Tak hroznou vládu jako teď, jsme tady opravdu ještě neměli!
Když člověk prolétne zpravodajské servery, má často dojem, že Babišova vláda stihla za pár dní už víc, než kolik toho stihla za celé předchozí čtyři roky svého působení v naší drahé vlasti.
Nejenže už nejsme protektorátem Zelenského junty a Bruselu, v důsledku čehož nevlají nikde už žádné modrožluté vlajky, ale naše země už není spálená, vakcíny už nezabíjejí tisíce našich lidí a neziskovky jsou definitivně odříznuty od státního cecku, čímž se ušetřilo cca necelých sto miliónů korun českých, které se naopak mohou využít, když k nim přihodíme už jen dalších 21 miliard a devět set miliónů korun českých, na to, aby se náš premiér přiřadil po bok ke světovým lídrům v Trumpově radě míru!
A kdo u nás netouží po míru, kdo u nás netouží potom, aby se mezinárodní spory řešily u jednacího stolu, kdo u nás dobře neví, že se válečné konflikty nemají eskalovat tím, že se agresorovi dodají čtyři přestárlé podzvukové bitevní letouny?
Všichni naši lidi touží po míru, všichni naši lidi chtějí řešit spory u jednacího stolu, všichni naši lidi vědí, kde je Grónsko!
A takových úspěchů nové vlády je mnohem a mnohem víc, protože na všech místech sedí ti správní lidi, naši lidi, prostě odborníci.
Za všechny tyto úspěchy jmenujme nevydání pana premiéra zkorumpované justici, což je úspěchem zatím nejradostnějším.
Úspěchem je i zřízení pozice vládního zmocněnce pro greendeal a moštování, přičemž minulá vláda si o takovém úspěchu mohla nechat jen zdát.
„Není těch úspěchů za tak krátkou dobu nějak moc?“ říkám si ale, když náhodou nespím.
Ale ne proto, že bych tomu všemu bezezbytku nevěřil. Říkám si to jen z pouhého strachu, aby se všech úspěchů snad nepodařilo dosáhnout předčasně a pak se po celý zbytek volebního období už nebylo z čeho těšit, abychom pak nemuseli říkat. „Hm, tak dnes se zase nepodařilo dosáhnout dalšího úspěchu!“
„Nebojte se. Nemějte strach, úspěchy budou! A že je jich teď tolik? To vláda jen plní své sliby, nic víc!“ uklidnil mě jeden člověk, který si šel, stejně jako já zabruslit na řeku Moravu, která, natruc green dealu, zamrzla! „Já se nejvíc těším, až se přestane vybírat výpalné pro Českou televizi, která musí být apolitická, protože politika do sportu rozhodně nepatří, natož do veřejnoprávní televize.“
A Česká televize, to je pro mě červený hadr.
„ČT je naprosto neobjektivní, aktivistická, zpravodajská žumpa, která si vytyčila za úkol svého diváka vychovávat a nasměrovat na tu správnou cestu. Sice působí uhlazeně a korektně, o to je nebezpečnější, protože na to naskakují i jinak docela inteligentní lidé. V principu je naprosto stejná, jako socialistická televize za komoušů!
Až se bude zpovídat NKÚ, to se ještě, dozvíme věci, uvidíte!“ moc dobře vím, že pokud nebude Česká televize docela apolitická, nebude nikdy líp, protože tady budou síly, které budou usilovně torpédovat všechno makání Andreje Babiše, které budou dělat všechno proto, abychom se měli hůř a nikoliv líp, které budou bez přestání osnovat spiknutí v neprospěch nás, našich lidí.
A to bude ten největší úspěch Babišovy vlády, ne vyrovnaný rozpočet, ne zvýšení důchodů, ne levné energie, ne levné potraviny, to všechno máme díky Babišovi už teď, ale to, že až si pustím Českou televizi, abych se podíval na večerníček, nebude se mi už chtít zvracet...
Karel Trčálek
Před dvaceti lety byl zavražděn František Mrázek. Podle policie měl vraždu provést Slovák
Za vraždu Františka Mrázka nebyl nikdo nikdy obviněn, i když policisté, kteří ji vyšetřovali, dospěli k závěru, že jejím pachatelem je jistý Slovák...
Karel Trčálek
Svobodná diskuze o vystoupení z EU nesmí být žádné tabu!
Kdykoliv se objeví názor, že by bylo lepší vystoupit z EU, objeví se spousta odmítavých reakcí. Tomu se musí učinit přítrž!
Karel Trčálek
Bývalý komunista Pávek alias Pavel se setkal s papežem a pro někoho to je malý zázrak...
Když se papež srdečně vítá s bývalým členem KSČ, je to malý zázrak, k něčemu tak pokryteckému by se Kateřina Konečná, nebo soudruh Gottwald, sám biřmovaný katolík, nikdy nepropůjčili!!!
Karel Trčálek
Prezident Pavel, morální maják vysoce čnící nejen nad hrobem Jana Palacha
Sotva může něco víc zvýraznit význam výjimečné Palachovy nejvyšší oběti (s níž má ovšem jedna česká spisovatelka problém), než milicionářská uniforma strýca Burčáka...
Karel Trčálek
Nezvolením V. Rakušana místopředsedou sněmovny prohráli všichni a nejvíc naše demokracie
Naše demokracie zaznamenala další prohru, když poslanci vládní koalice nezvolili místopředsedou Sněmovny Víta Rakušana. Opět nám tím ukázali, jak to myslí s demokracií, a opět nedomysleli, že největší radost vypukne v Kremlu
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?
V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se...
Co kouří Markovič? Bylinné náhražky ne! Petr Lněnička pro svou roli detektiva riskuje i zdraví
Po dvouleté pauze se Petr Lněnička znovu ponořil do role jednoho z nejznámějších tuzemských...
Vlak u Přelouče srazil člověka, na koridoru se jezdí po jedné koleji
Rychlík u Přelouče na Pardubicku v neděli před 17:00 srazil a usmrtil člověka. Nehoda zastavila u...
Co bude s českou gastronomií? Podle mnohých je to loď, do které už tři roky teče
Česká gastronomie má za sebou tři roky, během nichž sice nominálně rostly tržby, ale ve skutečnosti...
Vodárny obnovily dodávky vody pro Znojmo z úpravny
Vodárenská akciová společnost obnovila po dvou dnech dodávku pitné vody pro Znojmo z úpravny vody,...
Doprava na novoměstském šampionátu je bez komplikací, i díky kapacitě parkoviště
Ani velká návštěvnost posledního dne Světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě dnes...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 3189
- Celková karma 22,62
- Průměrná čtenost 846x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře