Ti, kdož schvalují ruskou agresi nejsou prasnice, ale vlastenci a novodobí disidenti!!!

K takovému závěru dospívá jedna z účastnic zdejších diskuzí, které zaplavuje svými příspěvky. Tyto příspěvky poznáte velmi snadno, neboť bylo řečeno: „Po ovoci poznáte je!“

Markétka měla vzdornou, ba dokonce odbojnou povahu, a proto z toho titulu okamžitě dokázala rozpoznat zlo, dokázala ho vyčenichat zrovna tak, jako barvář okamžitě chytí stopu postřelené zvěře, která se snaží dopotácet se do nějakého bezpečného úkrytu, samozřejmě marně.

Ovšem není divu, protože Markétka pro něco takového disponovala těmi nejlepšími předpoklady, měla jižanský vzhled, nosila pestré sukně, zajímala se o literaturu (hlavně Bulgakova a Orwella) a především ji 22.11.1989 vyslýchala StB.

A tak, když po dalším, dosud největším ruském leteckém útoku na ukrajinské nacisty, nastala další vlna masového vyhazování ze zaměstnání těch statečných lidí, kteří po tomto útoku veřejně vyjádřili podporu Rusku v jeho mírovém úsilí (mezi první propuštěnými byl tentokrát i držitel Puškinovy ceny Václav Klaus, kterého vyhodili z IVK), vřela v Markétce všechna krev.

„Stačilo! Vidím v tom totalitární tiky!“ vykřikla a založila, jak jí její odbojná a vzdorná povaha velela, „Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných sviní“.

A když VONSS založila, na nic už nečekala a pustila se do obrany nespravedlivě stíhaných sviní. Popadla knihu o našem největším básníkovi od Přemysla Houdy, vyběhla ven a tam tu knihu začala nahlas předčítat, aby takto nenásilně, ale o to účinněji bránila nynější demokraturou, pěkně zalezlou pod nehty (ale nebojme se Babiš, Okamura, Konečna a dá-li Bůh, tak i Šlachta, to tady zase do cajku) nespravedlivě stíhané svině.

Rozmáčkla tím však dva šváby jednou ranou, protože takto nejen bránila nespravedlivě stíhané vině, ale i upozornila na to, čemu všemu museli u nás písničkáři čelit v devadesátých letech, kdy byl Karel Kryl doslova uštván stejně tak, jako byl kdysi uštván Karel Čapek chciválky…

Kdybyste někde na ulici potkali, uviděli nějakou ženu, jak nahlas předčítá z knihy Přemysla Houdy, tak to je ona, Markétka, nelekněte se jí, ale naopak přistupte blíže a dostane se vám všem, nespravedlivě pronásledovaným, sladké a opojné jako vinný střik útěchy…