Svoboda slova znamená i svobodu aktivistické novinářky z Deníku To říkat blbosti
Redakční porada v Deníku TO byla jako vždy v plném protiproudu.
Slovo právě držel šéfredaktor soudruh Stoniš, který soudružkám a soudruhům vštěpoval do hlav základní principy jejich novinářské práce.
„Svoboda projevu znamená i svobodu říkat blbosti, na to nezapomínejme, soudružky a soudruzi,“ vykládal soudruh Stoniš, mhouře svoje oči. „A proto my, konzervativní soudružky a soudruzi, musíme neustále lidem vštěpovat, že skutečným viníkem války na Ukrajině je Západ, který se díval jinam, když banderovci prováděli na Donbase genocidu ruskojazyčného obyvatelstva.
Ano, my musíme lidem vštěpovat, že za válku na Ukrajině může celý mezinárodní politický systém, který je špatný a který proto potřeba změnit tak, aby bylo Rusko opět velmocí. To znamená, že je nutné, pokud chceme mír, vrátit Rusku zpátky jeho sféru vlivu přinejmenším v původním rozsahu, tak jako to v Jaltě za Západ dojednal Churchill a jak to Západ slíbil Gorbačovovi, že nebude rozšiřovat NATO.
To je skutečná příčina války na Ukrajině, že existuje mezinárodní politický systém, který nás vyňal ze sféry ruského vlivu a přifařil nás na zdegenerovaný Západ.
To se musí lidi dozvědět, a tak se to dozví, to je náš úkol, soudružky a soudruzi.
A my tento svůj úkol splníme, tak přísaháme na krev sovětských vojáků, kteří padli při osvobozovaní naši vlasti od nacistů, banderovců a protinárodních živlů.
Nějaké dotazy k tomu, soudružky a soudruzi?“
Na výzvu soudruha šéfredaktora se přihlásila soudružka Káťa.
„Takže mám napsat, že za válku na Ukrajině může evropská vrchnost?“ zeptala se Káťa.
„Ano, za válku na Ukrajině nemůže Rusko, ale evropská vrchnost, která se chystala vpadnout do Ruska. Evropská vrchnost a prezident Pavel,“ řekl soudruh Stoniš a významně se podíval na přítomné. „Proč si myslíte, že se Pavel tak tlačil do Ankary?“
„Aby tam domluvil kšefty pro Koláře?“ zamyslela se soudružka Káťa.
„Přesně tak, soudružko! Aby domluvil kšefty pro Koláře!“ vykřikl nadšeně soudruh Stoniš. „Mluvil jsem o tom se soudruhem Macinkou. Říkal, že za ním chodili lidi a ptali se ho Pavla, co tam dělá, a jestli ví, že jim tam Pavel dělá ostudu a za jejich zády, to jest za zády Babiše, Macinky a ministra obrany, na jehož jméno si teď nevzpomenu, domlouvá miliardové kšefty pro Koláře?
Macinka jenom krčil rameny a říkal těm lidem, že s tím nemůže nic dělat, protože u nás proběhl ústavní puč.
Takže pište, že za válku na Ukrajině může evropská vrchnost a prezident Pavel, protože máme svobodu projevu!“
Soudruh Stoniš má pravdu.
Svoboda projevu ještě bohužel stále znamená i svobodu projevu říkat i takové blbosti, že Rusko je agresorem a hlavním viníkem války na Ukrajině...
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Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
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