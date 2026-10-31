Strýc Burčák se zhluboka napil slivovice a národu doporučil, aby se slivovice napil též
Když sa strýc Burčák napije slivovice, vytáhne vždycky svoji milicionářskú uniformu, na kterej se třpytí řád Hrdiny socialistické práce a prohlásí: „Šak si ten komunista na Hradě nic jiného nezaslúží, než aby ho slušní lidi nenáviděli, za to jak převékl kabát!“
A já mu na to vždycky řeknu: „Šak vy ste, strýcu, takéj převlékl kabát. Ve straně ste nebyl, okupaci ste neschvaloval. Enem ste stavěl Dukovany a kravíny ve Slušovicích, a když byl první máj, tak ste sa raději hneď ráno ožral tak, že ste neustál na nohách a tak sa vyhnul prvomájovému průvodu v Gottwaldově.
A včilej si oblékáte milicionářskú uniformu a nadáváte Pavlovi jenom proto, že ste ho nevolíl, ale volíl ste Babiša, kerý sa nebojí pojmenovať věci pravými jménami, takže víme že za všecko možú média a opozice.
Šak je to aj pravda, že za všecko možú média a opozica, ale když sa včil oblékáte do milicionářské uniformy, tak je to ve vašem případě přeca takéj převlékání kabátů.“
„Ogaro, až vypiješ tolik slivovice, kolik slivovice sem vypil já, tak budeš takej tak múdrý jako já a pochopíš, že ten, kdo má na sobě dneskaj milicionářskú uniformu jako já, ten nikdy nepřevlékl kabát. Proto tleskám Babišovi a proto netleskám Pavlovi, protože sem nikdy kabát nepřevlékl. A proto, až mňa Babiš vyzve, abych bránil demograciu, Agrofert a odkaz 17. listopadu, který chcú zneužiť temné liberální síly a jejich placení agenti, tak si dám slivovicu, obleču si milicionářskú uniformu a půjdu bránit odkaz 17. listopadu, aby ho nezneužila libtardská lůza.
Napij sa a pochopíš!“
Strýc Burčák mi dal decák slivovice, třpytivé a lahodné jako voda z Hostýnka. A dyž sem ho vypíl, tak sem opravdu pochopíl, že strýc Jurčák není převlékač kabátů, když sa vždycky ožralý převleče do milicionářské uniformy, protože ta rozvědčiská sviňa nám opravdu dělá všude po světě jen ostudu, ne jak Zeman, který chlašče slivovice ještě věcej jak strýc Burčák...
Karel Trčálek
Šok z návratu ruského hokeje všem rusofobům přeji!
Primitivní, liberálními médii v čele s Českou televizi a opozičními politiky, kteří se stále nedokázali vyrovnat s drtivou volební porážkou, šířená rusofobie dostala pořádně na frak, protože denacifikace není válečný zločin!
Karel Trčálek
„Západ chystá válku s Ruskem, ale Rusko je na válku připravené!“ varuje prof. V. Klaus!
Západní politici se chystají zaútočit na Rusko a proto Západ zbrojí a povolává milióny mladých mužů do zbraně. Varovným výkřikům prof. V. Klause nedopřává Západ sluchu a to bude jeho konec, protože Rusko je na válku připravené!
Karel Trčálek
Ne úplně státnický, ale přesto velmi moudrý projev prof. Václava Klause
S názorem, že se dnes ve spojení s aktuálními konflikty na Ukrajině i na Blízkém východě velmi málo používá slovo mír, souhlasím naprosto, slovo mír je v souvislosti s těmi konflikty používat mnohem víc
Karel Trčálek
Československo, stát, který se vůbec nevydařil. Moje osobní vzpomínka na 28. říjen 1918
Vytvoření Československa kolektivním anglosaským Západem, byl záměrně koncipováno jako příčina druhé světové války, na které profitovali američtí zbrojaři...
Karel Trčálek
Zfanatizovaný dav na Staromáku promluvil: „Demokracii si ukrást nenecháme, Bureši!“
Nedělní demonstrace na Staroměstském náměstí ukázala, že náš národ je navzdory bezprecedentnímu nátlaku zfanatizovaného davu, připraven na to, že po zrušení televizních poplatků bude skutečně líp, jak vláda slíbila!
|Další články autora
Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout
Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí...
OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí Praha-Krč se...
Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu
Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně,...
Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou
Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní...
V Praze napočítali až 72 typů odpadkových košů. Některé pamatují ještě Husáka
Pražské ulice kdysi lemovaly plechové koše na otočném čepu, drátěné síťovky i těžké betonové...
Rodiče vedou děti ke kroužkům dřív, říká šéfka domu dětí a Žena Českobudějovicka
Ředitelka domu dětí a mládeže, ale také prezidentka softbalového klubu. To vše patří k Haně...
Policisté řeší noční napadení v České Lípě. Útočníka zadrželi
Policisté v noci na sobotu 31. října zasahovali u násilného trestného činu v České Lípě. Útočníka...
Školy mají být bezpečným místem, říká budoucí náměstkyně pro školství v Brně
Přáním budoucí náměstkyně primátora Brna pro školství, mládež a participaci Ireny Matonohové (STAN)...
Vedení kulturního domu vyděsil kolaps návštěvníka, proto pořídilo defibrilátor
Přenosný přístroj, s nímž dokáže i laik pomoci člověku s náhlou srdeční zástavou, doplnil nyní...
Prodej bytu DV, 2+kk 41 m2 + terasa 58 m2, Honzíkova 14, Praha 10 - Dolní Měchol
Honzíkova, Praha 10 - Dolní Měcholupy
2 990 000 Kč
- Počet článků 3390
- Celková karma 22,55
- Průměrná čtenost 830x
Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
Pokud mě chcete navštívit, můžete tak učinit na adrese www.kareltrcalek.cz
A své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně