Táto, táto, tys přece zažil prezidenta Pavla, předsedu ZO KSČ, vyprávěj mi o něm, prosím!
Sedíme se strýcem Burčákem v jeho domácí pálenici.
Pijeme slivovici a cpeme se klobáskami. Jedno i druhé je vynikající, protože domácí provenience.
Strýc Burčák my mezi jednotlivými sousty vysvětluje, proč se do trnkového kvasu nemá dávat moc cukru.
„Sice ti víc nateče, když dáš na sto litrů trnkového kvasu deset kilo cukru. Ale nedá se to pít, protože je to žíravina,“ zasvěcuje mne strýc Burčák do tajů svého umění, které je vyhlášené v celém našem okrese a dost možná i za jeho hranicemi.
„Něco jako Savo?“ ptám se.
„Ano, něco jako Savo. Nebo jako HCl,“ přikývne strýc Burčák.
Zmínka o HCl mi něco připomene. Něco nepěkného a opravdu, ale velmi opravdu hnusného.
„Poslyšte, strýcu,“ řeknu. „Vy si přece pamatujete ty doby, kdy by prezident Pavel předsedou ZO KSČ a Herr učitel z Ungarisch Hradisch si oblékal modrou svazáckou košili a ministr Macinka byl členem oddílu Mladých strážců hranic. Můžete mi o té době něco povědět?“
Tvář strýca Burčáka se zachmuří: „To po mně nechtěj, ogare!“
„Moc vás, prosím, strýcu,“ poprosím strýca Burčáka, protože mě to velmi zajímá.
Strýc Burčák se naštěstí nechá obměkčit a se zachmuřeným obličejem začne vyprávět: „Byla to svinská doba, věř mi, ogare. Každý rok jsem se musel na prvního máje nasoukat do své milicionářské uniformy a mašírovat v prvomájovém průvodu, hrbit se u toho s milióny dalších lidí, kteří nadšeně provolávali slávu KSČ a SSSR.
Ale já jsem byl na tom ve své milicionářské uniformě ještě dobře!
Třeba Babiše komunisti, v rámci stranického trestu, odlifrovali do Maroka, kde musel kšeftovat na vlastní triko a ještě spolupracovat s hodnou StB.
Ale Babiš dopadl ještě dobře, protože Klempíř dostával za každé udání 500 Kč a před zbohatnutím ho zachránilo jen to, že sbalil vnučku nějakého komunistického tajemníka, protože ho žralo svědomí, že je udavač.
A Nohavica musel taky tehdy udávat, taková to byla svinská doba!
Do KSČ byl brutálně nahnaný jeden a půl milión lidí, a nebýt elektrikou nabitých drátů na hranicích, tak by k nám vtrhli revanšisté a všechno by našim lidem sebrali už tehdy. Jedině ty dráty na hranicích zabránily revanšistům, aby vzali majetek pracujícímu lidu, takže tento majetek mohli po Listopadu 1989 rozkrást Klaus se Zemanem.
Jo, byla to svinská doba a Pavel byl šéf ZO KSČ a chystal se na výsadek v NATO v týlu imperialistů, kteří nás chtěli zničit, a ožebračit, kteří nám chtěli vnutit tu svoji jedině správnou imperialistickou pravdu.“
„A to všechno Pavel zradil! Zradil Varšavskou smlouvu, zradil RVHP, zradil milión a půl členů KSČ včetně docenta Ševčíka, zradil všechny ty, kdož kráčeli v prvomájovém průvodu, zradil i prof. Klause, který chtěl v Prognosťáku reformovat socialistické hospodářství!
Je to zrádce, který nás prodal do otroctví NATO a EU, kam jsme nikdy nechtěli, abychom my všichni mohli pořád chodit do prvomájových průvodů!
A dráty na hranicích nás chránily před revanšisty, jenže zrádce Pavel teď pozval revanšisty do Brna.
A pozval je tam i s vnukem sira Wintona, takže vnuk syna Wintona je taky zrádce našich lidí! A zrádcem našich lidí je i sir Winton, protože by mu nevadili revanšisti v Brně!
A teď už taky rozumím tomu, proč chce jet Pavel do Ankary!
Chce nás tam zatáhnout do války proti Rusku, chce obětovat naše lidi pro zisky amerických zbrojařů, pravdu má pan Sykora!
Pěknou bolševickou zmiji si hřejeme na Hradě!
Zmiji, o které se jednou budeme jako o největším zrádci našich lidí spolu se Slánským a s Miladou Horákovou, kteří taky jen škodili našim lidem!“
Bohužel to se spravedlivým hněvem trochu přeženu.
Když strýc Burčák uslyší jméno Milady Horákové, zmocní se ho takový vztek na tu zrádkyni našich lidí, že mu zaskočí pořádný kus klobásy. Kdybych nepoužil Heimlichův chvat, tak vám garantuji, že ta zaskočená klobása už nikdy nespatří světlo boží...
Karel Trčálek
Američan nakažený ebolou míří do Prahy? Kdo dovolil takový hazard se zdravím našich lidí?
Měli jsme tu za Babiše už covid a zvládli jsme to nejlíp na celém světě, tak tu budeme mít za Babiše pro změnu zase ebolu a taky to zvládnem nejlíp na celém světě...
Karel Trčálek
Lidé stále více touží po návratu Fyalovy vlády. Byla skvělá, božínku, jak ta byla skvělá!
Úspěchy, jež každodenně přináší Babišova vláda, způsobují našim lidem takovou závrať z úspěchů, že, ač ožebračení Fialou, nakupují Dluhopisy Republiky jako diví a přivádějí tak paní Schillerovou k slzám...
Karel Trčálek
Sudetoněmecký sjezd. Proč jeho konání v Brně naše lidi tolik rozhořčilo?
Sudeťáci za zvuků bubnů a píšťal vpochodují do brněnských ulic až za necelý týden, ale už teď je jisté, že neprojdou! Tato země je našich lidí, kteří ze svých těl postaví němou barikádu a zastaví plíživou germanizaci!
Karel Trčálek
Podle pana L. Jakla není sobectví jednotlivých zemí brzdou pokroku
V Institutu Václava Klause se po kradení per pustili i do matení pojmů, když udělali z Adolfa Hitlera progresivistu a liberála...
Karel Trčálek
Sudeťáci se usmiřují s Čechy. Podpořte brněnský sjezd, a můžete dál nakupovat v Lidlu!
Nespravedlnost a kolektivní vina, jež nevděční Češi po válce uplatnili vůči sudetským Němcům, jsou poskvrnou vztahů mezi našimi národy. Možnost nakupovat v Lidlu musíme chápat jako krásné gesto a podanou ruku. Nelze odmítnout
- Počet článků 3261
- Celková karma 22,92
- Průměrná čtenost 842x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře