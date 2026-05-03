Summit NATO není sraz bývalých lampasáků, prezident Pavel si o Ankaře může nechat jen zdát
Vládní letadlo směřující do Ankary na summit NATO bylo ve vzduchu už asi hodinu.
„Prepáčtě, pane prezidente. Jsou tady vysoké stropy, musím si odskočiť,“ řekl Babiš prezidentovi republiky a zvedl se, aby si odskočil na WC.
Ale když otevřel dveře toalety ve vládním letadle, uviděl na toaletě Macinku, který se tam schovával jako černý pasažér.
„Zbláznil jste, co tady děláte? Říkal jsem vám přece, že si nemáte na prezidenta vyskakovat a máte letět normální linkou!“ vyjel Babiš na Macinku.
„Zahraniční politiku dělá ministr zahraničí a ne ministr životního prostředí! Summit není cvičení lamapsáků!“ zakvičel Macinka.
„Vy jste se zbláznil! Nechám vás odvézt na Krym!“ uzemnil Babiš Macinku a vydržel to raději až do Ankary, než aby byl s Macinkou na jedné toaletě.
A pak, že Babiš neumí nic jiného, než jen lhát. Jsou chvíle, kdy i Babiš mluví pravdu a nic než čistou pravdu...
Karel Trčálek
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře