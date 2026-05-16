Sudetoněmecký sjezd. Proč jeho konání v Brně naše lidi tolik rozhořčilo?
Herr učitel si byl zaplavat v řece March, která ve městě Ungare Hradisch už ukazuje mnoho ze své monumentální mohutnosti, prameníc na Glatzer Schneeberg.
Ale radost z toho vůbec neměl.
„Když byla March ještě česká, když ještě pramenila na českém území, plaval jsem v ní rád. To jsem plaval znakem třeba až do Kreimseru a curyk. Ale teď, když pramení v Německu na Glatzer Schneeberg, tak do ní chodím plavat jen proto, že jsem Herr učitel a že se to po mně vyžaduje, abych plaval v řece March a šel unsere Leute příkladem. Na té plíživé germanizaci je snad pozitivní jen to, že mám skoro německý plat. Jinak nám nic dobrého nepřinesla. Ty sudeťáky jsme neměli do toho Brna vůbec pouštět, měli jsme je my, unsere Luete, hnát svinským krokem,“ povzdechl si Herr učitel a rozhodně dodal. „Ich muss zum Friseur, ich sehe aus wie ein Schwein!“
„To byste měl, Herr učitel, dlouhé vlasy se fakt špatně suší, když nemáte dobrý ručník, nebo kvalitní fén,“ souhlasil jsem s panem učitelem, protože opravdu vypadal jako Oberste SA-Führer docent Ševčík.
Karel Trčálek
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře