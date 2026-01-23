Svobodná diskuze o vystoupení z EU nesmí být žádné tabu!
Káťa, jindy tak nepřístupná, mě pozvala na procházku, i když dobře ví, že procházky nesnáším, protože všude jezdím mnohem raději autem, je to mnohem pohodlnější a také je auto symbole moci. Když sedíte v autě, je to něco jiného, než když se ploužíte pěšky.
Když sedíte v autě, hned se lidé na vás dívají jinak, než když šoupete nohama.
Proto jsem taky Káti odpověděl: „Promiň, ale nechce se mi.“
Ale Káťa se nenechala jen tak odbýt, je to vytrvalá a houževnatá žena!
„Jen pojď, bude se ti líbit, slibuji!“ naléhala na mě.
„Tak jo,“ souhlasil jsem nakonec.
A teď jsem se procházel s Káťou po prašné cestě lemované podivuhodnou alejí. Ta alej byla tvořena kůly, na kterých byli nabodnutí nějací lidé.
„Tady pro toho taky nebyla diskuze o vystoupení z EU tabu a pořád trval na tom, že vystoupení z EU je nesmysl?“ zeptal jsem se Káťi, když jsme se zastavili u jednoho z těch kůlů.
„Ano, chtěl, abychom z EU nevystupovali,“ usmála se triumfálně Káťa.
„Blbec. Jak blbě žil, tak blbě i žil, a to ještě může mluvit o štěstí, že neumrzl...“ odtušil jsem a opět vykročil po té prašné cestě, která se končila tam, kde vychází Slunce bez něhož by nebylo žádného lidského ani zvířecího života v naší euroasijské domovině...
Karel Trčálek
Bývalý komunista Pávek alias Pavel se setkal s papežem a pro někoho to je malý zázrak...
Když se papež srdečně vítá s bývalým členem KSČ, je to malý zázrak, k něčemu tak pokryteckému by se Kateřina Konečná, nebo soudruh Gottwald, sám biřmovaný katolík, nikdy nepropůjčili!!!
Karel Trčálek
Prezident Pavel, morální maják vysoce čnící nejen nad hrobem Jana Palacha
Sotva může něco víc zvýraznit význam výjimečné Palachovy nejvyšší oběti (s níž má ovšem jedna česká spisovatelka problém), než milicionářská uniforma strýca Burčáka...
Karel Trčálek
Nezvolením V. Rakušana místopředsedou sněmovny prohráli všichni a nejvíc naše demokracie
Naše demokracie zaznamenala další prohru, když poslanci vládní koalice nezvolili místopředsedou Sněmovny Víta Rakušana. Opět nám tím ukázali, jak to myslí s demokracií, a opět nedomysleli, že největší radost vypukne v Kremlu
Karel Trčálek
Babišova vláda dělá jen to, co slíbila
Před měsícem se ujala vlády nová koalice a od té doby jsou média, víme, která, netřeba je jmenovat plná kritiky jejích kroků. Často takové intenzity, že až člověk diví, že se najde někdo, kdo takovou komedii od nečekal...
Karel Trčálek
Jak přežít Babišovu vládu? Podle jejího působení to vypadá, že to bude velmi lehké...
Podle toho, co zatím předvádí vládní šestikoalice to vůbec nevypadá na žádnou tragédii, ale naopak na skvělou komedii s Andrejem Babišem ve vedlejší roli...
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře