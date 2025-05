Tak jsem se dozvěděl, že v naší spálené zemi je možné řídit obec nebo stát i z vězení!

Starostovi pražských Řeporyjí Pavlu Novotnému hrozí, že bude muset nastoupit do vězení, nikoliv však to, že by přišel o rozum, jako někteří naši spoluobčané...

Spousta lidí neví, což je vzhledem k tomu, že už existuje AI, vskutku pozoruhodné, že obec lze řídit i z vězení. Vždy když někoho takového potkám na procházce v zahradách arcibiskupského zámku, připomenu mu Václava Havla. „Když mohl Václav Havel ve vězení psát své hry, pít kakao a kouřit doutníky, proč by nemohl někdo řídit obec z vězení? Pořád lepší řídit obec z vězení, než běhat po svobodě, uznal-li vás soud vinným z nějakého trestného činu, např. dotačního podvodu, no ne?“ vysvětlím proč je lepší, je-li zločinec ve vězení a ne na svobodě. „Ano, máte pravdu, skutečně je lepší, když někdo, kdo byl odsouzen, např. za dotační podvod, řídí obec, nebo stát jako firmu z vězení, a neběhá po svobodě,“ souhlasí nakonec se mnou každý inteligentní člověk. A věřte tomu, že v naší zemi žijí většinou inteligentní lidé, i když se to někdy nezdá...