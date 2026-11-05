Tak nás zbylo pět
Když si přišli pro souseda, nemlčela jsem, právě naopak.
„To je on!“ ukazovala jsem na něho, protože jsem to byla já, kdo souseda udal. „To je on! Ten liberálfašista, který se ve jménu evropských hodnot, neštítí žádné špinavosti, který opakovaně uráží a lže, když o nás, našich lidech, kteří budujeme naši suverénní vlast,říká, že jsme jen řetězovými emaily a Českou televizi zmanipulované ovce!
Není přece možné, aby říkal něco takového, aby šířil lži a nestál s námi všemi v jedné řadě!“
A ti, přátelsky vypadající muži, kteří si přišli pro souseda, kterého jsem udala, mě uklidňovali: „Nebojte se, paninko, my už si ho vezmeme do parády. Podíváme se mu na zoubek, a on už nám ptáček zazpívá, jestli ho financuje Soros, Aspen Institut, nebo Sudeťáci, aby nám rozvracel naší suverénní republiku.
A ani se mu na ten zoubek podívat nemusíme, stačí nám vaše oznámení, paninko. Vy jste řádná občanka, nemáte žádný záznam, že byste snad říkala něco jiného, než se říkat má, ani se na internetu nepídíte po zakázaných informacích, které se snaží šířit liberálfašisté a prohlášení, že za masakr v Buči mohou západní nacisté, jste taky podepsala.
Jste řádná občanka a vaše oznámení proto stačí jako důkaz, že váš soused je skutečně liberálfašista, který škodil našemu státnímu zřízení a snažil se, naštěstí neúspěšně, implementovat do našeho myšlení evropské hodnoty, ano, ty zvrácené hodnoty, kvůli kterým nás Rusko muselo bombardovat, aby nám ty blbosti vytlouklo z hlavy.
Jeho byt samozřejmě připadne vám, podle zákona, že byt či dům každého liberálfašisty připadne tomu, kdo na takového ztroskotance upozorní.“
Slova těch sympatických mužů v dlouhých kožených kabátech mě uklidnila.
„Děkuji vám, jsem vám opravdu moc vděčná. Kéž by se podařilo konečně všechny liberálfašisty zlikvidovat!“ povzdechla jsem si.
„Nemějte strach, paninko, už jich moc není. Naši lidi jsou bdělí, a dobře si pamatují, jak nás za Fyjaly liberálfašisté pronásledovali, jak nás brutálně cenzurovali a nazývali sviněmi. Nikdo z nás jim to nezapomenul a nikdo z nás nemá s nimi slitování. Už jich moc nezbývá, tak maximálně pět. Nebojte, nikdo už nebude zesměšňovat ani Nohavicu, ani Bulgakova,“ uklidnili mě ti mužové.
Když odešli, pustila jsem si Českou televizi, abych se trochu rozptýlila.
A bylo se na co dívat!
Napřed byl v České televizi dvouhodinový projev předsedy vlády pana Rajchla a potom následoval dvouhodinový projev prezidentky paní Konečné, která sjednotila náš národ a dojednala mu v Moskvě nebývalou míru autonomie, protože je prostě dobrá vyjednavačka a dokáže zúročit své zkušenosti europoslankyně, která denně přicházela do kontaktu s krvavou bruselskou diktaturou, jež chtěla zlikvidovat český národ
Pak následoval dokument o tom, jak Západ zaútočil na Rusko a po něm jsem se koukala na další dokument, jak protidemokratické liberální strany byly financovány světovými sionisty v čele se Sorosem, který financoval i Českou televizi před její Velkou očistou, jíž slíbila provést vláda a taky svůj slib splnila.
A nakonec přišel zlatý hřeb, přímý přenos koncertu Jarka Nohavici, který se konal na Letenské pláni u příležitosti Dne svaté památky ruských vojáků padlých při denacifikaci Ukrajiny.
„Já viděl kometu!“ zpívala jsem spolu s Jarkem a bylo mi tak dobře, že jsem ani nemyslela na to, kolik práce mě čeká při vyklízení bytu po sousedovi, kterého jsem udala, protože byl liberálfašista a my v naší krásné a suverénní zemi, kde už zase může beze strachu říkat pravdu, žádné liberálfašisty nechceme!
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Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
Pokud mě chcete navštívit, můžete tak učinit na adrese www.kareltrcalek.cz
A své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně