínku.
„Tato moucha připomínala skutečný drahokam. Schválně jsem si dřepl, abych ji mohl pozorovat hezky zblízka. Byla smaragdově zelená, z toho kovového lesku až oči přecházely,“ sděloval mi Alexandr Geljevič.
„A dlouho-li jste ji takto hezky zblízka pozoroval, Alexandře Geljeviči?“ zajímalo mne.
„Asi půlhodiny. Když nakladla vajíčka, tak odletěla,“ odpověděl mi Alexandr Geljevič.
„Inu, když měla křídla, tak odletěla,“ pokýval jsem hlavou. „A na čempak se tak moucha promenádovala? Na výkalech, drahý Alexandře Geljeviči?“
„Ne, na výkalech to tentokrát nebylo,“ zavrtěl rozhodně hlavou Alexandr Geljevič.
„Tedy na nějaké mršině?“ zeptal jsem se.
„Ano, na mršině. Bůh suď, jestli to byla kráva, nebo to byl kůň, už se to nedalo poznat,“ pokrčil rameny Alexandr Geljevič.
„Jo, čert, aby to vzal! Stačí týden a člověk už nepozná, jestli to kůň, nebo kráva!“ rozohnil jsem se. „Ale počkejte, něco jsem vám přinesl, Alexandře Geljeviči! Dáte si?“
Vytáhl jsem flašku vodky a bez čekání na odpověď Alexandra Geljeviče naplnil prázdné sklínky na stole až po okraj, jsme vzdělaní a civilizovaní lidé, přece nebudeme pít rovnou z flašky, i tady u nás v Rusku má člověk pořád ještě nějakou důstojnost!
Karel Trčálek
Otevřený dopis panu D. Sterzikovi s prosbou o záchranu českého národa a naší vlasti
Západ se nás snaží zlikvidovat za každou cenu. Ale my se nevzdáváme, protože víme, že nás starší slovanský bratr je neporazitelný a jeho okupace naší vlasti bude pro nás vysvobození ze žaláře národů!
Karel Trčálek
21. srpen 1968 byl vyvrcholením sovětské (ruské) vlivové operace s názvem Pražské jaro
To, co považujeme za výtrysk naděje a jakéhosi národního vzepětí, k němuž došlo v roce 1968 během tzv. Pražského jara, je falešným mýtem, protože se jednalo o sovětskou vlivovou operaci ve spolupráci s komunisty...
Karel Trčálek
Trump s Putinem zasadili tvrdou ránu všem válečným štváčům v čele s Fialou a Lipavským
Naši nejvyšší straničtí, pardon, vládní představitelé v čele s nejlepším premiérem a nejlepším ministrem zahraničí, chtějí srazit neporazitelné Rusko na kolena a proto chtějí vyvolat třetí světovou. Teď ale dostali pořádnou ťafku!
Karel Trčálek
Evropské hodnoty? Pozérství, pokrytectví, snobství, dvojí centimetr... A prachy!
Naštěstí ale existují i jiné hodnoty než ty evropské. Hodnoty tradiční a svaté, hodnoty, ke kterým se již, díkybohu, brzy vrátíme!
Karel Trčálek
Žižka lapka, husité úkladní vrazi, Sověti okupanti, aneb vyvrátíme modly!
Doba temna nebyla, na rozdíl od doby husitské, tak temná. je třeba se zhostit našich národních mýtů tak, aby vyhovovaly evropskému konsensu!
